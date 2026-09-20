Ο Ματίας Λεσόρ για τις διαφορές Ομπράντοβιτς και Άταμαν

Ο Ματίας Λεσόρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε σερβικό μέσο, μίλησε για τη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις διαφορές του με τον Εργκίν Άταμαν. Ο Γάλλος σέντερ αναφέρθηκε επίσης στη νέα σελίδα του Παναθηναϊκού με την επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας. Οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο του 8ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η νέα συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ματίας Λεσόρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα του συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας ότι είναι «υπέροχο συναίσθημα να δουλεύει ξανά μαζί του». Ο Γάλλος σέντερ υπογράμμισε τη σημασία της επιστροφής του Σέρβου προπονητή στον Παναθηναϊκό, έναν σύλλογο όπου ο Ομπράντοβιτς έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του και έχει γράψει ιστορία.

Σύμφωνα με τον Λεσόρ, το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς «αντηχεί σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ», καθιστώντας τη δυνατότητα να αγωνιστεί ξανά υπό τις οδηγίες του «κάτι πραγματικά ξεχωριστό», ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες στον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος παίκτης εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία του να παραμείνει στον Παναθηναϊκό για πολλά χρόνια.

Οι διαφορές ανάμεσα σε Ομπράντοβιτς και Άταμαν

Ο Ματίας Λεσόρ προχώρησε σε σύγκριση ανάμεσα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Εργκίν Άταμαν, επισημαίνοντας τις μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Όπως δήλωσε, «υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν», καθώς πρόκειται για «δύο διαφορετικούς χαρακτήρες, δύο διαφορετικούς προπονητές, δύο διαφορετικά στιλ παιχνιδιού».

Ο Λεσόρ, ο οποίος αγωνίστηκε για τρία χρόνια υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν, χαρακτήρισε τη νέα αυτή περίοδο ως «περίοδο προσαρμογής». Αν και δήλωσε ότι γνωρίζει το σύστημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και πολλές από τις αρχές του, η προσαρμογή είναι απαραίτητη για όλη την ομάδα.

Η περίοδος προσαρμογής στον Παναθηναϊκό

Ο Γάλλος σέντερ αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση της ομάδας του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες. Ταυτόχρονα, τα παιδιά που βρίσκονται στον σύλλογο τα τελευταία τρία χρόνια, ως επί το πλείστον, πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα και να κατανοήσουν τι ζητάει από αυτούς ο νέος προπονητής.

Ο Λεσόρ σημείωσε ότι στην παρούσα φάση «εξακολουθούν να μας λείπουν αρκετοί σημαντικοί παίκτες». Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι «αυτό που βλέπουμε τώρα δεν σημαίνει και πολλά», καθώς η ομάδα γνωρίζει ότι θα χρειαστεί να αλλάξει πολλά πράγματα όταν επιστρέψουν όλοι οι παίκτες. Ο ίδιος προσπαθεί να βοηθήσει τους πάντες να κατανοήσουν τη φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς, να καταλάβουν τις απαιτήσεις του μέσα στο γήπεδο, να επικοινωνεί με τους συμπαίκτες του και να τους διευκολύνει.

Η φιλία και η συνεργασία με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε και για τη συνεργασία του με τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, αποκαλύπτοντας ότι μόλις ο Γιαμπουσέλε υπέγραψε, τον πήρε αμέσως τηλέφωνο για να δει πώς είναι και πώς αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση. Ο Λεσόρ χαρακτήρισε την προηγούμενη κατάσταση, αναφερόμενος σε ένα περιστατικό, ως «κάτι άσχημο και για τις δύο ομάδες».

Ωστότε, ο Γάλλος σέντερ δήλωσε ότι το συγκεκριμένο γεγονός «είναι πλέον πίσω μας» και ότι όλοι οι παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το έχουν αφήσει πίσω τους. Περιέγραψε το περιστατικό ως «κάτι που συνέβη και ήταν δυσάρεστο, ειδικά λόγω της κατάληξης για εμάς, για την Παρτίζαν».

Πλέον, ο Γιαμπουσέλε είναι συμπαίκτης του Λεσόρ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «έναν από τους καλύτερους φίλους μου στο μπάσκετ». Οι δύο παίκτες γνωρίζονται για περισσότερα από 15 χρόνια και πάντα συζητούσαν το ενδεχόμενο να παίξουν μαζί στην ίδια ομάδα, μια επιθυμία που πλέον έγινε πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta