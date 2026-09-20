Φιορεντίνα και Νάπολι στο 1-1: Ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποίησε καμία

Ισόπαλες με 1-1 αναδείχθηκαν Φιορεντίνα και Νάπολι το μεσημέρι της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο «Αρτέμιο Φράνκι» της Φλωρεντίας. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Serie A, χαρακτηρίστηκε από γκολ και εκατέρωθεν φάσεις, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε καμία από τις δύο ομάδες, καθώς επηρέασε αρνητικά τη βαθμολογική τους πορεία.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα δοκάρια

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αρκετές μάχες στον χώρο του κέντρου, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Η πρώτη αξιόλογη τελική προσπάθεια καταγράφηκε στο 18ο λεπτό, όταν η μπάλα, μετά από κόντρα στον Μαρίν, σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων.

Σχεδόν ένα λεπτό αργότερα, οι γηπεδούχοι είχαν και δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά έπειτα από σουτ του Φαγκιόλι, με τον τερματοφύλακα Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να αποκρούει. Τα δοκάρια συνεχίστηκαν, αυτή τη φορά στην άλλη εστία, με «θύτη» τον Ολιβέιρα, ενώ ο Ντε Χεα στη συνέχεια έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.

Το άνοιγμα του σκορ και η ισοφάριση

Από το κόρνερ που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι, ήρθε το άνοιγμα του σκορ. Ο Ντε Μπρόινε εκτέλεσε την στατική φάση και ο Γκίλμουρ, με ένα ωραίο πλασέ στην κίνηση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1 στο 23ο λεπτό του αγώνα.

Στην «επανάληψη», η ομάδα του Βανόλι μπήκε πιο δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας αποφασιστικότητα να φτάσει στην ισοφάριση. Μόλις στο 51ο λεπτό, η Φιορεντίνα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Άλεξ Χιμένεθ επιχείρησε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Μαρίν και κατέληξε στην εστία, φέρνοντας το παιχνίδι στο 1-1.

Σπουδαίες επεμβάσεις και τελικό αποτέλεσμα

Μετά την ισοφάριση, το παιχνίδι απέκτησε έναν πιο γρήγορο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το νικητήριο τέρμα. Στο 64ο λεπτό, ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς πραγματοποίησε μια απίθανη απόκρουση σε σουτ του Βαλντεπένιας, διατηρώντας το ισόπαλο σκορ.

Ακόμη μια σπουδαία επέμβαση είδαμε στο 76ο λεπτό, αυτή τη φορά από τον Ντε Χεα, ο οποίος σταμάτησε ένα κοντινό σουτ του Νέρες. Η επέμβαση αυτή ήταν καθοριστική, καθώς κράτησε την ισοπαλία, η οποία ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Η βαθμολογική επίπτωση του «Χ»

Το «Χ» στη Φλωρεντία δεν ήταν ευνοϊκό για καμία από τις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι, η Φιορεντίνα, παρέμειναν στα χαμηλά της βαθμολογίας, συγκεκριμένα στην 16η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 4 πόντους μετά από πέντε αγωνιστικές.

Από την άλλη πλευρά, οι «Παρτενοπέι», η Νάπολι, απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο από την κορυφή του πρωταθλήματος. Με τους 7 βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει, βρίσκονται πλέον στην 9η θέση και απέχουν 6 βαθμούς από την πρώτη θέση της Serie A.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τη Φιορεντίνα αγωνίστηκαν οι: Ντε Χεα, Χιμένεθ, Ντραγκούσιν, Ρανιέρι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 84' από τον Πόνγκρασιτς), Βιερί (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46' από τον Βαλντεπένιας), Εντούρ, Φαγκιόλι, Άτα (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 65' από τον Γκονσάλβες), Μασταντουόνο, Ντζίε και Πελεγκρίνο (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 65' από τον Μπέτο).

Για τη Νάπολι αγωνίστηκαν οι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Μαρίν, Ολιβέιρα, Λομπότκα (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 89' από τον Ζαμπό-Ανγκισά), Γκίλμουρ, Ντε Μπρόινε, Πολιτάνο (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 71' από τον Παβασούλι), Λανγκ (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 58' από τον Νέρες) και Χόιλουντ (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 58' από τον Λούκα).

Με πληροφορίες από: Gazzetta