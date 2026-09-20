Ερυθρόλευκη επικράτηση στο ντέρμπι της Μαδρίτης: Η Ατλέτικο λύγισε τη Ρεάλ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 2-1. Ο αγώνας, που διεξήχθη στα δικά της εδάφη για την 7η αγωνιστική της La Liga, χαρακτηρίστηκε από ένταση και σκληρές μονομαχίες, με την Ατλέτικο να εκμεταλλεύεται την αποβολή του Χάουσεν στο δεύτερο ημίχρονο. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ροχιμπλάνκος» ανέβηκαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας τη Ρεάλ στην τρίτη.

Ένταση και ισορροπία στο πρώτο ημίχρονο

Το ντέρμπι φάνηκε από την αρχή ότι θα χαρακτηριζόταν από ένταση και σκληρές μονομαχίες, με τα απανωτά φάουλ, τις συνεχείς διεκδικήσεις της μπάλας και τις διαμαρτυρίες για κάρτες να χρωματίζουν την εικόνα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να δημιουργήσουν κλασικές ευκαιρίες στις εστίες του Μετροπολιτάνο.

Στιγμές που απείλησαν περιλάμβαναν μια σέντρα του Λι Κανγκ Ιν που έδιωξε ο Κουρτουά στο 33ο λεπτό, καθώς και ένα μακρινό σουτ του Γκιουλέρ στο 40ό λεπτό που απέκρουσε ο Όμπλακ. Νωρίτερα, στο 15ο λεπτό, ο Σιμεόνε σέντραρε από δεξιά και ο Ντέιβιντ πήρε κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι χωρίς να καταφέρει να βρει στόχο. Η Ρεάλ απείλησε επίσης στο 21' με μακρινό σουτ του Τσουαμενί, ενώ ο Βινίσιους βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή στο 24' αλλά το τελείωμά του πέρασε πάνω από την εστία του Όμπλακ.

Η φάση που έκρινε τον αγώνα και το προβάδισμα της Ατλέτικο

Μετά την ανάπαυλα, το ντέρμπι απέκτησε γρήγορα «ερυθρόλευκο» χρώμα. Στο 49ο λεπτό, ο Χάουσεν γκρέμισε τον Γιορέντε στην περιοχή, σε μια φάση που κρίθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα. Ο ρέφερι, αφού εξέτασε τη φάση στο VAR, καταλόγισε πέναλτι και απέβαλε τον Ισπανό αμυντικό με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τη Ρεάλ με δέκα παίκτες από το 50ό λεπτό.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 53ο λεπτό, ο Γκριμάλδο ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ανοίγοντας το σκορ για την Ατλέτικο Μαδρίτης και δίνοντας προβάδισμα 1-0 στους «ροχιμπλάνκος». Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και πίεσε ακόμα περισσότερο.

Δεύτερο γκολ και προσπάθειες για διεύρυνση του σκορ

Έξι λεπτά αργότερα, στο 59ο λεπτό, η Ατλέτικο χτύπησε ξανά. Ο Σιμεόνε έβγαλε την παράλληλη μπαλιά στην καρδιά της άμυνας της Ρεάλ και ο Ντέιβιντ νίκησε από κοντά τον Κουρτουά, διαμορφώνοντας το 2-0. Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ έβαλε γερά θεμέλια για τη νίκη της ομάδας του.

Η Ατλέτικο είχε ευκαιρίες και για τρίτο γκολ. Στο 66ο λεπτό, ο Βέλγος γκολκίπερ Κουρτουά απέτρεψε τα χειρότερα για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, αποκρούοντας με σούπερ επέμβαση μια κεφαλιά από κόρνερ. Στην επαναφορά, ο Ρούντιγκερ έδιωξε το πλασέ του Άλβαρες πάνω στη γραμμή, σε μια απίστευτη διπλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Λίγα λεπτά μετά το δεύτερο γκολ, ο Κουρτουά και ο Κονατέ είπαν «όχι» στα σουτ των Σιμεόνε και Μπαένα μέσα από την περιοχή.

Αντίδραση της Ρεάλ και τελικό αποτέλεσμα

Μέχρι εκείνο το σημείο, η Ρεάλ ήταν ανύπαρκτη επιθετικά, όμως από το πουθενά λίγο έλειψε να σκοράρει. Στο 77ο λεπτό, έπειτα από λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων, ο Ντιομαντέ βρέθηκε απέναντι από την εστία, αλλά ο Όμπλακ τον νίκησε στο τετ-α-τετ. Με το 2-0 υπέρ της, η Ατλέτικο έριξε ρυθμούς.

Αυτό το πλήρωσε στο 89ο λεπτό, όταν η Ρεάλ τελικά σκόραρε και μείωσε σε 2-1 με κεφαλιά του Ρούντιγκερ, μετά από μια στημένη μπάλα και σέντρα του Μπερνάρντο Σίλβα. Ωστόσο, η «Βασίλισσα» δεν βρήκε άλλη στιγμή για να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις, με το 2-1 να παραμένει μέχρι τέλους και να ανεβάζει την Ατλέτικο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Βαθμολογική άνοδος και οι ενδεκάδες

Με τη νίκη αυτή, η Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της La Liga, προσπερνώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έμεινε στους 15 βαθμούς και υποχώρησε στην τρίτη θέση. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην κορυφή με 21 βαθμούς, έχοντας ξεφύγει από νωρίς στο +6.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων ήταν: Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Πιούμπιλ, Ρομέρο (89΄Λε Νορμάν), Χάντσκο, Καρντόσο, Μπαένα (67΄Λούκμαν), Σιμεόνε, Γκριμάλδο, Λι (89΄Χιούλμαντ), Ντέιβιντ (62΄Άλβαρες). Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά, Ντάμφρις, Κονατέ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Τσουαμενί (71΄Καμαβινγκά), Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (54΄Ρούντιγκερ).

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko, Newsit