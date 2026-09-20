«Κάντε υπομονή»: Το μήνυμα του Γιαν Μοντέρο μετά τον τελικό του Super Cup της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι. Μετά την απώλεια του τροπαίου, ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος αποτελεί νέο μετεγγραφικό απόκτημα για τους «ερυθρόλευκους», έκανε ανάρτηση στα social media. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, ο Δομινικανός γκαρντ ζήτησε υπομονή, στέλνοντας το μήνυμά του λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η μάχη του τελικού στο Άμπου Ντάμπι

Ο τελικός του Super Cup της EuroLeague φιλοξενήθηκε στο Άμπου Ντάμπι, προσφέροντας ένα σπουδαίο θέαμα στους φίλους του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια αναμέτρηση όπου οι δύο ομάδες διεκδίκησαν την κορυφή. Παρά την έντονη προσπάθεια και τη θέληση των «ερυθρόλευκων» να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου, δεν τα κατάφεραν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, από την πλευρά της, έδειξε αντοχή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να βρει τις κρίσιμες λύσεις στα τελευταία λεπτά. Επικράτησε του Ολυμπιακού με τελικό σκορ 93-89, εξασφαλίζοντας έτσι το τρόπαιο. Με αυτή τη νίκη, η ισπανική ομάδα πήρε κάτι που περιγράφεται ως «εκδίκηση» για τον χαμένο τελικό της Euroleague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Το μήνυμα υπομονής από τον Γιαν Μοντέρο

Αμέσως μετά την ήττα στον τελικό του Super Cup, ο Γιαν Μοντέρο επέλεξε να επικοινωνήσει με τους φιλάθλους μέσω των social media. Ο Δομινικανός γκαρντ προέβη σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, όπου έγραψε τη σύντομη αλλά περιεκτική φράση: «Κάντε υπομονή».

Αυτή η δήλωση αποτελεί την πρώτη του ανάρτηση μετά την απώλεια του τροπαίου και ερμηνεύεται ως ένα μήνυμα προς τους ακολούθους του και τους υποστηρικτές της ομάδας. Ο Μοντέρο ζήτησε υπομονή, πιθανότατα ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων και των στόχων που έχουν τεθεί για τη φετινή σεζόν.

Ο ρόλος του νέου αποκτήματος

Ο Γιαν Μοντέρο εντάχθηκε στον Ολυμπιακό ως ένα από τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Δομινικανός γκαρντ έκανε τις πρώτες του επίσημες εμφανίσεις με την ομάδα του Πειραιά, αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα.

Παρά την ενεργή του παρουσία στα πρώτα αυτά παιχνίδια, ο Μοντέρο δεν κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο με την «ερυθρόλευκη» φανέλα. Ωστόσο, η απόκτησή του έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις κορυφαίες κινήσεις όχι μόνο για τον Ολυμπιακό φέτος, αλλά και για ολόκληρη τη Euroleague, υπογραμμίζοντας τις προσδοκίες που υπάρχουν από τον παίκτη.

Οι προοπτικές για τη συνέχεια της σεζόν

Οι Πειραιώτες προέρχονται από μία απόλυτα επιτυχημένη σεζόν, έχοντας διακριθεί τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη. Αυτή η επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς παρέχει στην ομάδα τη δυνατότητα να διαχειριστεί με ψυχραιμία την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η προηγούμενη πορεία επιτρέπει στον Ολυμπιακό να πάρει τον χρόνο του και να ξεκινήσει με το «δεξί» τη σεζόν στη Euroleague, παρά το αποτέλεσμα του Super Cup. Το μήνυμα του Γιαν Μοντέρο για υπομονή φαίνεται να εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, καθώς η ομάδα έχει μπροστά της μια μακρά και απαιτητική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit