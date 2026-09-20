Αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Νέα δεδομένα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη

Η νέα μπασκετική σεζόν αναμένεται να φέρει πρωτόγνωρες καταστάσεις στο ελληνικό μπάσκετ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Αντώνη Καλκαβούρα. Οι πρώτες ενδείξεις από τα φιλικά παιχνίδια και τα τουρνουά του Σεπτεμβρίου υποδηλώνουν μια ιδιαίτερα απαιτητική και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα χρονιά για όλους τους εμπλεκόμενους. Η αναβάθμιση των ομάδων της Θεσσαλονίκης και το δύσκολο πρόγραμμα των «αιωνίων» αναμένεται να διαμορφώσουν ένα νέο τοπίο.

Ο κ. Καλκαβούρας σχολιάζει τα όσα παρατηρήθηκαν στο Supercup της Euroleague, στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και στο φιλικό παιχνίδι του Άρη στο Βελιγράδι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι φέτος θα γίνουν πράγματα που δεν είχαν συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Η έναρξη της σεζόν, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου, βρίσκει τους μπασκετικούς συντάκτες με ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, χωρίς περιθώρια ανάσας.

Οι πρώτες ενδείξεις της σεζόν

Το τελευταίο Σάββατο, στις 19 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του μπάσκετ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πλήθος αναμετρήσεων. Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν παιχνίδια στο Άμπου Ντάμπι για το Supercup της Stoiximan GBL, ενώ παράλληλα έλαβε χώρα το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Την προηγούμενη ημέρα, ο Άρης είχε δώσει φιλικό αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αυτή η έντονη δραστηριότητα, ακόμα και πριν την επίσημη έναρξη της Euroleague, η οποία ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, υποδηλώνει τον αυξημένο ρυθμό που θα επικρατήσει. Ο κ. Καλκαβούρας αναφέρει πως αν κάποιος ήταν νεότερος και ταξίδευε για να παρακολουθήσει όλα αυτά τα γεγονότα, θα χρειαζόταν 36 ώρες την ημέρα για να τα προλάβει, τονίζοντας το πόσο συναρπαστική αναμένεται η φετινή χρονιά για το άθλημα.

Αναβάθμιση των ομάδων της Θεσσαλονίκης

Οι οιωνοί του καλοκαιριού προμήνυαν μία αξιοσημείωτη ενίσχυση για τις δύο μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Η αναβάθμιση αυτή, όπως διαμορφώθηκαν τα ρόστερ και με τα χρήματα που επενδύθηκαν, αναμένεται να ταρακουνήσει τους «αιώνιους αντιπάλους», τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Αυτές οι νέες καταστάσεις, ενδεχομένως να μην ξενίσουν τους υγιείς φίλους των «ερυθρόλευκων» και των «πράσινων», οι οποίοι, κατά τον κ. Καλκαβούρα, θα αρχίσουν να απειλούνται. Ο έξτρα ανταγωνισμός, συνήθως, οδηγεί όλους σε βελτίωση, δημιουργώντας ένα πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα.

Η βαθμολογική ποινή και οι επιπτώσεις

Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων, υπάρχει και η τιμωρία των μείον δύο βαθμών που έχει επιβληθεί στους επί 24 χρόνια μόνιμους φιναλίστ του πρωταθλήματος. Η εξέλιξη αυτή παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν οι βαθμοί αυτοί θα μειωθούν ή αν θα πέσουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ).

Η πιθανή διατήρηση της ποινής μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία των ομάδων στο πρωτάθλημα, προσθέτοντας έναν ακόμα παράγοντα αβεβαιότητας και ανταγωνισμού από την αρχή της σεζόν.

Το δύσκολο πρόγραμμα των «αιωνίων»

Ένας ακόμα παράγοντας που αναμένεται να διαμορφώσει το σκηνικό είναι το ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα που έχουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μισό της κανονικής περιόδου. Οι δύο «αιώνιοι» θα δώσουν τα πιο δύσκολα παιχνίδια τους μακριά από την Αθήνα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, δεν αποκλείεται καθόλου ο «πρωταθλητής χειμώνα» να μην είναι κάποιος από τους συνήθεις υπόπτους, αλλά μία διαφορετική ομάδα, κάτι που θα αποτελέσει μία σημαντική ανατροπή στα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά οι αγώνες του πρωταθλητή και του δευτεραθλητή

Ο πρωταθλητής, για του λόγου το αληθές, θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον Άρη στις 15 Νοεμβρίου, μετά από εντός έδρας ματς με την Ντουμπάι. Στις 20 Δεκεμβρίου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ εκτός έδρας, έπειτα από μία «διαβολοβδομάδα» που περιλαμβάνει ταξίδι. Στις 3 Ιανουαρίου, θα παίξει εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό, μετά από ταξίδι στη Λυών. Εντός έδρας, στην “Sunel Arena”, ο πρωταθλητής θα υποδεχθεί μόνο τον ΠΑΟΚ στις 13 Δεκεμβρίου, μετά το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο “T-Center”.

Ο δευτεραθλητής, ο «επτάστερος», στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, θα υποδεχθεί τους Πειραιώτες στην έδρα του. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αναμένεται να είναι μία από τις κορυφαίες του πρώτου μισού της σεζόν, με το πλήρες πρόγραμμα να διαμορφώνεται με βάση τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta