Ο Σάλιακας λύτρωσε τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική νίκη με 1-0 στην έδρα του Λεβαδειακού, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Το «χρυσό» γκολ για τους «ερυθρόλευκους» σημείωσε ο Μανώλης Σάλιακας στο 92ο λεπτό της αναμέτρησης, χαρίζοντας τη λύτρωση στην ομάδα του Πειραιά. Αυτό το αποτέλεσμα έβαλε τέλος σε ένα σερί δύο αρνητικών αποτελεσμάτων για τον Ολυμπιακό, ο οποίος επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα.

Ο αγώνας και οι αρχικοί σχηματισμοί

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα με διάθεση να πιέσει και να απειλήσει, επιλέγοντας να επιτεθεί κυρίως από τη δεξιά πλευρά, με τον Πέντερσεν να έχει ενεργό ρόλο. Ο αρχικός σχηματισμός που επέλεξε ο προπονητής Αλγκουαθίλ για τους Πειραιώτες περιλάμβανε τον Ορτέγκα στο τέρμα, ενώ στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Τικνιζάν, Κάρμο, Ρέτσος και Πέντερσεν.

Στο χώρο του κέντρου, οι Πουέρτα και Φρόιλερ ήταν οι βασικοί επιλογές, με τον Τσικίνιο να βρίσκεται μπροστά τους. Στα άκρα της επίθεσης τοποθετήθηκαν οι Ζότα και Φορτούνης, ενώ στην κορυφή της επίθεσης αγωνίστηκε ο Γιάρεμτσουκ.

Από την πλευρά του, ο Λεβαδειακός παρατάχθηκε αρχικά με 4-2-3-1. Ο Ελιασί ήταν κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Βήχο, Τσιβελεκίδη, Κορνέζο και Παντέα. Στο κέντρο αγωνίστηκαν οι Κωστή και Νίκας, με τον Βρακά να παίζει ως δεκάρι. Τα άκρα της επίθεσης κάλυψαν οι Μπαλντέ και Ούρσι, ενώ ο Κομπνάν ήταν ο μοναδικός προωθημένος.

Ευκαιρίες και δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο

Στο πρώτο 45λεπτο, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες, με τον Τσικίνιο να βλέπει το σουτ του να μπλοκάρεται στο 15ο λεπτό. Στο 21ο λεπτό, ο Φορτούνης βρήκε τον Ζότα Σίλβα, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ορτέγκα πραγματοποίησε μια σημαντική επέμβαση σε σουτ του Μπαλντέ, ενώ νωρίτερα είχε αποκρούσει με το πόδι σε εκτέλεση του Κομπνάν μετά από λάθος του Φρόιλερ.

Ο Λεβαδειακός απείλησε επίσης, με τον Ούρσι να εκτελεί δυνατά εκτός περιοχής στο 25ο λεπτό, με τον Ορτέγκα να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Στο 29ο λεπτό, ο Κομπνάν έκανε ένα σέντρα-σουτ από τα αριστερά, με την μπάλα να παίρνει τροχιά προς την εστία, αναγκάζοντας τον Ορτέγκα να διώξει σε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Τσικίνιο σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λεβαδειακού, σε μια ωραία προσπάθεια.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, οι Βοιωτοί πήραν θάρρος και ανέβασαν τις γραμμές τους. Στο 35ο λεπτό, μια σέντρα του Μπαλντέ αποκρούστηκε δύσκολα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, ο Ζότα έχασε ένα τετ α τετ για τον Ολυμπιακό. Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με το σκορ να παραμένει στο 0-0.

Αλλαγές και καθυστερήσεις

Στην επανάληψη, ο ρυθμός του αγώνα ήταν πιο αργός, με λιγότερες καθαρές φάσεις σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο. Στο 55ο λεπτό, ο Γερμανός τερματοφύλακας Ορτέγκα υπέπεσε σε λάθος, γλίστρησε, και η μπάλα έφτασε στον Κομπνάν, ο οποίος εκτέλεσε, αλλά ο Ορτέγκα απέκρουσε, δείχνοντας για άλλη μια φορά τα αντανακλαστικά του σε απειλή του Λεβαδειακού.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Αλγκουαθίλ, προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις μετά τη μία ώρα παιχνιδιού, με σκοπό να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική. Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός άλλαξε το σχήμα του σε 4-4-2. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Ζότα αποχώρησε με τραυματισμό, ενώ χτύπησε και ο Πέντερσεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούσαν τρόπους να διασπάσουν την άμυνα των Βοιωτών, χωρίς όμως να έχουν τον ίδιο ρυθμό με το πρώτο ημίχρονο. Στο 77ο λεπτό, ο Ρέτσος είχε ένα καλό σουτ λίγο έξω από την εστία, ενώ στο 81ο λεπτό, μετά από κόρνερ του Πουέρτα, ο Ρέτσος πήρε κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 86ο λεπτό, ο Λεβαδειακός απείλησε με κεφαλιά του Κορνέζου, την οποία απέκρουσε ο Ορτέγκα.

Η λύτρωση του Σάλιακα και οι διακριθέντες

Η λύτρωση για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 92ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μανώλης Σάλιακας, μετά από εξαιρετική μπαλιά-σέντρα του Φρόιλερ, πήδηξε μαζί με τον Μάριους και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 0-1. Αυτή η ασίστ του Φρόιλερ ήταν η δεύτερη διαδοχική σημαντική, καθώς είχε προηγηθεί αυτή στον Γιάρεμτσουκ στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια.

Ως πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του αγώνα αναδείχθηκε ο Μανώλης Σάλιακας, χάρη στο καθοριστικό του γκολ. Στο ύψος των περιστάσεων στάθηκε και ο Φρόιλερ για την εξαιρετική του ασίστ, καθώς και ο Ορτέγκα για τις πολύ καλές επεμβάσεις του. Από την πλευρά του Λεβαδειακού, οι Μπαλντέ και Κομπνάν πάλεψαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Αδύναμος κρίκος για τον Ολυμπιακό θεωρήθηκε ο Τσικίνιο, ο οποίος, με βάση την ποιότητά του, θα μπορούσε να είχε προσφέρει περισσότερα. Επίσης, στην κατηγορία του αδύναμου κρίκου εντάσσονται και οι αμυντικοί με τον τερματοφύλακα του Λεβαδειακού, λόγω του λανθασμένου τρόπου αντίδρασής τους στη φάση του γκολ του 0-1.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta