Ο Έντι Ταβάρες, ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης που οδηγεί τη «Βασίλισσα» σε κορυφές

Ο Έντι Ταβάρες έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης, οδηγώντας την ομάδα σε μία ακόμα ευρωπαϊκή κορυφή. Ο ψηλός από το Πράσινο Ακρωτήρι, ο οποίος οδεύει στα 35 του χρόνια, υπέγραψε το 2024 μια πενταετή επέκταση συμβολαίου με τη «Βασίλισσα» έως το καλοκαίρι του 2029. Η παρουσία του στο παρκέ θεωρείται καθοριστική για την απόδοση της ομάδας.

Η πορεία προς τη Μαδρίτη

Ο Έντι Ταβάρες ξεκίνησε την πορεία του αναδεικνυόμενος στις Κανάριες Νήσους, όπου και γνώρισε για πρώτη φορά τον νυν προπονητή του, Πέδρο Μαρτίνεθ. Παρόλο που από νωρίς διέθετε τα σωματικά προσόντα και την προοπτική, του έλειπε η τεχνική και η εμπειρία. Μετά από μια «περιπλάνηση» έξι ετών στο ΝΒΑ, το 2017 έλαβε τη σημαντικότερη απόφαση της ζωής του.

Εκείνη τη χρονιά έγινε κάτοικος Μαδρίτης και παίκτης της Ρεάλ. Πλέον, κοντεύει να συμπληρώσει δέκα χρόνια στις τάξεις της «Βασίλισσας», αποτελώντας διαρκώς σημείο αναφοράς για την ομάδα. Όλα δείχνουν πως ο θρύλος των «Μερένχες» θα κλείσει την καριέρα του στην Ισπανία, καθώς τα χρόνια περνούν και δεν διανύει πια την πρώτη του νιότη.

Ένας κυρίαρχος σέντερ

Ο Αφρικανός «γίγαντας» Έντι Ταβάρες, με ύψος 221 εκατοστών, είναι αναμφίβολα ο πιο κυρίαρχος σέντερ της τελευταίας δεκαετίας στην EuroLeague. Ο μέσος όρος του στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνει 9.5 πόντους, 6.8 ριμπάουντ, 1.0 ασίστ και 1.7 μπλοκ, παίζοντας περίπου 23 λεπτά ανά ματς. Τα 125 κιλά του τον καθιστούν έναν παίκτη που δύσκολα μετακινείται από τους αντιπάλους.

Όταν βρίσκεται μέσα στο «ζωγραφιστό», είναι σχεδόν ανίκητος. Έχει την ικανότητα να ελίσσεται και να πηδά σε σωστό χρόνο, βάζοντας τους αμυντικούς που τον περικυκλώνουν μέσα στο καλάθι. Παράλληλα, μπορεί να μοιράσει το παιχνίδι προς τα έξω, καθώς συχνά τραβά πάνω του περισσότερους από έναν ή δύο παίκτες. Κυριαρχεί στο ριμπάουντ και κάνει εξαιρετική δουλειά στο block-out, «σκεπάζοντας» ουσιαστικά τις ρακέτες.

Τίτλοι και ατομικές διακρίσεις

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ιβηρική Χερσόνησο, ο Έντι Ταβάρες έχει κατακτήσει συνολικά 14 τίτλους με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα, έχει διακριθεί ατομικά αμέτρητες φορές, αναδεικνύοντας την αξία του ως παίκτης. Η παρουσία του θεωρείται τόσο καθοριστική, που όταν ο ίδιος είναι υγιής και σε θέση να βοηθήσει τον εκάστοτε τεχνικό του, η «Βασίλισσα» αποκτά αυτόματα προβάδισμα.

Η πρόσφατη εμφάνιση και η επιστροφή

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τελικό του EuroLeague SuperCup για το 2026, παίρνοντας έτσι την εκδίκησή της μετά τον χαμένο τελικό του Final Four της Αθήνας. Ο Ταβάρες έδωσε το «παρών» στην Etihad Arena και απέδειξε για μία ακόμα φορά πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι της ομάδας του.

Ο παίκτης είχε ταλαιπωρηθεί πολύ το προηγούμενο διάστημα, καθώς η «Βασίλισσα» δεν τον είχε στη διάθεσή της στο Τ-Center, κάτι που της κόστισε. Ο Ταβάρες αντιμετώπιζε έναν σοβαρό τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού του γόνατου, γεγονός που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης.

Το συμβόλαιο και το μέλλον του

Το 2024, ο Έντι Ταβάρες υπέγραψε μια πενταετή επέκταση συμβολαίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα τον κρατήσει στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2029. Το συμβόλαιό του προβλέπει ότι για κάθε αγωνιστική περίοδο, ο παίκτης θα εισπράττει τρία εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η συμφωνία ενισχύει την πεποίθηση ότι ο Ταβάρες θα ολοκληρώσει την καριέρα του στην Ισπανία, παραμένοντας ένας από τους πυλώνες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με πληροφορίες από: Athletiko