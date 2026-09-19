Μπόνγκα: «Σωστή επιλογή για μένα ο Παναθηναϊκός»

Ο Ιζακ Μπόνγκα, ένα από τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, μίλησε πρόσφατα στη «meridiansport» για την απόφασή του να ενταχθεί στους «πράσινους». Ο Γερμανός φόργουορντ αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή αυτή, στους στόχους του, στην παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και στα όσα βίωσε κατά τη διετή θητεία του στην Παρτίζαν. Η ομάδα του Παναθηναϊκού συνεχίζει την προετοιμασία της, έχοντας μπροστά της την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι πρώτες εντυπώσεις στον Παναθηναϊκό

Ο Ιζακ Μπόνγκα εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρώτες του ημέρες στην ελληνική πρωτεύουσα και στον Παναθηναϊκό. Όπως δήλωσε, «δεν έχω παράπονο, τα πάω πολύ καλά. Οι πρώτες δύο εβδομάδες ήταν εξαιρετικές για μένα».

Συνεχίζοντας, ο παίκτης τόνισε το θετικό κλίμα που συνάντησε στην ομάδα. «Οι άνθρωποι του συλλόγου είναι υπέροχοι και οι συμπαίκτες μου εξαιρετικοί, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αισιοδοξία του για την πορεία του με τον Παναθηναϊκό.

Οι λόγοι της μεταγραφής στους «πράσινους»

Αναφερόμενος στην απόφασή του να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, ο Μπόνγκα εξήγησε ότι πολλοί παράγοντες επηρέασαν την επιλογή του. Περιέγραψε το καλοκαίρι ως «αρκετά ταραχώδες», ωστόσο κατέληξε στην απόφασή του με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

«Πιστεύω ότι η ίδια η ομάδα, οι άνθρωποι εδώ και η ιστορία του συλλόγου ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες», δήλωσε ο Ιζακ Μπόνγκα. Κατέληξε λέγοντας: «Επομένως, πιστεύω ότι η έλευσή μου εδώ ήταν η σωστή επιλογή για μένα».

Η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Σχετικά με την παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Μπόνγκα διευκρίνισε ότι δεν ήταν ο κύριος παράγοντας στην απόφασή του. «Δεν θα έλεγα ότι η παρουσία του άσκησε μεγάλη επιρροή στην απόφασή μου», ανέφερε.

Ωστόσο, αναγνώρισε τα οφέλη του να συνεργάζεται ξανά με έναν προπονητή που τον γνωρίζει. «Νομίζω ότι είναι καλό να έχεις έναν προπονητή που σε γνωρίζει ήδη από το παρελθόν — έναν προπονητή που ξέρει τις συνήθειες και το στυλ παιχνιδιού σου, και με τον οποίο έχεις συνεργαστεί ξανά. Επομένως, το να βρίσκεται ο Ζέλικο στον πάγκο είναι σίγουρα θετικό στοιχείο», πρόσθεσε ο παίκτης.

Η αποχώρηση από την Παρτίζαν

Ο Ιζακ Μπόνγκα μίλησε και για την αποχώρησή του από την Παρτίζαν, όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια. Ερωτηθείς αν υπήρχε δυνατότητα επέκτασης του συμβολαίου του, απάντησε: «Δεν ξέρω αν θα τις χαρακτήριζα "συζητήσεις", αλλά σίγουρα υπήρχαν πολλές διεργασίες. Είχα πολλές επιλογές».

Παρά το γεγονός ότι πέρασε «δύο πραγματικά σπουδαία χρόνια» στην Παρτίζαν και ένιωσε «πραγματικά ευγνώμων» και «εκτιμήθηκε» για όσα έζησε εκεί, ο Μπόνγκα αποφάσισε να προχωρήσει. «Δεν είναι ότι δεν ήθελα να μείνω στον σύλλογο, αλλά νομίζω ότι απλώς έστρεψα το ενδιαφέρον μου κάπου αλλού», εξήγησε. Τόνισε επίσης ότι «όπως κάθε απόφαση, έτσι και αυτή ήταν δύσκολη», καθώς είχε δημιουργήσει φιλίες και σχέσεις στην ομάδα, αλλά «αυτή είναι η δουλειά μου και μερικές φορές πρέπει απλώς να προχωράς».

Η εμπειρία του στην Παρτίζαν

Ο Γερμανός φόργουορντ χαρακτήρισε τη θητεία του στην Παρτίζαν ως «μια σπουδαία εμπειρία» και «πραγματικά υπέροχη». Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, όπως δήλωσε, «έμαθα τόσα πολλά για το πάθος για το παιχνίδι και για το πάθος που τρέφει ο σερβικός λαός για την Παρτίζαν».

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις στιγμές που έζησε, αναφέροντας: «Είμαι πραγματικά ευγνώμων γι' αυτό. Υπήρξαν τόσες πολλές όμορφες στιγμές που πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω μόνο μία». Η συνολική του εμπειρία στην Παρτίζαν ήταν, όπως είπε, το να παίζει και να βιώνει αυτό το πάθος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta