Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στον Λεβαδειακό

Ο Ολυμπιακός, έχοντας μόλις ολοκληρώσει μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, επιστρέφει στις εγχώριες διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την επανένταξή τους στις υποχρεώσεις της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Πειραιά προέρχεται από μια σπουδαία ανατροπή επί της Γιαγκελόνια, ένα αποτέλεσμα που της εξασφάλισε ένα νικηφόρο ξεκίνημα στη League Phase του Europa League.

Επιστροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις μετά την Ευρώπη

Μετά τη νικηφόρα πορεία του στην Ευρώπη, όπου πέτυχε μια σημαντική ανατροπή επί της Γιαγκελόνια, εξασφαλίζοντας ένα θετικό ξεκίνημα στη League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός στρέφει ξανά την προσοχή του στις εγχώριες διοργανώσεις. Η αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό αποτελεί την επόμενη πρόκληση για τους Πειραιώτες, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν το πρόγραμμα των διπλών αγώνων και να διατηρήσουν την αγωνιστική τους φόρμα.

Το παιχνίδι αυτό είναι κρίσιμο για την πορεία του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς η ομάδα επιδιώκει να παραμείνει σε τροχιά διεκδίκησης της κορυφής. Η επιστροφή στην Ελλάδα μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι απαιτεί προσαρμογή και συγκέντρωση, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Οι στόχοι και οι προηγούμενες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν πάση θυσία τη νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Ο βασικός στόχος είναι να παραμείνουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, διατηρώντας τις ελπίδες τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η σημασία του αγώνα ενισχύεται από τα πρόσφατα αποτελέσματα της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έχει υποστεί δύο συνεχόμενες απώλειες βαθμών στο πρωτάθλημα. Οι συγκεκριμένες απώλειες σημειώθηκαν στις αναμετρήσεις του με τον Βόλο Elabet και τον ΟΦΗ. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για άμεση επιστροφή στις νίκες, προκειμένου να μην χαθεί περαιτέρω έδαφος στην κούρσα του τίτλου.

Οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αποστολή

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, έχει προβεί στις επιλογές του για την αποστολή που θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά. Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις αφορά το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Μάριους Μουαντιλμαντζί. Ο Μουαντιλμαντζί συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας, σηματοδοτώντας την πρώτη του παρουσία σε επίσημο αγώνα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Παρόλο που ο Μάριους Μουαντιλμαντζί θα βρίσκεται στον πάγκο, η παρουσία του στην αποστολή δείχνει την πρόθεση του προπονητή να τον εντάξει σταδιακά στο αγωνιστικό πλάνο. Οι υπόλοιπες επιλογές του Αλγουαθίλ αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια για εύρεση της καλύτερης δυνατής σύνθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του αγώνα και την αγωνιστική κατάσταση των παικτών.

Η αρχική ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων»

Όσον αφορά το αρχικό σχήμα που επέλεξε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό, ο Βάσκος τεχνικός προχώρησε σε συγκεκριμένες επιλογές ανά θέση. Κάτω από τα δοκάρια, τη θέση του τερματοφύλακα αναλαμβάνει ο Ορτέγκα. Στα άκρα της άμυνας, ο προπονητής επέλεξε τους Πέντερσεν και Τικνιζάν, οι οποίοι θα καλύψουν τις πλευρές.

Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών απαρτίζεται από τους Ρέτσο και Κάρμο, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της αμυντικής λειτουργίας στο κέντρο. Στη μεσαία γραμμή, οι Φρόιλερ και Πουέρτα ξεκινούν ως βασικοί, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της σύνδεσης άμυνας και επίθεσης. Στα «φτερά» της επίθεσης, ο Αλγουαθίλ εμπιστεύεται τους Τσικίνιο και Ζότα Σίλβα, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κινδύνους από τις πλευρές.

Πίσω από τον μοναδικό προωθημένο της ομάδας, Γιάρεμτσουκ, θα αγωνιστεί ο Φορτούνης, έχοντας τον ρόλο του οργανωτή και δημιουργού φάσεων. Ο Γιάρεμτσουκ θα είναι ο αιχμή του δόρατος στην επίθεση των «ερυθρολεύκων». Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Λεβαδειακό ανακοινώθηκε και υποστηρίζεται από την Stoiximan.

Με πληροφορίες από: Athletiko