Ο Ατρόμητος αποκτά τον Ντάνι Γκαρθία, μια ηχηρή μεταγραφή

Ο Ατρόμητος προχωρά σε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση, κάνοντας δικό του τον Ντάνι Γκαρθία. Ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός χαφ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και πλέον απομένουν τα τυπικά για την οριστικοποίηση της συμφωνίας του με την ομάδα του Περιστερίου. Η απόκτηση του Γκαρθία χαρακτηρίζεται ως μια ηχηρή μεταγραφή, προσθέτοντας εμπειρία και ποδοσφαιρική προσωπικότητα στο ρόστερ των «κυανόλευκων».

Η συμφωνία με τον Ατρόμητο

Ο Ντάνι Γκαρθία έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Ατρόμητο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για μονοετές συμβόλαιο. Η διοίκηση της ομάδας του Περιστερίου επιδιώκει με αυτή την κίνηση να ενισχύσει το κέντρο της, προσθέτοντας έναν παίκτη με αποδεδειγμένη αξία και ικανότητα να βοηθήσει το «Αστέρι» να ανακάμψει αγωνιστικά.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής αναμένεται να γίνει άμεσα, καθώς απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για την υπογραφή των συμβολαίων. Η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή του βεληνεκούς του Γκαρθία θεωρείται κρίσιμη για τους στόχους της ομάδας.

Το πέρασμα από τον Ολυμπιακό

Πριν τη συμφωνία του με τον Ατρόμητο, ο Ντάνι Γκαρθία έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Την τρέχουσα σεζόν, ο Ισπανός μέσος είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, καταγράφοντας μόλις τρεις εμφανίσεις. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέχεν και σε ένα στην έδρα του Βόλου.

Ο Γκαρθία φάνηκε να είναι εκτός των πλάνων του νέου προπονητή των «ερυθρόλευκων», Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μάλιστα, είχε μείνει εκτός αποστολής και για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00. Παρόλο που είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες στις αρχές του καλοκαιριού, ο ίδιος επιθυμούσε να έχει έναν ενεργό ρόλο και όχι απλώς λίγα λεπτά συμμετοχής, οδηγώντας στην απόφασή του να αποχωρήσει.

Η πλούσια καριέρα του Ισπανού μέσου

Ο Ντάνι Γκαρθία φέρνει στον Ατρόμητο μια πολυετή και πλούσια ποδοσφαιρική εμπειρία, μετρώντας συνολικά 570 επαγγελματικές συμμετοχές στην καριέρα του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Ολυμπιακό, κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελλο και σούπερ καπ, αποτελώντας επιλογή του προπονητή Μεντιλιμπάρ.

Στην Ισπανία, ο Γκαρθία είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία. Με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, αγωνίστηκε για έξι χρόνια, καταγράφοντας 195 συμμετοχές και κατακτώντας ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ Ισπανίας. Ισάριθμα χρόνια, δηλαδή έξι, έπαιξε και στην Ειμπάρ, όπου σημείωσε 224 εμφανίσεις. Επιπλέον, είχε αγωνιστεί και στην Χετάφε Β', με 75 ματς στο ενεργητικό του.

Η εμπειρία του επεκτείνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει συμμετάσχει σε 10 αγώνες του Τσάμπιονς Λιγκ και σε 6 αγώνες του Γιουρόπα Λιγκ, προσθέτοντας ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο στο βιογραφικό του.

Η προσδοκία για αγωνιστική ανάκαμψη

Η διοίκηση της ομάδας του Περιστερίου, με την προσθήκη του Ντάνι Γκαρθία, στοχεύει στην ποιοτική ενίσχυση του ρόστερ. Η επιλογή ενός παίκτη με την ποδοσφαιρική του προσωπικότητα και την εμπειρία του από υψηλό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αγωνιστική ανάκαμψη του συλλόγου.

Οι «κυανόλευκοι» ελπίζουν ότι ο Ισπανός μέσος θα προσφέρει σταθερότητα και ηγετικές ικανότητες στο κέντρο, βοηθώντας την ομάδα να πετύχει τους στόχους της για τη φετινή σεζόν. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του Ατρομήτου να κινηθεί δυναμικά στην μεταγραφική αγορά.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit, Gazzetta