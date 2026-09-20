Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνι Γκαρθία

Ο Ατρόμητος προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Ντάνι Γκαρθία, ολοκληρώνοντας μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Ο Ισπανός χαφ έρχεται στους Περιστεριώτες με ελεύθερη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, αφού πρώτα έλυσε το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους». Ο πολύπειρος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του ως ελεύθερο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, και θα φορά τη φανέλα με το Νο14.

Η μεταγραφή και οι πρώτες δηλώσεις

Η ομάδα του Περιστερίου ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος πήρε τη φανέλα με το «14». Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής φωτογραφήθηκε με το «Αστέρι» και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Ο 36χρονος μέσος δήλωσε έτοιμος να δώσει τα πάντα για την ομάδα, επισημαίνοντας πως η σεζόν είναι μεγάλη και οι στόχοι σημαντικοί. Ο Ατρόμητος χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή ως πολύ σημαντική, προσδοκώντας να προσθέσει ποιότητα, προσωπικότητα και εμπειρία στη μεσαία γραμμή.

Πλούσια καριέρα με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο

Ο Ντάνι Γκαρθία φέρνει στο Περιστέρι παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει καταγράψει περισσότερες από 570 επαγγελματικές συμμετοχές στην πολυετή του καριέρα, αγωνιζόμενος σε σημαντικά κλαμπ της Ισπανίας, αλλά και στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, έχει αγωνιστεί στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Εϊμπάρ, δύο ομάδες με σημαντική παρουσία στο ισπανικό πρωτάθλημα. Η εμπειρία του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή του Ατρόμητου.

Η πορεία σε Ισπανία και Ελλάδα

Με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ντάνι Γκαρθία αγωνίστηκε για έξι χρόνια, καταγράφοντας 195 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της θητείας του με τους Βάσκους, πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας, καθώς και του ισπανικού Super Cup, προσθέτοντας σημαντικούς τίτλους στο βιογραφικό του.

Προηγουμένως, στην Εϊμπάρ, αποτέλεσε βασικό στέλεχος για επίσης έξι σεζόν, μετρώντας 224 συμμετοχές. Επίσης, έχει αγωνιστεί και στη δεύτερη ομάδα της Χετάφε, όπου κατέγραψε 75 συμμετοχές, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία από νεαρή ηλικία.

Στην Ελλάδα, ο Ντάνι Γκαρθία αποτέλεσε επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Με τους «ερυθρόλευκους», πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του Super Cup Ελλάδας, έχοντας σημαντική παρουσία στην πορεία της ομάδας.

Ευρωπαϊκή εμπειρία και οι λόγοι της αποχώρησης

Ο 36χρονος μέσος διαθέτει, παράλληλα, σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί 10 φορές στο UEFA Champions League και 6 φορές στο UEFA Europa League. Αυτή η εμπειρία από τις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις αναμένεται να μεταφερθεί και στον Ατρόμητο.

Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Ντάνι Γκαρθία κατέγραψε τρεις συμμετοχές με τον Ολυμπιακό, ξεκινώντας μάλιστα βασικός και στις δύο αναμετρήσεις απέναντι στη Ναϊμέγκεν. Ωστόσο, παρόλο που είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό στις αρχές του καλοκαιριού, η επιθυμία του να έχει ενεργό ρόλο και σημαντικό χρόνο συμμετοχής τον οδήγησε σε μια νέα σελίδα στην καριέρα του, επιλέγοντας τον Ατρόμητο.

Ο ρόλος του στον Ατρόμητο

Με την εμπειρία του, την αγωνιστική του ποιότητα και την προσωπικότητα που τον συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια, ο Ντάνι Γκαρθία έρχεται στον Ατρόμητο για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Στόχος είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος προσδοκά ότι ο Ισπανός μέσος θα προσφέρει τα μέγιστα, φέρνοντας στο γήπεδο την τεχνογνωσία και την ηγετική του παρουσία, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την ενίσχυση του συνόλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta