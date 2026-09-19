Ο Χόρχε Μαρτίν κατέκτησε την pole position στο grand prix Αυστρίας του MotoGP

Ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia Racing αναδείχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του grand prix Αυστρίας στο Red Bull Ring, εξασφαλίζοντας την pole position. Ο Ισπανός αναβάτης σημείωσε έναν εντυπωσιακό χρόνο, αφήνοντας πίσω του τους βασικούς του αντιπάλους. Η μάχη για την πρώτη θέση ήταν ιδιαίτερα κλειστή, προσφέροντας συναρπαστικές στιγμές στους φίλους του MotoGP.

Ο θρίαμβος του Μαρτίν και η μάχη της κορυφής

Ο Χόρχε Μαρτίν της Aprilia Racing, κόντρα στα προγνωστικά, κατάφερε να γράψει το 1:27,917 στο φινάλε του Q2, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση εκκίνησης. Η επίδοσή του αυτή τον έφερε στην κορυφή, σε έναν αγώνα που αποτελεί τον 15ο του MotoGP για το 2026.

Πίσω του, στη δεύτερη θέση, βρέθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ, με διαφορά μόλις 15 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον Μαρτίν. Η στενή αυτή διαφορά προμηνύει μια ενδιαφέρουσα μάχη στους αγώνες που ακολουθούν. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Πέδρο Ακόστα της KTM, ο οποίος έμεινε απογοητευμένος καθώς δεν κατάφερε να πάρει την pole στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του.

Οι συνθήκες στην πίστα και η έναρξη του Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές του grand prix Αυστρίας αποδείχθηκαν συναρπαστικές και ανατρεπτικές, ειδικά σε σύγκριση με όσα είχαν προηγηθεί στο τριήμερο. Από το βράδυ της Παρασκευής, έντονες βροχοπτώσεις είχαν επηρεάσει το Red Bull Ring, με αποτέλεσμα οι αναβάτες να αντιμετωπίσουν εντελώς διαφορετικές συνθήκες νωρίτερα στο FP2.

Το πρώτο 15λεπτο των κατατακτήριων ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα αρχικά τους περάσματα. Η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν συνεχώς, δημιουργώντας προσδοκίες για γρήγορους χρόνους. Τα φαβορί για πρόκριση στο Q2 ήταν πολλά, δεδομένης της μεταβλητότητας των συνθηκών.

Η εξέλιξη του Q1 και οι προκρίσεις

Μετά τα πρώτα περάσματα στο Q1, ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse ήταν ο ταχύτερος αναβάτης, σημειώνοντας χρόνο 1:28,877. Στη δεύτερη θέση βρισκόταν ο Πολ Εσπαργκαρό της Tech3, δείχνοντας επίσης καλό ρυθμό.

Η μάχη για την πρόκριση στο Q2 κρίθηκε στα τελευταία λεπτά, με δραματικό τρόπο. Οι Ζαρκό και Μπανάια έκαναν ακριβώς τον ίδιο χρόνο, 1:28,753. Ο Γάλλος αναβάτης, Ζαρκό, προκρίθηκε επειδή ο επόμενος καλύτερος γύρος του ήταν ταχύτερος από αυτόν του Ιταλού. Την επίδοση αυτή δεν κατάφερε να την ξεπεράσει κανένας άλλος, με τον Φερνάντεθ να τερματίζει τρίτος στο Q1.

Η αρχή του Q2 και οι πρώτες προσπάθειες

Το δεύτερο 15λεπτο, το Q2, ξεκίνησε με όλους τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα, αποφασισμένοι να πιέσουν για την pole position. Μετά από ένα FP2 όπου η πίστα στέγνωνε σταδιακά, οι συνθήκες ήταν πλέον πιο ευνοϊκές για γρήγορους χρόνους.

Στις πρώτες προσπάθειες του Q2, ο Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν ο ταχύτερος, καταγράφοντας χρόνο 1:28,328 και επιδεικνύοντας εξαιρετικό ρυθμό. Ακολουθούσαν τα αδέρφια Μάρκεθ, με τον Μαρκ να προηγείται του Άλεξ. Οι δύο αναβάτες της Aprilia βρίσκονταν στις θέσεις 4 και 5, ενώ ο Ντι Τζιαναντόνιο κατείχε την έκτη θέση εκείνη τη στιγμή.

Το φινάλε των κατατακτήριων και η τελική κατάταξη

Όλα κρίθηκαν στο τέλος του Q2. Ο Χόρχε Μαρτίν βγήκε πρώτος στην πίστα και με δύο γρήγορους γύρους κατάφερε να σημειώσει το 1:27,917, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση. Ο Μαρκ Μάρκεθ τον πλησίασε στα 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου, αλλά ένα λάθος στην τελευταία του προσπάθεια τον άφησε στη δεύτερη θέση. Ο Ακόστα, αν και τρίτος, δεν κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του.

Η τελική κατάταξη των αναβατών που ακολούθησαν την κορυφαία τριάδα ήταν: Μπετζέκι, Ογκούρα, Α. Μάρκεθ, Μπανάια, Ντι Τζιαναντόνιο, Κουαρταραρό, Ζαρκό, Μπίντερ και Αλντεγκέρ. Η αγωνία πλέον στρέφεται στους αγώνες που θα ακολουθήσουν, με τις προβλέψεις να ανατρέπονται και τον ανταγωνισμό να είναι ιδιαίτερα έντονος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta