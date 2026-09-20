Τόνι Πάρκερ: «Προχωρούν οι συζητήσεις με την οικογένεια Μπας»

Ο Τόνι Πάρκερ, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο γαλλικό «First Team», έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το μέλλον του γαλλικού συλλόγου της Βιλερμπάν και τις εξελίξεις γύρω από ένα φιλόδοξο project που τελικά δεν προχώρησε. Ο πρώην αστέρας του μπάσκετ επιβεβαίωσε επίσης ότι οι συζητήσεις με την οικογένεια Μπας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο για πιθανή επένδυση στην ASVEL. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα.

Το φιλόδοξο project της Βιλερμπάν που δεν ολοκληρώθηκε

Ο Τόνι Πάρκερ μίλησε εκτενώς για ένα σημαντικό και φιλόδοξο project που είχε σχεδιαστεί για τη Βιλερμπάν, το οποίο όμως δεν κατάφερε να υλοποιηθεί. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε λάβει την απαραίτητη έγκριση από ένα επενδυτικό fund, προκειμένου να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις που απαιτούνταν. Ο ίδιος υπογράμμισε με έμφαση ότι δεν θα είχε προβεί σε κανένα βήμα χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Παρόλα αυτά, το εγχείρημα αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια. Ο Πάρκερ εξήγησε ότι τέτοιου είδους projects χρειάζονται σημαντικό χρόνο για να ολοκληρωθούν, καθώς εμπλέκονται δικηγόροι και πρέπει να διευθετηθούν αμέτρητες λεπτομέρειες. Οι απαιτήσεις και οι εγγυήσεις που ζητούσε η αρμόδια αρχή, η DNCCG, δημιούργησαν καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την υλοποίηση του αρχικού πλάνου.

Οι επιπτώσεις από τη Μονακό και οι απαιτήσεις της DNCCG

Ο Τόνι Πάρκερ συνέδεσε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το project της Βιλερμπάν με τις εξελίξεις που είχαν προηγηθεί στη Μονακό. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο σύλλογος πλήρωσε «λίγο το τίμημα όσων συνέβησαν με τη Μονακό». Αυτή η κατάσταση φαίνεται να επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες αρχές αντιμετώπισαν το δικό τους εγχείρημα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η DNCCG, η αρμόδια αρχή, ήθελε ουσιαστικά να μη ρισκάρει καθόλου με ένα project τέτοιου μεγέθους. Αυτή η στάση οδήγησε σε αυξημένες απαιτήσεις για εγγυήσεις και λεπτομέρειες, οι οποίες, σε συνδυασμό με τη χρονική πίεση, κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την υλοποίηση του αρχικού σχεδίου.

Οι προχωρημένες συζητήσεις με την οικογένεια Μπας

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Τόνι Πάρκερ κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες που φέρουν το Buss Sports Capital, το επενδυτικό fund των Τζόι και Τζέσι Μπας, να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για μια πιθανή επένδυση στην ASVEL. Ο Πάρκερ επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες, δηλώνοντας ότι οι συζητήσεις είναι «περισσότερο από προχωρημένες».

Παρόλο που δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDA) που έχει υπογράψει, ο Τόνι Πάρκερ τόνισε ότι είναι γνωστό πως οι εκπρόσωποι του fund έχουν επισκεφθεί τη Λιόν. Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι αυτοί με τους οποίους ο σύλλογος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, υποδηλώνοντας το σοβαρό ενδιαφέρον για την επένδυση.

Η αναφορά στον Σιλβέν Φρανσίσκο

Πέρα από τα θέματα που αφορούν το μέλλον του συλλόγου και τις επενδύσεις, ο Τόνι Πάρκερ αναφέρθηκε και στον Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ αποτέλεσε παρολίγον παίκτη της Βιλερμπάν, πριν τελικά αποχωρήσει από την ομάδα για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό. Ο Πάρκερ μίλησε για τη σχέση του με τον Φρανσίσκο, μετά την οριστική αποχώρηση του παίκτη.

Η αναφορά αυτή δείχνει ότι ο Πάρκερ παρακολουθεί την πορεία των παικτών που είτε ήταν μέλη της ομάδας του είτε βρίσκονταν κοντά στο να ενταχθούν σε αυτήν, διατηρώντας ένα ενδιαφέρον για τις αθλητικές τους εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko