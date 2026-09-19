Super League: Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη και μάχη στο Περιστέρι

Η δράση στη Super League συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, καθώς το πρωτάθλημα εισέρχεται στην 5η αγωνιστική του. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για ένα ακόμη ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, ενώ μια κρίσιμη αναμέτρηση διεξάγεται και στο Περιστέρι. Η αγωνιστική περιλαμβάνει αρκετές ενδιαφέρουσες εκτός έδρας αποστολές για τους μεγάλους του πρωταθλήματος, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους.

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης: Άρης – Ηρακλής

Μετά την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-Άρης, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί ένα δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι, αυτή τη φορά ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Και οι δύο ομάδες έχουν τους δικούς τους λόγους να επιδιώκουν τη νίκη σε αυτή την αναμέτρηση.

Ο Άρης εισέρχεται στο ντέρμπι με την επιθυμία να αφήσει πίσω του το άσχημο ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να επικρατήσει της Μαρκό με 1-0 στο Κύπελλο, ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποίησε πλήρως τους «κίτρινους». Επιπλέον, ο Άρης έχει εκφράσει παράπονα σχετικά με τη διαιτησία του προηγούμενου αγώνα του, γεγονός που προσθέτει επιπλέον κίνητρο για μια εμφατική νίκη.

Από την πλευρά του, ο «Γηραιός» προέρχεται από μια ισοπαλία 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο απέναντι στον Ατρόμητο, από την οποία κατάφερε να αποσπάσει έναν σημαντικό βαθμό. Ο Ηρακλής, όπως και ο Άρης, έχει επίσης εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία σε προηγούμενες αναμετρήσεις, γεγονός που ενισχύει την επιθυμία του για μια καθαρή νίκη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης αναζητά μια μεγάλη νίκη στο σημερινό ντέρμπι, το οποίο αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αποδείξει την αγωνιστική της κατάσταση, πριν επιστρέψει στην έδρα της, το Καυτανζόγλειο, για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα.

Κρίσιμη «μάχη» στο Περιστέρι: Ατρόμητος – Κηφισιά

Στο άλλο παιχνίδι του Σαββάτου, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά στο γήπεδο του Περιστερίου, με την έναρξη να έχει οριστεί για τις 19:00. Πρόκειται για μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία, καθώς και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε αναζήτηση της πρώτης τους νίκης στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Αυτό καθιστά το μεταξύ τους παιχνίδι ακόμη πιο κρίσιμο για την ψυχολογία και τη βαθμολογική τους θέση.

Ο Ατρόμητος προέρχεται από μια ήττα στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου ηττήθηκε με 1-0 από τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Περιστερίου θα επιδιώξει να αφήσει πίσω της αυτό το αποτέλεσμα και να επικεντρωθεί στην κατάκτηση των τριών βαθμών εντός έδρας, προκειμένου να ξεκινήσει την ανοδική της πορεία στο πρωτάθλημα. Η στήριξη του κόσμου αναμένεται να είναι καθοριστική σε αυτή την προσπάθεια.

Αντίστοιχα, η Κηφισιά φτάνει στο Περιστέρι έχοντας γνωρίσει την ήττα με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση του Κυπέλλου. Η νεοφώτιστη ομάδα θέλει να αποδείξει την αξία της στην κατηγορία και να πετύξει την πρώτη της νίκη, η οποία θα της δώσει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι αυτό αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα και να θέσουν τις βάσεις για καλύτερες εμφανίσεις και αποτελέσματα στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki