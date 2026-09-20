Ιδανικό ξεκίνημα για Αστέρα Τρίπολης και Αγία Παρασκευή στην Α' Εθνική Γυναικών

Με την πρώτη «στροφή» του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών να ολοκληρώνεται, αρκετές ομάδες ξεκίνησαν με το δεξί τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Ξεχώρισαν οι εμφατικές νίκες του Αστέρα Τρίπολης και της Αγίας Παρασκευής, οι οποίες έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους για τη φετινή σεζόν. Η πρεμιέρα περιλάμβανε επίσης αναμετρήσεις με ενδιαφέρον, προσφέροντας τα πρώτα δείγματα γραφής των συλλόγων, με τον ΝΠΣ Βόλο να επικρατεί του ΟΦΗ και τις Σειρήνες Γρεβενών να μένουν στην ισοπαλία.

Ο Αστέρας Τρίπολης ξεκίνησε με «πάρτι»

Ο Αστέρας Τρίπολης πραγματοποίησε ένα ιδανικό ξεκίνημα στην Α' Εθνική Γυναικών, επικρατώντας με το εντυπωσιακό σκορ 6-0 επί της Κηφισιάς. Οι Αρκάδες έδειξαν από την αρχή τις επιθετικές τους διαθέσεις, κάνοντας ένα «πάρτι» στο γήπεδο και επιδεικνύοντας την ανωτερότητά τους.

Η ομάδα της Τρίπολης ήταν καταιγιστική ήδη από το πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας στα αποδυτήρια με ένα εμφατικό προβάδισμα πέντε τερμάτων. Το σκορ άνοιξε η Ολσέφσκα μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας το έναυσμα για την κυριαρχία του Αστέρα. Ακολούθησαν τα τέρματα της Παναγιώτου και της Αντούγκμπε, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με μια σειρά από επιτυχημένες επιθετικές ενέργειες. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, στο 44ο λεπτό, η Γκάτσου με ένα υπέροχο σουτ διαμόρφωσε το 5-0, επισφραγίζοντας την κυριαρχία τους. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας Τρίπολης συνέχισε να έχει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, διαχειριζόμενος το προβάδισμα, με την Πλατανιά να διαμορφώνει το τελικό 6-0 στο 83ο λεπτό, κλείνοντας έτσι την εμφατική τους πρεμιέρα.

Νικηφόρο ξεκίνημα για την Αγία Παρασκευή

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της και η Αγία Παρασκευή, η οποία επικράτησε εντός έδρας της ΡΕΑ με σκορ 2-0. Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα κλίμα έντονου ανταγωνισμού, με την γηπεδούχο ομάδα να καταφέρνει να επιβάλει τον ρυθμό της και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της.

Το σκορ άνοιξε η Γκάτση στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας προβάδισμα στην Αγία Παρασκευή και βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Λίγο αργότερα, η Κρόκετ κατάφερε να δώσει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα της, διευρύνοντας το προβάδισμα και κάνοντας πιο δύσκολο το έργο της αντιπάλου. Ο Ρεθυμνιώτικος σύλλογος, η ΡΕΑ, προσπάθησε να αντιδράσει και να μειώσει το σκορ, δημιουργώντας κάποιες φάσεις, ωστόσο το 2-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς για την Αγία Παρασκευή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ο ΝΠΣ Βόλος επικράτησε του ΟΦΗ

Στην πρεμιέρα της Α' Εθνικής Γυναικών, ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα από τον ΝΠΣ Βόλος με σκορ 3-0. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο γήπεδο «Όλγα Βασδέκη», όπου ο Βόλος παρουσιάστηκε πιο έτοιμος και κατάφερε να πάρει μια δίκαιη νίκη, δείχνοντας από νωρίς τις δυνατότητές του.

Το πρώτο τέρμα για τον ΝΠΣ Βόλος σημείωσε η Φράνια στο 35ο λεπτό του αγώνα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα της και ανοίγοντας το δρόμο προς τη νίκη. Στη συνέχεια, η Κομκοτού διαμόρφωσε το τελικό 3-0 με δύο κεφαλιές, οι οποίες σημειώθηκαν στο 55ο και στο 82ο λεπτό αντίστοιχα, επισφραγίζοντας την επικράτηση του Βόλου. Η επικράτηση του Βόλου αποτελεί ένα σημαντικό ξεκίνημα για την ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Ισοπαλία για τις νεοφώτιστες Σειρήνες Γρεβενών

Σε μία άλλη αναμέτρηση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, οι νεοφώτιστες Σειρήνες Γρεβενών δεν κατάφεραν να σκοράρουν, μένοντας στο μηδέν. Η ομάδα των Γρεβενών αναμετρήθηκε με τον Οδυσσέα Μοσχάτου, με το παιχνίδι να λήγει χωρίς τέρματα, παρά τις προσπάθειες και των δύο πλευρών.

Παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα, καμία δεν κατάφερε να το πετύχει, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να λήξει ισόπαλη 0-0. Η ισοπαλία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη βαθμολογική συγκομιδή για τις Σειρήνες Γρεβενών στην πρώτη τους εμφάνιση στην κατηγορία, δίνοντας τους τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta