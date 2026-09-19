UEFA και CONCACAF ζητούν δισεκατομμύρια από τη FIFA – Το ποσό που θα λάβει η Ελλάδα

Οι ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες UEFA και CONCACAF απέστειλαν κοινή επιστολή στην FIFA, ζητώντας την καταβολή συνολικά 1,83 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της. Η επιστολή, που στάλθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, απευθύνεται στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, και σηματοδοτεί την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την απομάκρυνσή του. Η κίνηση αυτή έρχεται στον απόηχο της απόπειρας του Ινφαντίνο να πωλήσει μερίδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Το αίτημα για διανομή κεφαλαίων

Στην επιστολή τους προς τον Τζάνι Ινφαντίνο, οι αντιπρόεδροι της ποδοσφαιρικής αρχής από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική ζητούν την εφάπαξ καταβολή ενός σημαντικού ποσού. Συγκεκριμένα, το αίτημα αφορά τη διανομή 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ήτοι 1,83 δισεκατομμυρίων ευρώ, προς όλες τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Η πρόταση αυτή βασίζεται στην εκτίμηση ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αναμένεται να διαθέτει ταμειακά αποθέματα ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχούν σε 5,22 δισεκατομμύρια ευρώ, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή η οικονομική ευρωστία, όπως επισημαίνεται, δίνει τη δυνατότητα στη FIFA να προχωρήσει σε μια τέτοια ανακατανομή κεφαλαίων.

Οι λόγοι πίσω από την πίεση για απομάκρυνση Ινφαντίνο

Τόσο η UEFA όσο και η CONCACAF επιδιώκουν την απομάκρυνση του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Η επιδίωξη αυτή στοχεύει είτε στην αποπομπή του πριν, είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών της FIFA που έχουν προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Μάρτιο.

Η συγκεκριμένη απόφαση των δύο συνομοσπονδιών προέκυψε μετά την αποκάλυψη ότι ο Ινφαντίνο ηγήθηκε ενός σχεδίου που προέβλεπε την πώληση μεριδίου των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι επενδυτές που φέρεται να ηγούνταν αυτού του σχεδίου είχαν επικεφαλής τον Τζόσουα Κούσνερ.

Η αντιπρόταση των συνομοσπονδιών

Το αίτημα των UEFA και CONCACAF για την καταβολή τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε κάθε μία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA αποτελεί μια σαφή αντιπρόταση. Αυτή η πρόταση έρχεται σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη προσφορά του Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει 20 εκατομμύρια δολάρια ανά ομοσπονδία.

Η προσφορά του Ινφαντίνο είχε ως στόχο τη στήριξη του δικού του σχεδίου, το οποίο, ωστόσο, εντέλει «ναυάγησε». Οι ομοσπονδίες-μέλη, οι οποίες θα κληθούν να εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο, καλούνται πλέον να εξετάσουν το νέο αίτημα.

Η οικονομική κατάσταση της FIFA και οι μελλοντικές καταβολές

Στην επιστολή τους, οι πρόεδροι Τσεφέριν και Μονταλιάνι αναφέρουν ότι «η FIFA βρίσκεται σε καλό δρόμο για να κλείσει τον κύκλο 2023-2026 με αποθεματικά περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα μεγαλύτερα στην ιστορία της». Προσθέτουν ότι «σε αυτή τη βάση, η FIFA θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια σε καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της κατά τη διάρκεια του κύκλου 2027-2030, για ένα σύνολο περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι «μόλις έχουμε μια πιο σαφή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της FIFA στο τέλος του οικονομικού έτους, το Συμβούλιο της FIFA θα είναι σε θέση να καθορίσει εάν είναι δυνατή μια μεγαλύτερη ανακατανομή και εάν θα πρέπει να ακολουθήσει μια ισοδύναμη ανακατανομή την περίοδο 2031-2034».

Το όφελος για την Ελλάδα

Σε περίπτωση που η πρόταση των δύο συνομοσπονδιών εγκριθεί από τη FIFA, τότε κάθε μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, θα λάβει ένα σημαντικό ποσό. Πρόκειται για περίπου 8,7 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε 10 εκατομμύρια δολάρια.

Τα κεφάλαια αυτά, εφόσον καταβληθούν, προορίζονται για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου εντός της χώρας μας, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την περαιτέρω εξέλιξη του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta