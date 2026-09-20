Ο Πέδρο Ακόστα πήρε την παρθενική του νίκη στο MotoGP στην Αυστρία

Ο Πέδρο Ακόστα κατέκτησε την πρώτη, συγκινητική νίκη της καριέρας του σε Grand Prix του MotoGP, στο Red Bull Ring της Αυστρίας. Ο 22χρονος Ισπανός αναβάτης της KTM μετέτρεψε την απογοήτευση που βίωσε στο Σπριντ του Σαββάτου σε έναν θρίαμβο την Κυριακή, χαρίζοντας στην ομάδα του την πρώτη επιτυχία από το Grand Prix Ταϊλάνδης του 2022. Η επικράτηση αυτή είχε διπλή σημασία για τον ίδιο και την ομάδα του, καθώς ήρθε στην έδρα της KTM.

Ο θρίαμβος του Ακόστα στην έδρα της KTM

Η νίκη του Πέδρο Ακόστα στο Grand Prix Αυστρίας ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την KTM, καθώς επιτεύχθηκε στην έδρα της ομάδας, μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό της Αυστρίας. Για τον Ακόστα προσωπικά, αυτή η επιτυχία ήρθε 56 συμμετοχές μετά το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία του MotoGP, αποτελώντας μια δυναμική απάντηση στην πτώση που είχε το Σάββατο. Τότε, είχε χάσει την κορυφή του Σπριντ μόλις τρεις γύρους πριν από την καρό σημαία, βιώνοντας μια σημαντική απογοήτευση.

Ο Ισπανός αναβάτης επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να γιορτάσει τη δικαίωση της Κυριακής. Κατά τον γύρο χαλάρωσης, μετά τον τερματισμό του αγώνα, αναπαρήγαγε με χαμηλή ταχύτητα την κίνηση της χθεσινής του πτώσης, συμβολίζοντας με αυτό τον τρόπο την υπέρβαση και τον θρίαμβό του στον αγώνα της Κυριακής.

Η στρατηγική της εκκίνησης και οι πρώτες προσπεράσεις

Ο Πέδρο Ακόστα ξεκίνησε τον αγώνα από την τέταρτη θέση της εκκίνησης, ωστόσο στην αρχή έπεσε προσωρινά στην πέμπτη θέση. Ο Χόρχε Μαρτίν, εκμεταλλευόμενος την pole position που είχε κερδίσει, κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία στα πρώτα μέτρα του Grand Prix. Παράλληλα, οι Μάρκο Μπετζέκι και Άι Ογκούρα πραγματοποίησαν δυναμικές προσπεράσεις στον Μαρκ Μάρκεθ στα πρώτα μέτρα, διαμορφώνοντας προσωρινά ένα 1-2-3 για την Aprilia στις κορυφαίες θέσεις.

Στην αρχή του δεύτερου γύρου, ο Μπετζέκι κατάφερε να περάσει τον Μαρτίν, παίρνοντας για λίγο την πρώτη θέση. Ωστόσο, ο Ισπανός αναβάτης απάντησε άμεσα και ανέκτησε την πρωτοπορία στη στροφή 3. Πίσω τους, ο Ακόστα άρχισε να χτίζει την αντεπίθεσή του. Πέρασε τον Μάρκεθ στον πρώτο γύρο, τον Ογκούρα στον δεύτερο και λίγο αργότερα τον Μπετζέκι στη στροφή 2, ανεβαίνοντας σταθερά στην κατάταξη και πλησιάζοντας τις πρώτες θέσεις.

Η κρίσιμη μονομαχία με τον Χόρχε Μαρτίν

Η μάχη για την πρωτοπορία με τον Χόρχε Μαρτίν αποδείχθηκε το κεντρικό σημείο του αγώνα. Ο αναβάτης της Aprilia κάλυψε αρχικά με επιτυχία κάθε προσπάθεια του Ακόστα να τον προσπεράσει, διατηρώντας την πρώτη θέση. Ωστόσο, στον ένατο από τους συνολικά 28 γύρους του Grand Prix, η μοτοσικλέτα της KTM του Ακόστα βγήκε καλύτερα από τη στροφή 1, επιτρέποντάς του να περάσει αποφασιστικά στην πρωτοπορία του αγώνα.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Πέδρο Ακόστα έλεγξε πλήρως την εξέλιξη του αγώνα. Διατήνησε αρχικά μια διαφορά περίπου οκτώ δεκάτων από τους διώκτες του, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές προβάδισμα. Στους τελευταίους οκτώ γύρους, ανέβασε περαιτέρω τον ρυθμό του, διευρύνοντας τη διαφορά. Τελικά, πέρασε την καρό σημαία 1,01 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν, εξασφαλίζοντας την παρθενική του νίκη στο MotoGP.

Οι επιδόσεις των άλλων αναβατών και η βαθμολογία

Ο Χόρχε Μαρτίν κατάφερε να διατηρήσει τη δεύτερη θέση στον τερματισμό, παρά την έντονη πίεση που δέχθηκε στους τελευταίους γύρους από τον Μπετζέκι. Η Aprilia είχε μια ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στον αγώνα, καταλαμβάνοντας τελικά τις θέσεις δύο έως τέσσερα. Ο Μάρκο Μπετζέκι τερμάτισε τρίτος, ενώ ο Άι Ογκούρα κατέλαβε την τέταρτη θέση. Για τον Ογκούρα, αυτή η επίδοση ήταν σημαντική, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του στη δράση έπειτα από μια περίοδο απουσίας λόγω τραυματισμού.

Αντίθετα, ο Μαρκ Μάρκεθ πέρασε μια δύσκολη ημέρα στον αγώνα της Αυστρίας. Στον ένατο γύρο, άνοιξε τη γραμμή του στη στροφή 1, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην έβδομη θέση στα μισά του αγώνα. Παρόλο που ανέκαμψε και τερμάτισε στην πέμπτη θέση, το αποτέλεσμα αυτό επέτρεψε στον Χόρχε Μαρτίν να αυξήσει το προβάδισμά του στη βαθμολογία των αναβατών στους 12 βαθμούς. Ο Μπραντ Μπίντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα στην έκτη θέση, σημειώνοντας το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα και προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο πανηγυρισμού για την KTM στην έδρα της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta