Η Athens Kallithea κατέκτησε μια σημαντική νίκη στο ντέρμπι των ομάδων που διεκδικούν την άνοδο, υποτάσσοντας τον Πανσερραϊκό με σκορ 2-1 στο γήπεδο «Ελ Πάσο». Η αναμέτρηση αυτή έφερε την ομάδα της Καλλιθέας στους 6 βαθμούς, αφήνοντας τα «Λιοντάρια» στους 3 πόντους. Κομβικό ρόλο στην επικράτηση διαδραμάτισε ο Μιχάλης Μανιάς, ο οποίος ήταν ο σκόρερ και των δύο τερμάτων.

Η αντίδραση της Athens Kallithea και το πρώτο γκολ

Η ομάδα της Καλλιθέας έδειξε άμεσα αντίδραση μετά την ήττα που είχε υποστεί από τη Μαρκό, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της σε τρία ντέρμπι, σε ισάριθμες αγωνιστικές. Η επικράτηση επί του Πανσερραϊκού στο «Ελ Πάσο» με 2-1 ήταν αποτέλεσμα οργανωμένης προσπάθειας και αποτελεσματικότητας.

Το προβάδισμα για την Athens Kallithea ήρθε στο 21ο λεπτό του αγώνα. Μετά από μια κομπίνα σε στατική φάση, ο Προβυδάκης εκτέλεσε κόρνερ προς το ύψος του πέναλτι. Ο Μανιάς, βγαίνοντας από τα μαρκαρίσματα των αντιπάλων, δέχτηκε την μπάλα και με ένα άψογο πλασέ στην κίνηση, άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Η ισοφάριση του Πανσερραϊκού από την άσπρη βούλα

Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 36ο λεπτό. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, κ. Κουκούλας, υπέδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χουχούμη στον Πασά, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κόρνερ. Ο παίκτης που κέρδισε την παράβαση, ο Πασάς, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση από τα 11 βήματα.

Με ψύχραιμη εκτέλεση, ο Πασάς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-1 και δίνοντας νέα τροπή στην αναμέτρηση, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Το γκολ αυτό έδωσε ώθηση στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι προσπάθησαν να πιέσουν για την ανατροπή.

Το δεύτερο γκολ του Μανιά και η διαχείριση του αποτελέσματος

Η Athens Kallithea δεν πτοήθηκε από την ισοφάριση και κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα στο 58ο λεπτό. Ο Λόπες σέντραρε στην περιοχή, και παρά την προσπάθεια των Σερραίων να απομακρύνουν την μπάλα, αυτή έφτασε στον Μανιά. Ο αρχηγός των γηπεδούχων, με ένα συρτό τελείωμα από δύσκολη διαγώνια θέση, διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Μετά το δεύτερο γκολ, οι παίκτες του προπονητή Μόρα διαχειρίστηκαν άψογα το υπέρ τους αποτέλεσμα μέχρι το φινάλε του αγώνα. Η ομάδα της Καλλιθέας έδειξε ωριμότητα και πειθαρχία, κρατώντας μακριά τον Πανσερραϊκό από την εστία της και εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Οι προπονητές των δύο ομάδων παρέταξαν τις ακόλουθες συνθέσεις:

Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Σταματούλας, Χουχούμης, Ματίγιεβιτς, Προβυδάκης (82′ Πανάγου), Αναστασίου, Τζανδάρης (60′ Κοντονίκος), Μπαουτίστα (73′ Βιγιαφάνες), Λόπεζ, Φαϊτάκης (60′ Τσιριγώτης), Μανιάς (60′ Γαρουφαλιάς).

Πανσερραϊκός (Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Αρμουγκόμ (65′ Κωτσόπουλος), Οικονόμου, Μορέιρα, Αδάμ (59′ Τάχατος), Τσέλιος (75′ Ρουμιάντσεβ), Ζορζίνιο (59′ Μωϋσίδης), Τεϊσέιρα, Πασάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta