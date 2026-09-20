Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφερε την Ελλάδα στο 2-2 με τη Σλοβακία στο Davis Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να φτάσει σε μια σημαντική νίκη με ανατροπή απέναντι στον Άλεξ Μόλτσαν της Σλοβακίας, φέρνοντας την Ελλάδα στα ίσα στο Davis Cup. Μετά από έναν αγώνα που διήρκεσε μία ώρα και 57 λεπτά, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 2-2. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί την αναμέτρηση σε πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι, από το οποίο θα κριθεί η πρόκριση στα qualifiers του 2027.

Η ανατροπή του Στέφανου Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν και ξεκίνησε τον αγώνα του με τον Άλεξ Μόλτσαν στο Κόζιτσε της Σλοβακίας με ένα κακό πρώτο σετ, ανέβασε αισθητά την απόδοσή του στα επόμενα σετ. Κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και τη νίκη με 2-1 σετ, με επιμέρους σκορ 2-6, 6-3, 6-4. Η επικράτηση αυτή διατήρησε ζωντανό τον στόχο της εθνικής ομάδας στο tie του World Group I του Davis Cup.

Η νίκη του Τσιτσιπά ήταν καθοριστική για την Ελλάδα, καθώς έφερε την ομάδα ξανά στα ίσα απέναντι στη Σλοβακία. Η σειρά των αναμετρήσεων βρίσκεται πλέον στο 2-2, με την πρόκριση να κρίνεται στον τελευταίο αγώνα.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τον Άλεξ Μόλτσαν να δείχνει ιδιαίτερα δυνατός. Ο Σλοβάκος πέτυχε break στην πρώτη του ευκαιρία στο σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά, παίρνοντας προβάδισμα 1-0. Στη συνέχεια, διατήρησε το σερβίς του, ανεβάζοντας το σκορ σε 2-0. Ο Τσιτσιπάς έσωσε ένα νέο break point, μειώνοντας σε 2-1, αλλά ο Μόλτσαν απάντησε με love game για το 3-1.

Ο Σλοβάκος βρήκε νέες ευκαιρίες για break, τις οποίες εκμεταλλεύτηκε, φτάνοντας στο 4-1 και στη συνέχεια στο 5-1 με love game, απέναντι σε έναν εμφανώς εκνευρισμένο Τσιτσιπά, ο οποίος μάλιστα πέταξε τη ρακέτα του. Ο Έλληνας τενίστας μείωσε προσωρινά σε 5-2, αλλά έχασε τη δική του ευκαιρία για break στο 8ο game. Τελικά, ο Μόλτσαν κατέκτησε το σετ με 6-2 στο δεύτερο set point του, πανηγυρίζοντας έντονα.

Η αντεπίθεση στα επόμενα σετ

Το δεύτερο σετ είχε εντελώς διαφορετική τροπή, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε πολύ καλύτερα στον αγώνα. Αφού υπερασπίστηκε το σερβίς του για το 1-0, πέτυχε το πρώτο δικό του break, κάνοντας το 2-0. Στο τρίτο game, απάντησε στο 0-30 και μετά από δύο αβαντάζ το κατέκτησε, φτάνοντας στο 3-0. Έχοντας επιβάλλει τον δικό του ρυθμό, ο Τσιτσιπάς διατήρησε το προβάδισμά του, φτάνοντας στο 4-1 και στη συνέχεια στο 5-2. Με ένα love game, ο Έλληνας τενίστας κατέκτησε το σετ με 6-3, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Με τους ίδιους δυναμικούς ρυθμούς συνέχισε ο Τσιτσιπάς και στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Πήρε προβάδισμα 2-0 με break και love game, και στη συνέχεια έκανε το 3-1. Στο 6ο game, ο Τσιτσιπάς κινδύνευσε δύο φορές με break, όμως απέφυγε τον κίνδυνο, κάνοντας το 4-2. Διατηρώντας το σερβίς του, έφτασε στο 6-4 και στην τελική επικράτηση, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

Ο «τελικός» της πρόκρισης

Με τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά, η Ελλάδα ισοφάρισε τη Σλοβακία σε 2-2, με την πρόκριση στα Qualifiers του 2027 να κρίνεται πλέον σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Αυτός ο «τελικός» θα διεξαχθεί ανάμεσα στον Στέφανο Σακελλαρίδη και τον Νόρμπερτ Γκόμπος.

Ο νικητής αυτής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει την άνοδο στα qualifiers του 2027, ενώ ο ηττημένος θα οδηγηθεί ξανά σε μάχη παραμονής στο World Group 1. Νωρίτερα, στη σειρά των αγώνων, οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς είχαν ηττηθεί στο διπλό από τους Ποκόρνι και Κάρολ, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την επικείμενη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko