Ολυμπιακός: Ο λόγος που ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ άλλαξε νούμερο στη φανέλα του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο νεοαποκτηθείς παίκτης του Ολυμπιακού, έκανε την εμφάνισή του στα πρώτα φιλικά παιχνίδια της ομάδας φορώντας τη φανέλα με τον αριθμό «11». Ωστόσο, στις πρώτες επίσημες αναμετρήσεις της σεζόν, οι οποίες διεξήχθησαν στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της EuroLeague, ο Αμερικανός γκαρντ παρουσιάστηκε με τον αριθμό «0» στην πλάτη του. Αυτή η αλλαγή στον αριθμό της φανέλας του δεν ήταν τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με την αποχώρηση ενός άλλου παίκτη και την προσωπική του προτίμηση.

Η αρχική επιλογή και η μεταβολή

Όταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έφτασε στην Αθήνα για να ενταχθεί στο δυναμικό του Ολυμπιακού, στις αρχικές του εμφανίσεις στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας της ομάδας, επέλεξε να αγωνίζεται με τον αριθμό «11». Αυτή ήταν η φανέλα που φορούσε κατά τις πρώτες του μέρες στον Πειραιά, σηματοδοτώντας την έναρξη της θητείας του στους «ερυθρόλευκους».

Ωστόσο, η εικόνα αυτή διαφοροποιήθηκε στις πρώτες επίσημες αναμετρήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στο Άμπου Ντάμπι, όπου διεξήχθησαν οι αγώνες του Super Cup της EuroLeague, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ εμφανίστηκε με μια νέα φανέλα, αυτή τη φορά με τον αριθμό «0». Η μετάβαση από το «11» στο «0» αποτέλεσε μια από τις παρατηρήσεις που έγιναν στις πρώτες επίσημες εμφανίσεις του παίκτη με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο καθοριστικός παράγοντας της αλλαγής

Ο λόγος πίσω από την επιλογή του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να αλλάξει τον αριθμό της φανέλας του ήταν η αποχώρηση του Τόμας Γουόκαπ από την ομάδα του Ολυμπιακού. Η αποχώρηση του Γουόκαπ είχε ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί ο αριθμός «0», ο οποίος είναι γνωστό ότι αποτελεί τον αγαπημένο αριθμό του Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Αυτή η εξέλιξη έδωσε τη δυνατότητα στον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος διαθέτει και βουλγαρικό διαβατήριο, να επιλέξει τον αριθμό που προτιμά και τον έχει συνοδεύσει σε προηγούμενες φάσεις της καριέρας του. Έτσι, ο αριθμός «0» έγινε και επίσημα ο αριθμός της φανέλας του στον Ολυμπιακό, μετά τις πρώτες μόνο μέρες του με το «11».

Η παράδοση του «0» στην καριέρα του

Ο αριθμός «0» δεν είναι μια νέα ή τυχαία επιλογή για τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Αντιθέτως, είναι ο αριθμός που έχει επιλέξει να φορά στην πλειοψηρία των ομάδων στις οποίες έχει αγωνιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας. Αυτό υπογραμμίζει μια σταθερή προτίμηση και μια προσωπική σύνδεση με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Μεταξύ των ομάδων όπου ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει αγωνιστεί με το «0» στην πλάτη συγκαταλέγονται η Παρτίζαν, η Ανδόρα και ο Ερυθρός Αστέρας. Η μόνη αξιοσημείωτη εξαίρεση σε αυτή την προτίμηση καταγράφηκε κατά τη χρονιά που αγωνίστηκε στην Μπασκόνια, όπου είχε φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό «10».

Οι πρώτες επίσημες αναμετρήσεις στο Άμπου Ντάμπι

Οι πρώτες επίσημες εμφανίσεις του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τον νέο του αριθμό, το «0», πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι, στο πλαίσιο του Super Cup της EuroLeague. Εκεί, ο Ολυμπιακός συμμετείχε στον τελικό της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να επικρατήσει στον τελικό, εξασφαλίζοντας το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Η νίκη αυτή χαρακτηρίστηκε ως μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα που είχαν υποστεί οι Μαδριλένοι από τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό του Final Four 2026, το οποίο είχε διεξαχθεί στην Αθήνα. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου για τον Ολυμπιακό και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τη νέα του φανέλα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta