Η Ferrari ετοιμάζει αλλαγή κινητήρα για τον Λεκλέρ στο Μπακού, με πιθανή ποινή θέσεων

Η δράση της Formula 1 συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με το Αζερμπαϊτζάν να φιλοξενεί το 15ο γκραν πρι της φετινής σεζόν. Η Ferrari προετοιμάζεται για μια σημαντική αλλαγή στο μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ, καθώς εξετάζει την τοποθέτηση νέου κινητήρα. Αυτή η κίνηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Μπακού και είναι πολύ πιθανό να επιφέρει ποινή θέσεων στον Μονεγάσκο οδηγό.

Το γκραν πρι στο Αζερμπαϊτζάν

Η Formula 1 μεταφέρεται αυτή τη φορά στο Αζερμπαϊτζάν, όπου οι ομάδες και οι οδηγοί θα συμμετάσχουν στο 15ο γκραν πρι της τρέχουσας σεζόν. Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στη Μαδρίτη, η προσοχή στρέφεται πλέον στην πίστα του Μπακού.

Το σιρκουί του Μπακού θεωρείται ότι προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για προσπεράσεις σε σύγκριση με την πίστα της Μαδρίτης. Αυτό το χαρακτηριστικό της πίστας ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα και να αλλάξει τα δεδομένα για τις ομάδες.

Η Ferrari εξετάζει αλλαγή κινητήρα

Η Ferrari επιθυμεί να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η πίστα του Μπακού. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Σαρλ Λεκλέρ να παρουσιαστεί στον αγώνα με έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα εγκατεστημένο στην SF-26 του μονοθεσίου του.

Ο Φρεντ Βασέρ, επικεφαλής της ομάδας, είχε αναφέρει σε δηλώσεις του μετά το γκραν πρι της Μαδρίτης ότι η Ferrari προετοιμάζει την αλλαγή κινητήρα στο μονοθέσιο του Λεκλέρ. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η εφαρμογή αυτής της αλλαγής είναι πιθανότατα να γίνει στο Μπακού.

Η κατάσταση του κινητήρα της Μόντσα

Ο κινητήρας που χρησιμοποιούσε ο Σαρλ Λεκλέρ κατά τη διάρκεια του σοβαρού ατυχήματος στη Μόντσα φαίνεται πως δεν υπέστη πολύ σοβαρές ζημίες. Παρά την αρχική ανησυχία, η μονάδα δεν κρίθηκε άμεσα κατεστραμμένη.

Παρ' όλα αυτά, η Scuderia σκέφτεται σοβαρά να αντικαταστήσει τον συγκεκριμένο κινητήρα στο Μπακού. Η ιταλική ομάδα προσανατολίζεται στην τοποθέτηση μιας νέας μονάδας στο κόκκινο μονοθέσιο, η οποία θα φέρει προδιαγραφές ADUO2.

Διαχείριση κινητήρων και δοκιμές

Η Ferrari είχε ήδη λάβει την απόφαση να μην χρησιμοποιήσει τον κινητήρα της Μόντσα στον αγώνα της Μαδρίτης. Αντ' αυτού, είχε δώσει στον Σαρλ Λεκλέρ έναν κινητήρα παλαιότερων προδιαγραφών για εκείνη τη διοργάνωση.

Στο Μπακού, ο κινητήρας που χρησιμοποιήθηκε στη Μόντσα θα ενσωματωθεί στο μονοθέσιο, αλλά μόνο για τις ελεύθερες δοκιμές της Πέμπτης, στις 24 Σεπτεμβρίου. Αυτό θα επιτρέψει στην ομάδα να αξιολογήσει την κατάστασή του.

Μετά τις αρχικές δοκιμές, η ιταλική ομάδα θα ελέγξει διεξοδικά την κατάσταση της μονάδας. Εφόσον όλα λειτουργήσουν όπως πρέπει και δεν εντοπιστούν προβλήματα, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί και στο FP3.

Πιθανή ποινή θέσεων για τον Λεκλέρ

Ωστόσο, για τις κρίσιμες κατατακτήριες δοκιμές και τον κυρίως αγώνα, η Ferrari αναμένεται να επιλέξει την ολοκαίνουργια μονάδα για το μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ. Αυτή η στρατηγική επιλογή έχει άμεσες συνέπειες για τον οδηγό.

Εάν η ομάδα προχωρήσει στην τοποθέτηση της νέας μονάδας, ο Σαρλ Λεκλέρ θα τιμωρηθεί με ποινή θέσεων για το γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν. Η ποινή αυτή επιβάλλεται καθώς η Ferrari θα έχει υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο αλλαγών κινητήρα για τη φετινή σεζόν.

Ο Φρεντ Βασέρ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά μετά το γκραν πρι στη Μαδρίτη: «Θα δούμε πότε θα πρέπει να δεχθούμε μια ποινή κινητήρα με τον Σαρλ, αλλά πιστεύω ότι το Μπακού θα πρέπει να είναι αρκετά κατάλληλο». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την προετοιμασία της ομάδας για την ενδεχόμενη ποινή.

Με πληροφορίες από: Athletiko