Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι για τον Βόλο: «Να βρούμε ό,τι μας έλειψε με Κηφισιά και Αστέρα»

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο γκολκίπερ της ΑΕΚ, αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του επερχόμενου εκτός έδρας παιχνιδιού της ομάδας του με τον Βόλο. Ο Ιταλός τερματοφύλακας τόνισε πως η «Ένωση» πρέπει να αξιοποιήσει τα μαθήματα που πήρε από τις προηγούμενες αναμετρήσεις με Κηφισιά και Αστέρα AKTOR, προκειμένου να καταφέρει να φύγει με τη νίκη από το Πανθεσσαλικό στάδιο.

Η ΑΕΚ αναζητά την πρώτη της νίκη μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια στο φετινό πρωτάθλημα, με τον αγώνα κόντρα στον Βόλο να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 18:00. Ο Μπρινιόλι εξέφρασε την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζουν πάντα οι αναμετρήσεις στην συγκεκριμένη έδρα.

Το επερχόμενο παιχνίδι στον Βόλο

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι περιέγραψε το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο ως ένα «δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι», προσθέτοντας ότι «είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί». Για την προετοιμασία της ομάδας, ο Ιταλός τερματοφύλακας υπογράμμισε την ανάγκη για προσήλωση σε κάθε επίπεδο.

«Πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας πρώτα από όλα πνευματικά και μετά σωματικά και όλα τα άλλα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι η ομάδα πρέπει «να προετοιμάσει το παιχνίδι σε κάθε του λεπτομέρεια». Παρά τις δυσκολίες, ο Μπρινιόλι εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Είμαι σίγουρος ότι θα είναι δύσκολο ματς, αλλά ταυτόχρονα είμαι και αισιόδοξος ότι μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Τα μαθήματα από Κηφισιά και Αστέρα AKTOR

Σε ερώτηση για το τι διαφορετικό θα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια απέναντι σε Κηφισιά και Αστέρα AKTOR, ο Μπρινιόλι τόνισε τη σημασία της μάθησης. «Τα δύο προηγούμενα παιχνίδια μας έδωσαν κάτι για να μάθουμε», ανέφερε.

Ο γκολκίπερ της «Ένωσης» υπογράμμισε την ανάγκη να εντοπιστούν και να διορθωθούν οι αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. «Πρέπει να βρούμε ό,τι μας έλειψε σε εκείνα τα δύο παιχνίδια για να πάρουμε το αποτέλεσμα», δήλωσε, αναφερόμενος στην προσπάθεια της ομάδας να επιστρέψει στις νίκες.

Ανάλυση των προηγούμενων εκτός έδρας αναμετρήσεων

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι προχώρησε σε μια ανάλυση των δύο προηγούμενων εκτός έδρας αγώνων, οι οποίοι έληξαν ισόπαλοι. Σχετικά με το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, ο Ιταλός τερματοφύλακας επεσήμανε ότι το πρόβλημα ήταν «κυρίως πνευματικό», το οποίο προέκυψε «έπειτα από την πρόκριση στο Champions League».

Σε εκείνη την αναμέτρηση, όπως εξήγησε, η ομάδα «ήταν χωρίς δύναμη κι ενέργεια». Όσον αφορά το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR, ο Μπρινιόλι ανέφερε ότι η ΑΕΚ «είχε τις ευκαιρίες να κερδίσει», αλλά στάθηκε άτυχη. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «ήμασταν άτυχοι σε μία – δύο περιπτώσεις, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου».

Η παρουσία του Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο καλύπτει το κενό που άφησε η απουσία του Θωμά Στρακόσια, ο οποίος βρίσκεται εκτός λόγω τραυματισμού. Ο Ιταλός γκολκίπερ δήλωσε ότι «νιώθω καλά, λόγω της ομάδας», αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δυσκολία της κατάστασης.

«Γιατί μπαίνεις μετά από μια τέτοια κατάσταση και λόγω θέσης, είναι δύσκολο», εξήγησε. Ωστόσο, τόνισε πως η υποστήριξη και η συνολική συμπεριφορά της ομάδας κάνουν την κατάσταση πιο εύκολη: «Αλλά όταν μπαίνεις να παίξεις με μια τέτοια ομάδα, με αυτή την ισορροπία, με αυτή τη συμπεριφορά όλων, είναι πολύ πιο εύκολο». Κατέληξε λέγοντας: «Απλά προσπαθώ να απολαύσω την ευκαιρία να παίξω κάποια ματς και περιμένουμε όλοι την επιστροφή του Θωμά».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko