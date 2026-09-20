Στο Ισραήλ στελέχη της Euroleague για την επιστροφή των αγώνων

Ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, μαζί με τον διευθυντή διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιγιέν, πρόκειται να πραγματοποιήσουν ταξίδι στο Ισραήλ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Σκοπός της επίσκεψης αυτής είναι η επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης, με επίκεντρο την πιθανή επιστροφή των αγώνων των ισραηλινών ομάδων στις φυσικές τους έδρες. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από την πλευρά της Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς το ζήτημα παραμένει ένα από τα ανοιχτά θέματα ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στη EuroLeague.

Συνάντηση κορυφής στο Άμπου Ντάμπι

Πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη στο Ισραήλ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι. Σε αυτή τη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του συλλόγου της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σιμόν Μιζράχι, καθώς και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Κλαούντιο Κολντεμπέλα. Από την πλευρά της EuroLeague, παρόντες ήταν ο CEO, Τσους Μπουένο, και ο διευθυντής διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιάνο.

Το κύριο αντικείμενο των συζητήσεων σε αυτή τη συνάντηση ήταν η προοπτική της επιστροφής των αγώνων των τριών ισραηλινών ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της EuroLeague, ώστε να διεξάγονται ξανά εντός του Ισραήλ.

Η τρέχουσα κατάσταση των ισραηλινών ομάδων

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν έχει σημειωθεί κάποια αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο μακριά από το Ισραήλ.

Η διεξαγωγή των αγώνων των ισραηλινών ομάδων στις φυσικές τους έδρες παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν τη διοργανώτρια αρχή και τις ομάδες, καθώς η νέα σεζόν της EuroLeague πλησιάζει.

Ο στόχος της επίσκεψης και η αξιολόγηση ασφαλείας

Οι άνθρωποι της EuroLeague, με επικεφαλής τον CEO Τσους Μπουένο και τον διευθυντή διοργανώσεων Ντιέγκο Γκιάνο, αναμένεται να πραγματοποιήσουν την επίσκεψή τους στο Ισραήλ, όπου θα φιλοξενηθούν από την μπασκετική Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η επίσκεψη αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω πορεία του ζητήματος.

Ο βασικός σκοπός του ταξιδιού είναι να εξεταστούν από κοντά όλα τα δεδομένα που αφορούν την ασφάλεια. Μέσα από αυτή την επιτόπια αξιολόγηση, οι εκπρόσωποι της EuroLeague θα προσπαθήσουν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, προκειμένου να αποφασίσουν αν και πότε μπορεί να δοθεί το πράσινο φως για τη διεξαγωγή αγώνων EuroLeague εντός της χώρας.

Οι εμπλεκόμενες ομάδες και η ανακοίνωση της Μακάμπι

Στις διοργανώσεις της EuroLeague συμμετέχουν συνολικά τρεις ισραηλινές ομάδες, για τις οποίες τίθεται το ζήτημα της έδρας. Η ανακοίνωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ, της ομάδας που προπονεί ο Οντέντ Κάτας, υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην προσπάθεια για την επιστροφή των αγώνων στη χώρα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι οι δύο ομάδες που αναφέρονται συγκεκριμένα ότι θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους μακριά από το Ισραήλ, αναμένοντας τις εξελίξεις από την επίσκεψη των στελεχών της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta