Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μαθαίνουν αντιπάλους στους «16» του Champions League

Μεγάλη αγωνία επικρατεί στον κόσμο του υγρού στίβου, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας είναι προγραμματισμένη η κλήρωση της φάσης των ομίλων στους «16» του Champions League πόλο. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ και θα έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς σε αυτήν θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι της χώρας μας.

Ο Ολυμπιακός, με την εμπειρία του από προηγούμενες διοργανώσεις, θα βρίσκεται στην κλήρωση, ενώ για τον Παναθηναϊκό θα είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε αυτή τη φάση. Οι δύο ελληνικές ομάδες αναμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους, σε μια διοργάνωση που υπόσχεται δυνατές αναμετρήσεις.

Η διαδικασία της κλήρωσης στο Ζάγκρεμπ

Η κλήρωση για τη φάση των «16» του Champions League θα λάβει χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας, συγκεκριμένα στις 12:00, στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα δημιουργηθούν τέσσερις όμιλοι, με κάθε όμιλο να αποτελείται από τέσσερις ομάδες.

Αυτή η φάση των ομίλων θα περιλαμβάνει συνολικά έξι αγωνιστικές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 6-7 Οκτωβρίου έως τις 15-16 Δεκεμβρίου. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους και θα συνεχίσουν στη φάση των προημιτελικών ομίλων, διεκδικώντας μια θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η εξασφάλιση της πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στη φάση των «16» του Champions League από το βράδυ του Σαββάτου, στις 19 Σεπτεμβρίου. Η πρόκριση αυτή ήρθε μετά από μια σημαντική νίκη επί της Χόνβεντ με σκορ 9-7, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο Σπλιτ.

Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο, καθώς ο Παναθηναϊκός θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη φάση των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο πόλο. Η ομάδα έδειξε την αγωνιστική της αξία και κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια της προκριματικής φάσης.

Οι ομάδες που συμπλήρωσαν τους «16»

Η οριστικοποίηση των έξι ομάδων που πήραν την πρόκριση από τους τρεις ομίλους της προκριματικής φάσης ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στις 20 Σεπτεμβρίου. Από τον όμιλο που διεξήχθη στο Σπλιτ, η ομάδα της Γιάντραν κατάφερε να αποσπάσει το δεύτερο εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η Γιάντραν επικράτησε της Χόνβεντ με σκορ 12-6, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση της στους «16» και ακολουθώντας τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε ήδη προκριθεί από τον ίδιο όμιλο. Οι υπόλοιπες ομάδες που προκρίθηκαν συμπληρώνουν το παζλ των «16», δημιουργώντας ένα ισχυρό σύνολο διεκδικητών για τον τίτλο.

Οι ομάδες που συνεχίζουν στο Euro Cup

Εκτός από τις ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» του Champions League, υπάρχουν και σύλλογοι που θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία σε άλλη διοργάνωση. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που δεν κατάφεραν να προκριθούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα αγωνιστούν στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Μεταξύ αυτών των ομάδων συγκαταλέγονται η Σπαντάου Βερολίνου από τη Γερμανία, το Στρασβούργο από τη Γαλλία, η Σπορτ Μάνατζμεντ από τη Γεωργία, η Mπουντβάνσκα Ριβιέρα από το Μαυροβούνιο, καθώς και η Χόνβεντ. Αυτές οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν ευρωπαϊκό τίτλο στο Euro Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta