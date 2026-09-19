Διπλό του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ με υπογραφή Γκατσανίτσα στην πρεμιέρα της Α' Εθνικής γυναικών

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής γυναικών, καθώς επικράτησε της ΑΕΚ με σκορ 0-1. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στους Αγίους Αναργύρους, αποτέλεσε το ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής, με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν νικητές. Το μοναδικό και καθοριστικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε η Μινέλα Γκατσανίτσα, δίνοντας στην ομάδα της τους πρώτους τρεις βαθμούς της σεζόν.

Το προβάδισμα του ΠΑΟΚ στην αρχή του αγώνα

Η πρώτη αξιόλογη φάση και ταυτόχρονα το μοναδικό γκολ του αγώνα καταγράφηκε νωρίς, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Μινέλα Γκατσανίτσα, παίκτρια του ΠΑΟΚ, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στη μικρή περιοχή της Ένωσης.

Εκμεταλλευόμενη με επιτυχία την πάσα που έλαβε, η Γκατσανίτσα δεν άφησε περιθώρια στην αντίπαλη άμυνα και εστία, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Με αυτό το τέρμα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης απέκτησε από νωρίς ένα σημαντικό προβάδισμα, διαμορφώνοντας το 0-1.

Το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου κύλησε χωρίς να δημιουργηθούν άλλες σπουδαίες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ να παραμένει 1-0 υπέρ του δικεφάλου του βορρά, ο οποίος διατήρησε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει.

Η αντίδραση της ΑΕΚ και η σταθερότητα της άμυνας του ΠΑΟΚ

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η ομάδα της ΑΕΚ ανέβασε αισθητά την πίεσή της, δείχνοντας διάθεση να αντιδράσει και να φέρει τον αγώνα στα ίσα. Οι παίκτριες της Ένωσης προσπάθησαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες, επιδιώκοντας την ισοφάριση με κάθε τρόπο.

Παρά τις προσπάθειες της γηπεδούχου ομάδας και τις φάσεις που δημιουργήθηκαν, η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Νόιχαους, βρέθηκε σε εξαιρετική ημέρα. Με τις συνεχείς και αποτελεσματικές επεμβάσεις της, κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία της ομάδας της.

Η σταθερή της παρουσία κάτω από τα δοκάρια διασφάλισε το «0» στην άμυνα των φιλοξενούμενων, αποτρέποντας την ΑΕΚ από το να σκοράρει και να αλλάξει τη ροή του αγώνα, παρά την αυξημένη πίεση που ασκούσε.

Χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ και η διατήρηση του αποτελέσματος

Στο 70ό λεπτό της αναμέτρησης, η σκόρερ του μοναδικού γκολ, Μινέλα Γκατσανίτσα, είχε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας της. Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε στον ΠΑΟΚ ένα πιο άνετο προβάδισμα και θα σφράγιζε ουσιαστικά τη νίκη.

Ωστόσο, παρά την καλή της θέση, το σουτ της Γκατσανίτσα αυτή τη φορά κατέληξε άουτ, χωρίς να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Έτσι, το σκορ παρέμεινε αμετάβλητο, διατηρώντας την αγωνία μέχρι το τέλος.

Τελικά, ο αγώνας έληξε με 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι κατάφεραν να διαχειριστούν το προβάδισμά τους και να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις των ομάδων που αγωνίστηκαν

Για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία αγωνίστηκε εντός έδρας, ο προπονητής Κοζανίδης επέλεξε την ακόλουθη ενδεκάδα: Γιαννακούλη, Ζαγκλή, Καπνίση, Γεωργίου, Κόγγουλη, Σάιχ, Τσελέντη, Πρόξενου, Μαγκουάιρ, Βιολάρη και Σπυριδωνίδου. Αυτές οι παίκτριες προσπάθησαν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αν και η πλήρης ενδεκάδα δεν αναφέρεται αναλυτικά, ξεχώρισαν δύο παίκτριες για την καθοριστική τους συμβολή. Η Μινέλα Γκατσανίτσα ήταν η σκόρερ του μοναδικού τέρματος που έκρινε την αναμέτρηση, ενώ η τερματοφύλακας Νόιχαους διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο διατηρώντας ανέπαφη την εστία της ομάδας της, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκτός έδρας νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta