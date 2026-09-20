Η Ρέιντζερς νικήτρια στο «Old Firm» με γκολ του Ναντέρι

Η Ρέιντζερς αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Σκωτία, επικρατώντας εκτός έδρας της Σέλτικ με σκορ 0-1. Το καθοριστικό τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Ναντέρι, χαρίζοντας στους «μπλε» ένα σημαντικό διπλό. Ο Τζέιμς Πένραις, βασικός στην ενδεκάδα των φιλοξενούμενων, είχε καλή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο.

Το πρώτο «Old Firm» της σεζόν βάφτηκε «μπλε»

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Σκωτία, γνωστό και ως «Old Firm», είχε «μπλε» χρώμα, καθώς η Ρέιντζερς κατάφερε να αποσπάσει τη νίκη στην έδρα της Σέλτικ. Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για τις δύο ομάδες, δεδομένης της ιστορικής τους αντιπαλότητας και της βαθμολογικής τους θέσης.

Η επικράτηση των φιλοξενούμενων ήρθε χάρη σε ένα και μοναδικό γκολ, το οποίο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και έδωσε το προβάδισμα στη Ρέιντζερς έναντι της «μισητής» αντιπάλου της. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ψυχολογικό και βαθμολογικό boost για την ομάδα που έφυγε με το διπλό από το γήπεδο της Σέλτικ.

Το καθοριστικό γκολ του Ναντέρι

Ο Ναντέρι ήταν ο παίκτης που έκρινε την αναμέτρηση, σημειώνοντας το μοναδικό τέρμα του αγώνα στο 33ο λεπτό. Η φάση που οδήγησε στο γκολ ξεκίνησε με ένα δυνατό σουτ του Κιμ, το οποίο αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Ο Ναντέρι εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην άμυνα της Σέλτικ και έστειλε την μπάλα σε κενή εστία, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Αυτό το τέρμα αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στη Ρέιντζερς, καθώς καμία άλλη ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει μέχρι το τέλος του αγώνα. Η αποτελεσματικότητα του Ναντέρι στην τελική προσπάθεια ήταν καθοριστική για την έκβαση του ντέρμπι, αφήνοντας τους οπαδούς των «μπλε» να πανηγυρίζουν.

Η παρουσία του Τζέιμς Πένραις

Στο αρχικό σχήμα των φιλοξενούμενων, της Ρέιντζερς, ξεκίνησε ο Τζέιμς Πένραις. Ο αμυντικός, ο οποίος έχει παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στον σκωτσέζικο σύλλογο από την ΑΕΚ, είχε ενεργό ρόλο στην αναμέτρηση. Η παρουσία του στο γήπεδο ήταν σημαντική για την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, η οποία κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της.

Ο Πένραις έδειξε καλή εικόνα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της Ρέιντζερς να πάρει το διπλό. Η συμμετοχή του ως βασικός σε ένα τόσο σημαντικό ντέρμπι υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου στις ικανότητές του και την αξία του για την ομάδα.

Βαθμολογικές επιπτώσεις μετά το ντέρμπι

Μετά τη νίκη της επί της Σέλτικ, η Ρέιντζερς κατάφερε να μειώσει τη διαφορά της από την κορυφή της βαθμολογίας. Πλέον, η απόσταση που τη χωρίζει από τη «μισητή» αντίπαλο, τη Σέλτικ, είναι μόλις δύο πόντοι. Αυτό το αποτέλεσμα αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και την κούρσα για τον τίτλο.

Η μείωση της διαφοράς στους δύο βαθμούς δίνει νέο ενδιαφέρον στην πορεία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, καθώς η Σέλτικ παραμένει στην κορυφή, αλλά με μικρότερο πλέον προβάδισμα. Η νίκη της Ρέιντζερς στο «Old Firm» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ψυχολογία και των δύο συλλόγων ενόψει των επόμενων αγώνων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta