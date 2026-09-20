Η Μαρκό συνεχίζει αήττητη στη Super League 2, πρώτη νίκη για τον Αστέρα Β' ΑΚΤΟR

Η Μαρκό διατηρεί το απόλυτο στη Super League 2, καταγράφοντας την τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα επικράτησε του Ολυμπιακού Β' με σκορ 4-2 σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ρέντη. Παράλληλα, ο Αστέρας Β' ΑΚΤΟR πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη σεζόν, κερδίζοντας τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0 στην Τρίπολη.

Η Μαρκό συνεχίζει το αήττητο σερί

Η ομάδα της Μαρκό επιβεβαίωσε την εξαιρετική της φόρμα στη Super League 2, σημειώνοντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη, σε έναν αγώνα όπου κατάφερε να επιβληθεί με τελικό σκορ 4-2. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη νίκη για τη Μαρκό, διατηρώντας το «απόλυτο» στον φετινό αγώνα.

Τα τέρματα που οδήγησαν τη Μαρκό στη νίκη σημειώθηκαν από τους Ελ Αραμπί, Σεμπά και Νεκούλ. Οι Ελ Αραμπί και Σεμπά, μάλιστα, έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν με τα χρώματα του Ολυμπιακού, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην αναμέτρηση. Με αυτή την επικράτηση, η ομάδα του προπονητή Σούλη Παπαδόπουλου έφτασε τους εννέα βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Η δυναμική πορεία μετά τα ντέρμπι

Η επιτυχία της Μαρκό έναντι του Ολυμπιακού Β' αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδομένου ότι ήρθε μετά από δύο απαιτητικά ντέρμπι. Η ομάδα είχε προηγουμένως αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό και την Athens Kallithea, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της για μια δυναμική παρουσία στο πρωτάθλημα.

Η ικανότητα της Μαρκό να διαχειρίζεται δύσκολες αναμετρήσεις και να αποσπά νίκες, ακόμα και εκτός έδρας, υπογραμμίζει την ποιότητα και την οργάνωση που έχει επιδείξει υπό την καθοδήγηση του Σούλη Παπαδόπουλου. Η σταθερή της απόδοση την έχει φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας το ρεκόρ του 3Χ3.

Ο Αστέρας Β' ΑΚΤΟR βρίσκει το δρόμο του

Σε μια διαφορετική εξέλιξη, ο Αστέρας Β' ΑΚΤΟR κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League 2. Η ομάδα υποδέχθηκε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στην Τρίπολη, σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος και απαιτητικός για τους γηπεδούχους.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Αστέρας Β' ΑΚΤΟR κατάφερε να βρει τον τρόπο να επικρατήσει. Το τελικό σκορ 1-0 υπέρ των Αρκάδων τους χάρισε τους πρώτους τους βαθμούς στη φετινή διοργάνωση, δίνοντας ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Οι πρώτοι βαθμοί και η σημασία τους

Η νίκη του Αστέρα Β' ΑΚΤΟR επί του Απόλλωνα Καλαμαριάς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ψυχολογία και την πορεία της ομάδας. Μετά από μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από προσπάθεια, η κατάκτηση των τριών βαθμών στην έδρα τους στην Τρίπολη αποτελεί ένα θετικό σημάδι για το μέλλον.

Οι πρώτοι αυτοί βαθμοί δίνουν τη δυνατότητα στην ομάδα να χτίσει πάνω σε αυτή την επιτυχία και να αναζητήσει καλύτερες επιδόσεις στους επόμενους αγώνες. Η επικράτηση με 1-0, αν και οριακή, δείχνει την αποφασιστικότητα των παικτών να παλέψουν για κάθε αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta