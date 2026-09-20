Αρτέτα: «Η Μπράιτον άξιζε τη νίκη, αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για εμάς»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, χαρακτήρισε την ήττα της ομάδας του με 3-0 από την Μπράιτον ως ένα «μεγάλο μάθημα». Μετά την αναμέτρηση, ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε την ανωτερότητα των γηπεδούχων, οι οποίοι επικράτησαν στην εκτός έδρας αναμέτρηση. Η Άρσεναλ, ως πρωταθλήτρια Αγγλίας, δεν κατάφερε να αντέξει την πίεση των αντιπάλων, δεχόμενη την πρώτη της ήττα στη σεζόν.

Η ανωτερότητα της Μπράιτον και η συμβολή του Κωστούλα

Ο Μικέλ Αρτέτα συνεχάρη την Μπράιτον για τη νίκη της, δηλώνοντας ότι την άξιζε πλήρως, καθώς ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Η Μπράιτον παρουσίασε μεγαλύτερη ένταση και καλύτερο συγχρονισμό, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην άμυνα της Άρσεναλ και ανοίγοντας την με έναν πολύ δύσκολο τρόπο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απόδοση του Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος πραγματοποίησε ένα «απίθανο ματς». Ο Κωστούλας συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη των «Γλάρων», σκοράροντας το δεύτερο γκολ και «σερβίροντας» νωρίτερα τον Γκρος για το πρώτο τέρμα.

Απογοήτευση και βασικές αδυναμίες

Ο Ισπανός τεχνικός εξέφρασε την εξαιρετική του απογοήτευση για την εμφάνιση της ομάδας του. Τόνισε ότι υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα που πρέπει να γίνονται στο ποδόσφαιρο, ειδικά στην Premier League, από τα οποία η Άρσεναλ ήταν πολύ μακριά.

Συγκεκριμένα, ο Αρτέτα επεσήμανε ότι οι παίκτες του δεν κέρδισαν την πρώτη μονομαχία, ούτε τη δεύτερη μπάλα, κάτι που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές απέναντι στον πολύ άμεσο τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η Μπράιτον.

Ελλείψεις στην τακτική και την αντιμετώπιση

Επιπλέον, ο προπονητής των «Κανονιέρηδων» ανέφερε ότι στο δικό τους μισό του γηπέδου, η ομάδα δεν τήρησε καμία από τις αρχές που έχουν στο παιχνίδι τους για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ένας εναντίον ενός. Αυτές οι ελλείψεις συνέβαλαν στην αδυναμία της Άρσεναλ να διαχειριστεί τις επιθέσεις των αντιπάλων.

Ο Αρτέτα υπογράμμισε ότι σε πολλές στιγμές όπου η μπάλα ήταν 50-50 και άλλαζε κατοχή, τις περισσότερες φορές κατέληγε στους παίκτες της Μπράιτον. Αυτό τους επέτρεψε να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα.

Μάθημα για το μέλλον και αναγνώριση προσπαθειών

Ο Μικέλ Αρτέτα χαρακτήρισε συνολικά την ήττα ως ένα μεγάλο μάθημα για την ομάδα του, σχετικά με το τι χρειάζεται για να κερδίζεις σε αυτό το επίπεδο. Δήλωσε ότι η ομάδα πρέπει να μάθει από αυτή την εμπειρία.

Παρά την απογοητευτική εμφάνιση, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι αυτή η ήττα δεν αναιρεί όσα έχει κάνει η ομάδα και οι παίκτες τις τελευταίες έξι ή επτά εβδομάδες, από τότε που επέστρεψαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο τρόπος που ανταποκρίθηκαν και ο αριθμός των αγώνων που κέρδισαν, με 18 παίκτες να επιστρέφουν, ήταν αξιοσημείωτος.

Σκέψεις για αλλαγές στο ημίχρονο

Σε ερώτηση σχετικά με το αν σκέφτηκε να κάνει αλλαγές στο ημίχρονο, ο Αρτέτα απάντησε θετικά. Ωστόσο, εξήγησε ότι τελικά αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυτές.

«Το σκέφτηκα, αλλά πίστευα ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή να το κάνω, με δεδομένα όσα θέλαμε να αλλάξουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτή ήταν η απόφαση που πήρα», δήλωσε ο προπονητής της Άρσεναλ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta