Ο Νίστρουπ έχει χρησιμοποιήσει 28 παίκτες τη φετινή σεζόν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, προπονητής του Παναθηναϊκού, έχει ήδη χρησιμοποιήσει 28 ποδοσφαιριστές από το ρόστερ του στη φετινή σεζόν, διαψεύδοντας την αντίληψη περί «κλειστού» ροτέισον. Το αρχικό πλάνο των ιθυνόντων του συλλόγου το καλοκαίρι, κατά τη δημιουργία της ομάδας, ήταν να διαμορφωθεί ένα σύνολο με τουλάχιστον 22 ισάξιους παίκτες. Αυτό το πλάνο αποσκοπούσε στο να καταστεί ο Παναθηναϊκός ανταγωνιστικός και ικανός να διεκδικήσει τίτλους. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής από τον Δανό τεχνικό.

Το αρχικό πλάνο και η δημιουργία του ρόστερ

Το καλοκαίρι, κατά την περίοδο που «χτιζόταν» η ομάδα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού είχαν θέσει ως στόχο τη δημιουργία ενός συνόλου που θα περιελάμβανε τουλάχιστον 22 ισάξιους ποδοσφαιριστές. Η φιλοσοφία αυτή προέβλεπε την ύπαρξη δύο ουσιαστικά ισοδύναμων εντεκάδων.

Αυτός ο σχεδιασμός είχε ως απώτερο σκοπό να εξασφαλίσει ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν ανταγωνιστικός σε όλα τα μέτωπα και θα μπορούσε να διεκδικήσει τίτλους. Σε μεγάλο βαθμό, ίσως και στον απόλυτο, ο σύλλογος έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ποιοτικό ρόστερ. Η εξαιρετική δουλειά του Στέφανου Κοτσόλη συνέβαλε καθοριστικά σε αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον δύο «ενδεκαδάτοι» ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση.

Η διαχείριση του χρόνου συμμετοχής

Η ύπαρξη ενός τόσο ποιοτικού και βαθύ ρόστερ δημιουργεί έναν «πονοκέφαλο» για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς πρέπει να διατηρήσει τις ισορροπίες και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον χρόνο συμμετοχής των παικτών του. Ωστόσο, οι αριθμοί δείχνουν ότι ο Δανός προπονητής έχει ήδη προχωρήσει σε αυτή τη διαχείριση.

Συγκεκριμένα, ο Νίστρουπ έχει χρησιμοποιήσει 28 παίκτες από το υπάρχον ρόστερ του. Με δεδομένο ότι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν δεν έχει αγωνιστεί ακόμα, και με την προσδοκία ότι οι Κότσαρης, Γείτονας ή Τσάβες θα λάβουν τουλάχιστον ένα παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να φτάσει τους 30 παίκτες με τουλάχιστον μία επίσημη συμμετοχή στο πρώτο μισό της σεζόν. Αυτό θα συμβεί ανεξαρτήτως τυχόν προσθαφαιρέσεων που ενδεχομένως να γίνουν τον Ιανουάριο.

Αποχωρήσεις και βασικοί στα προκριματικά

Μέχρι στιγμής, στα 12 επίσημα παιχνίδια της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, έχουν χρησιμοποιηθεί 28 ποδοσφαιριστές. Από αυτούς, τρεις έχουν ήδη αποχωρήσει από την ομάδα. Πρόκειται για τους Ανταμ Τσέριν, Αχμέντ Τουμπά και Ανάς Ζαρουρί, οι οποίοι αποτελούν πλέον παρελθόν για τον σύλλογο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι τρεις αυτοί παίκτες είχαν ξεκινήσει ως βασικοί στα δύο πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού για τη φετινή σεζόν. Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις ήταν απέναντι στην Πάκσι, στο πλαίσιο των προκριματικών του Conference League. Επίσης, στο πρώτο παιχνίδι με τους Ούγγρους, είχε αγωνιστεί και ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης περόνης και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τα Χριστούγεννα.

Οι πρωταγωνιστές σε λεπτά συμμετοχής

Στην κορυφή των παικτών με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής βρίσκεται ο Ινιάκι Πένια. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού δεν έχει χάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο αγωνιστικής δράσης, έχοντας βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο και στα 12 επίσημα παιχνίδια της ομάδας. Συνολικά, έχει καταγράψει 1.140 λεπτά συμμετοχής.

Αμέσως μετά τον Πένια, ακολουθεί ο Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο «βράχος» της άμυνας. Ο Ντε Φράι έχει αγωνιστεί επίσης και στα 12 παιχνίδια, εκ των οποίων στα 11 ως βασικός. Στην αναμέτρηση με την Νίκη Βόλου για το Superbet κύπελλο Ελλάδας, εισήλθε στον αγώνα ως αλλαγή, συμπληρώνοντας 1.084 λεπτά συμμετοχής. Τέλος, ο Κυριακόπουλος έχει 1.035 λεπτά συμμετοχής σε 11 παιχνίδια, ενώ και ο Αντίν έχει αγωνιστεί σε 11 παιχνίδια.

Με πληροφορίες από: Athletiko