Ο Τομά Ερτέλ επίσημα στην ΑΕΚ: Ο Γάλλος γκαρντ θέλει να οδηγήσει τη «Βασίλισσα» στον τίτλο

Ο Τομά Ερτέλ εντάχθηκε και επίσημα στο δυναμικό της ΑΕΚ για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με τον Γάλλο γκαρντ να έχει προαναγγείλει τη συμφωνία από την Πέμπτη, μέσω ανάρτησής του. Η κίνηση αυτή αυξάνει την ποιότητα της ομάδας, καθώς ο Ερτέλ έχει θέσει ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση του Basketball Champions League.

Η επίσημη ανακοίνωση και η προαναγγελία

Η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας του Τομά Ερτέλ με την ΑΕΚ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει. Το Gazzetta είχε ήδη ενημερώσει από την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, για την προοπτική απόκτησης του Γάλλου γκαρντ από την Ένωση, ενώ το θέμα είχε αναφερθεί και σε σχετικό «Q&A» στο YouTube του Gazzetta.

Ο Γάλλος γκαρντ κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία είχε κιτρινόμαυρο φόντο, ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη και την ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ. Η κίνηση αυτή έδειξε ξεκάθαρα ότι ο Ερτέλ είχε κάνει την απαραίτητη έρευνα και γνώριζε πολύ καλά την ιστορία και την ταυτότητα του συλλόγου στον οποίο επέλεξε να αγωνιστεί.

Η επιρροή του τελικού του BCL στην απόφασή του

Την περυσινή σεζόν, η ΑΕΚ είχε φτάσει πολύ κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου του Basketball Champions League, όμως η Ρίτας της το στέρησε στον τελικό. Ο Τομά Ερτέλ παρακολούθησε εκείνο τον αγώνα και, όπως δήλωσε, από εκείνη τη στιγμή άρχισε να βλέπει την ΑΕΚ με διαφορετικό μάτι.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ ανέφερε: «Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά η πρώτη φορά που πέρασε από το μυαλό μου η ιδέα να παίξω στην ΑΕΚ ήταν την ώρα, που παρακολουθούσα τον Τελικό του BCL, τον περασμένο Μάιο. Και ειδικά, από τη στιγμή, που είδα τον τρόπο, που έχασε η ΑΕΚ τον τίτλο! Από την αρχή του καλοκαιριού αναζητούσα μία νέα πρόκληση, με έναν καλό ρόλο σε μία ομάδα με ιστορία, με υψηλούς στόχους και ισχυρή βάση οπαδών. Ήθελα, επίσης, να ζήσω σε μία πόλη όπου θα είναι χαρούμενη η οικογένειά μου. Η οικογένεια είναι τα πάντα για εμένα και αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μου. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η ΑΕΚ και η Αθήνα τα συνδυάζουν όλα αυτά. Κάπως έτσι φτάσαμε εδώ…».

Ο μεγάλος στόχος και ο ρόλος του στην ομάδα

Ο τρόπος με τον οποίο η ΑΕΚ έχασε τον τίτλο του BCL πέρυσι, παρόλο που ο Ερτέλ δεν ανήκε τότε στην ομάδα, τον «πλήγωσε», όπως ο ίδιος δήλωσε. Πλέον, έρχεται στην Ένωση με σκοπό να μην επιτρέψει να συμβεί κάτι ανάλογο και να οδηγήσει τη «Βασίλισσα» στην κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου.

Ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ για την επερχόμενη σεζόν είναι η κατάκτηση του BCL. Ο Τομά Ερτέλ, με συμβόλαιο που αγγίζει τις 500.000 ευρώ ετησίως, αναμένεται να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας, ειδικά στην περιφέρεια, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του «floor general».

Η γνωριμία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Εκτός από την έρευνα για την ομάδα, ο Τομά Ερτέλ έμαθε και για τον σπουδαίο Έλληνα τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη. Η γνωριμία του με τον καλλιτέχνη δεν περιορίστηκε μόνο στην ιδιότητά του ως τραγουδιστή, αλλά επεκτάθηκε και στην προσωπικότητά του, ως άνθρωπος που βοηθούσε διακριτικά τον κόσμο.

Ο Ερτέλ δήλωσε σχετικά: «Ήξερα, ότι ο καλλιτέχνης αυτός «είναι» ένας από τους αγαπημένους του ατζέντη μου. Όταν έμαθα τι έγινε, ο ατζέντης μου με πληροφόρησε σχετικά με την ιστορία της ζωής του τραγουδιστή. Κατάλαβα, ότι ο Μαζωνάκης ήταν διαφορετικός, πολύ ευαίσθητος και με μεγάλη καρδιά. Ότι βοηθούσε κόσμο, αλλά πάντα διακριτικά. Μου είπε επίσης ο ατζέντης μου, ότι όλη η Ελλάδα είναι σοκαρισμένη και συντετριμμένη από το χαμό του. Μετά απ’ όλα αυτά, δεν σας κρύβω ότι έβαλα ν’ ακούσω τραγούδια του και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Η φωνή του «είναι» μοναδική».

Η «σπίθα» ενός έμπειρου παίκτη

Παρά το γεγονός ότι έχει πατήσει τα 37 του χρόνια, ο Τομά Ερτέλ φανερώνει ότι διαθέτει ακόμα τη σπίθα και την όρεξη να ζήσει μεγάλες στιγμές στο μπάσκετ. Η παρουσία του στην ΑΕΚ αναμένεται να προσδώσει την απαραίτητη εμπειρία και ηγετικές ικανότητες, βοηθώντας την ομάδα να πετύχει τους υψηλούς της στόχους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta