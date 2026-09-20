Ο Γιάννης Αλαφούζος επικεφαλής της αποστολής του Παναθηναϊκού στη Νίκαια για το ματς με την Καλαμάτα

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου 2026, με την Καλαμάτα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League. Η αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στις 19:30, βρίσκει τον Γιάννη Αλαφούζο να ηγείται της πράσινης αποστολής στη Νίκαια. Το «τριφύλλι» επιδιώκει να διατηρήσει το απόλυτο των νικών του πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

Η παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου και η στήριξη των φιλάθλων

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρίσκεται επικεφαλής της αποστολής του Παναθηναϊκού στη Νίκαια, προκειμένου να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές στην κρίσιμη αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Η παρουσία του έχει ως στόχο να δώσει ώθηση στους παίκτες για να κατακτήσουν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους στη Super League, πριν από την επερχόμενη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Ψυχολογική τόνωση στους ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ προσέφεραν και οι περίπου 100 πράσινοι οπαδοί. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο, τονώνοντας το ηθικό των παικτών κατά την αποχώρησή τους και υπενθυμίζοντάς τους τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος της Super League, έπειτα από 16 χρόνια.

Ο στόχος του Παναθηναϊκού και η απουσία του Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με το απόλυτο των νικών, έχοντας καταγράψει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η ομάδα επιθυμεί να διευρύνει το αήττητο σερί της και να πετύχει το «5 στα 5» απέναντι στην Καλαμάτα. Αυτή η αναμέτρηση είναι η τελευταία για το «τριφύλλι» πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις διεθνείς υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Βισέντε Ταμπόρδα για τον αγώνα της 5ης αγωνιστικής. Ο ποδοσφαιριστής ταλαιπωρείται από θλάση και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 20 ημέρες.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ επανέφερε το σύστημα 4-4-2. Η αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού διαμορφώνεται ως εξής:

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Ινιάκι Πένια .

. Στη δεξιά πλευρά της άμυνας αγωνίζεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια , ενώ στην αριστερή ο Γιώργος Κυριακόπουλος .

, ενώ στην αριστερή ο . Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αποτελείται από τους Στέφαν Ντε Φράι και Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν .

και . Στη μεσαία γραμμή έχουν επιλεγεί ο Ετιέν Καμαρά και ο Κινγκς Κάνγκουα .

και ο . Στα «φτερά» της επίθεσης βρίσκονται οι Σαντίνο Αντίνο και Αζεντίν Ουναΐ.

Η ενδεκάδα της Καλαμάτας και ο τόπος διεξαγωγής

Η «Μαύρη Θύελλα», όπως είναι το προσωνύμιο της Καλαμάτας, αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό ως τυπικά γηπεδούχος. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο γήπεδο της Νεάπολης, καθώς οι εργασίες στο στάδιο της Παραλίας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο προπονητής της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 3-5-2. Η αρχική ενδεκάδα της Καλαμάτας αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Βασιλίεβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο Στρούγγης, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινέιρο, Χάμζα, Μορέιρα Μπολίβαρ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko, Gazzetta