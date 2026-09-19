Προβάδισμα της Σλοβακίας στο Davis Cup με νίκη του Μόλτσαν επί του Σακελλαρίδη

Με ήττα ξεκίνησε η ελληνική ομάδα τένις Ανδρών την αναμέτρηση με τη Σλοβακία για το World Group I του Davis Cup, που διεξάγεται στο Κόζιτσε. Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε από τον Άλεξ Μόλτσαν με 2-0 σετ, με σκορ 6-1, 6-1. Η Σλοβακία πήρε έτσι το προβάδισμα με 1-0 στη σειρά, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες.

Ο αγώνας στο Κόζιτσε και ο τραυματισμός

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος αγωνίστηκε πρώτος για την ελληνική ομάδα, δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τον Άλεξ Μόλτσαν. Στο ξεκίνημα του τέταρτου game του πρώτου σετ, ο 22χρονος Έλληνας τενίστας είχε μια πτώση, η οποία του προκάλεσε πρόβλημα τραυματισμού. Αυτό το γεγονός δεν του επέτρεψε να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, επηρεάζοντας εμφανώς την απόδοσή του.

Μετά την πτώση του, ο Σακελλαρίδης αντιμετώπιζε φανερά πρόβλημα, κάτι που φάνηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σε αρκετά σημεία του σετ, ο Έλληνας αθλητής έδειχνε εμφανώς κουρασμένος και δυσκολευόταν να ακολουθήσει τον ρυθμό του Σλοβάκου αντιπάλου του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κοντράρει τον Μόλτσαν.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Ο Σακελλαρίδης σέρβιρε πρώτος και κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς του στο εναρκτήριο game, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0, παρότι βρέθηκε πίσω με 0-30. Ο Άλεξ Μόλτσαν απάντησε, υπερασπίστηκε επίσης το σερβίς του και ισοφάρισε σε 1-1. Στο τρίτο game, ο Σλοβάκος πίεσε τον Έλληνα τενίστα και στην τρίτη ευκαιρία για break, ο Σακελλαρίδης υπέπεσε σε διπλό λάθος, με τον Μόλτσαν να προσπερνά με 2-1.

Ο Μόλτσαν έσωσε το πρώτο break point που δημιούργησε ο Σακελλαρίδης και μετά το δεύτερο αβαντάζ έκανε το 3-1. Στο ξεκίνημα του τέταρτου game, ο Σακελλαρίδης είχε την πτώση, και στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπος με διπλό break point. Ο Μόλτσαν εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία για break στο παιχνίδι, ξεφεύγοντας με 4-1. Ο Σλοβάκος, «σβήνοντας» ένα νέο break point, κράτησε το σερβίς του για το 5-1 και αμέσως μετά έκλεισε το πρώτο σετ με 6-1.

Το δεύτερο σετ και η επικράτηση του Μόλτσαν

Το δεύτερο σετ αποτέλεσε τυπική διαδικασία, καθώς ο Σακελλαρίδης αντιμετώπιζε φανερά πρόβλημα μετά την πτώση του. Ο Σλοβάκος κράτησε το σερβίς του και έκανε το 1-0. Στο δεύτερο game, ο Έλληνας τενίστας δεν είχε απάντηση, με τον Μόλτσαν να πιέζει και να πετυχαίνει break για το 2-0. Μάλιστα, ο Σακελλαρίδης δέχθηκε και warning, καθώς μετά το τέλος του game πέταξε το μπαλάκι εκτός γηπέδου.

Ο Σλοβάκος συνέχισε να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης και κράτησε το σερβίς του για το 3-0. Ο Σακελλαρίδης προσπάθησε να αντιδράσει στο επόμενο game, όμως ο Μόλτσαν πίεσε ξανά τον Έλληνα και κατάφερε να κάνει νέο break για το 4-0. Τελικά, ο Μόλτσαν κατέκτησε το δεύτερο σετ με 6-1, δίνοντας στη Σλοβακία το προβάδισμα 1-0 στη σειρά.

Το διακύβευμα της σειράς και οι επόμενες αναμετρήσεις

Η Εθνική ομάδα τένις Ανδρών επιδιώκει την πρόκριση στα qualifiers του Davis Cup του 2027, με τη Σλοβακία να αποτελεί το εμπόδιο στον δρόμο της. Η πρόκριση θα κριθεί στις τρεις νίκες, με την ομάδα που θα φτάσει πρώτη σε αυτόν τον αριθμό να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Davis Cup.

Μετά την αναμέτρηση του Στέφανου Σακελλαρίδη, ακολουθεί η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί και το διπλό, το οποίο αναμένεται να είναι κρίσιμο για την έκβαση της σειράς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko