Ο Αλγκουαθίλ επέλεξε Πουέρτα, Κάρμο και Γιάρεμτσουκ για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Λεβαδειακό

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προπονητής του Ολυμπιακού, έκανε γνωστή την αρχική εντεκάδα της ομάδας του για την επικείμενη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό. Η επιλογή των παικτών περιλαμβάνει ονόματα όπως ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο Κάρμο και ο Γιάρεμτσουκ, οι οποίοι θα ξεκινήσουν βασικοί στην προσπάθεια των Πειραιωτών να διεκδικήσουν τη νίκη.

Ο στόχος των Πειραιωτών πριν τη διακοπή

Μετά την πρόσφατη νίκη που σημείωσε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Γιαγκελόνια, η ομάδα έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή στα τρίποντα και εντός των ελληνικών συνόρων. Η αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, λίγο πριν από την προγραμματισμένη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω των Εθνικών Ομάδων.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 17:00 και οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη ζωντανή εξέλιξή του. Η σημασία του παιχνιδιού είναι μεγάλη για τον Ολυμπιακό, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει τον ρυθμό του και να ενισχύσει τη θέση του στο πρωτάθλημα.

Οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ προχώρησε στην ανακοίνωση της εντεκάδας που θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο για την κρίσιμη αναμέτρηση. Οι επιλογές του προπονητή αντικατοπτρίζουν την προσέγγισή του για το συγκεκριμένο παιχνίδι, με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση και την κατάκτηση των τριών βαθμών.

Η σύνθεση της ομάδας έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες του αγώνα και την αγωνιστική κατάσταση των παικτών. Ο προπονητής έχει επιλέξει ένα σχήμα που πιστεύει ότι θα δώσει στον Ολυμπιακό το πλεονέκτημα απέναντι στον αντίπαλό του, τον Λεβαδειακό.

Η αμυντική διάταξη της ομάδας

Στην εστία του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε να ξεκινήσει βασικό τον Ορτέγκα, ο οποίος θα αναλάβει να υπερασπιστεί την εστία των Πειραιωτών. Η παρουσία του κρίνεται καθοριστική για την ασφάλεια της άμυνας.

Μπροστά από τον τερματοφύλακα, η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Τικνιζιάν, Κάρμο, Ρέτσο και Πέντερσεν. Αυτοί οι τέσσερις παίκτες θα έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας και να περιορίσουν τις επιθετικές προσπάθειες του Λεβαδειακού.

Μεσαία γραμμή και επιθετική ανάπτυξη

Στη μεσαία γραμμή, ο Φρόιλερ θα ξεκινήσει ως βασικός, αναλαμβάνοντας έναν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και την ανάκτηση της μπάλας. Πλάι του, ο Γκουστάβο Πουέρτα θα συνεισφέρει στην οργάνωση και τη δημιουργία φάσεων.

Πιο μπροστά, σε ρόλο επιτελικού μέσου, θα κινηθεί ο Τσικίνιο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη να συνδέσει τη μεσαία γραμμή με την επίθεση και να τροφοδοτήσει τους συμπαίκτες του. Πίσω από τον προωθημένο επιθετικό, ο Τσικίνιο αναμένεται να προσφέρει λύσεις και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

Η αιχμή του δόρατος και τα άκρα της επίθεσης

Ως προωθημένος επιθετικός, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος θα ηγηθεί της γραμμής κρούσης του Ολυμπιακού. Ο Γιάρεμτσουκ θα έχει ως κύριο καθήκον να απειλήσει την αντίπαλη εστία και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν.

Στα δύο άκρα της επίθεσης, ο Ζότα Σίλβα και ο Φορτούνης θα αναλάβουν να προσφέρουν πλάτος, ταχύτητα και δημιουργικότητα. Οι δύο αυτοί παίκτες αναμένεται να δημιουργήσουν ρήγματα στην άμυνα του Λεβαδειακού και να συμβάλουν στην επιθετική αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta