Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο Elabet με Γκατσίνοβιτς δεξί μπακ

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο Elabet έγιναν γνωστές περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με ώρα έναρξης στις 18:00. Η ΑΕΚ καλείται να επιστρέψει στα τρίποντα στο πρωτάθλημα, μετά την απώλεια βαθμών στον προηγούμενο αγώνα της.

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, προχώρησε σε συγκεκριμένες επιλογές για το αρχικό σχήμα της ομάδας του. Στις βασικές του αποφάσεις περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του Γκατσίνοβιτς στη θέση του δεξιού μπακ. Παράλληλα, ο Μάνταλος θα αγωνιστεί πίσω από τον Γιόβιτς, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο υποστήριξης στην επίθεση.

Η πλήρης σύνθεση της ΑΕΚ που θα ξεκινήσει τον αγώνα είναι η εξής: Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ, Μάριν, Βιτάλις, Κοϊτά, Μάνταλος και Γιόβιτς. Αυτή η ενδεκάδα αποτελεί την επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς για την προσπάθεια της ομάδας να διεκδικήσει τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Η διάταξη στην άμυνα και το κέντρο

Κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ θα βρίσκεται ο Μπρινιόλι, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της εστίας. Η αμυντική γραμμή της ομάδας απαρτίζεται από τέσσερις ποδοσφαιριστές. Στη δεξιά πλευρά της άμυνας, όπως προαναφέρθηκε, θα αγωνιστεί ο Γκατσίνοβιτς, ενώ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελέσουν οι Μουκουντί και Ρέλβας. Στην αριστερή πλευρά της άμυνας θα τοποθετηθεί ο Πήλιος.

Στο χώρο του κέντρου, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τέσσερις παίκτες για να διαχειριστούν τον ρυθμό και να συμβάλουν τόσο στην ανασταλτική όσο και στην επιθετική λειτουργία. Οι Μάγερ, Μάριν, Βιτάλις και Κοϊτά συνθέτουν τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, με στόχο την κυριαρχία στον συγκεκριμένο χώρο του γηπέδου.

Η επιθετική γραμμή της ΑΕΚ

Όσον αφορά την επιθετική διάταξη, ο Μάρκο Νίκολιτς εμπιστεύεται δύο βασικούς παίκτες για την πρόκληση κινδύνων στην αντίπαλη εστία. Ο Μάνταλος θα έχει έναν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, αγωνιζόμενος πίσω από τον προωθημένο επιθετικό.

Την κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ θα αναλάβει ο Γιόβιτς, ο οποίος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του δοθούν. Η συνεργασία του με τον Μάνταλο αναμένεται να είναι καθοριστική για τη δημιουργία φάσεων και την επίτευξη τερμάτων στον αγώνα με τον Βόλο Elabet.

Οι διαθέσιμοι παίκτες στον πάγκο

Εκτός από την αρχική ενδεκάδα, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του και μια σειρά από αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές, έτοιμους να συνεισφέρουν εφόσον χρειαστεί. Στον πάγκο της ΑΕΚ βρίσκονται οι Μπαλαμιώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Χριστακόπουλος, Κάϊρινεν, Κουτέσα, Αριάγκα, Καλοσκάκης, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ και Ζίνι.

Οι παίκτες αυτοί αποτελούν σημαντικές επιλογές για τον προπονητή, καθώς μπορούν να προσφέρουν λύσεις και να αλλάξουν τη ροή του αγώνα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Το πλαίσιο του αγώνα στο Πανθεσσαλικό

Ο αγώνας με τον Βόλο Elabet έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΑΕΚ, καθώς η ομάδα επιδιώκει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα. Η προηγούμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια βαθμών, γεγονός που καθιστά το τρέχον παιχνίδι κρίσιμο για την πορεία της ομάδας.

Η αναμέτρηση διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 18:00. Η ΑΕΚ καλείται να δείξει την απαραίτητη αγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να κατακτήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να συνεχίσει την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta