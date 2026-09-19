Πώς θα ήταν η Stoiximan Super League αν μετρούσε μόνο το 2026: Πρωτοπόρος ο Παναθηναϊκός και αήττητη η ΑΕΚ

Μια ενδιαφέρουσα προσομοίωση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, βασισμένη αποκλειστικά στα αποτελέσματα των ομάδων εντός του ημερολογιακού έτους 2026, αποκαλύπτει μια εικόνα που δεν αποκλίνει σημαντικά από την τρέχουσα κατάταξη της σεζόν 2026/27. Ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωτοπόρος σε αυτή τη φανταστική κατάταξη, ενώ η ΑΕΚ ξεχωρίζει ως η μοναδική αήττητη ομάδα. Η συνολική εικόνα της κορυφής του πρωταθλήματος παραμένει σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με αυτή που βλέπουμε τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή του 2026

Στην κορυφή της ειδικής αυτής κατάταξης για το 2026 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, έχοντας συγκεντρώσει 39 βαθμούς σε 16 αγώνες πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» έχουν επιδείξει μια εντυπωσιακή πορεία, με απολογισμό 12 νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα μέσα στο ημερολογιακό έτος.

Η επιθετική τους λειτουργία ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς έχουν βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 34 φορές, ενώ έχουν δεχθεί 11 γκολ. Αυτή η επίδοση τους καθιστά μία από τις ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή τερμάτων για το 2026. Για την τρέχουσα σεζόν, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται επίσης στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με 12 βαθμούς και απολογισμό τερμάτων 11-2.

Η αήττητη πορεία της ΑΕΚ και η άμυνα του ΠΑΟΚ

Τον Παναθηναϊκό ακολουθεί η ΑΕΚ, η οποία έχει συγκεντρώσει 31 βαθμούς σε 15 παιχνίδια μέσα στο 2026. Η «Ένωση» είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει αήττητη στο ελληνικό πρωτάθλημα για τη συγκεκριμένη χρονιά, μετρώντας οκτώ νίκες και επτά ισοπαλίες. Διαθέτει επίσης την καλύτερη άμυνα μεταξύ των ομάδων της πρώτης πεντάδας, έχοντας δεχθεί μόλις οκτώ γκολ.

Στους 31 βαθμούς βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αγωνιστεί επίσης σε 15 παιχνίδια το 2026. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει καταγράψει εννέα νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες. Έχει σημειώσει 30 γκολ και έχει δεχθεί μόλις εννέα, επίδοση που τον καθιστά τη δεύτερη καλύτερη άμυνα της κατάταξης του 2026. Από την αρχή της φετινής σεζόν, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τρεις νίκες και έχει δεχθεί μία ήττα, συγκεντρώνοντας 9 βαθμούς, πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Ολυμπιακός και ΟΦΗ στην πρώτη πεντάδα

Την πρώτη τετράδα της κατάταξης του 2026 συμπληρώνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 29 βαθμούς σε 15 αναμετρήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απολογισμό οκτώ νίκες, πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην αμυντική τους επίδοση, καθώς έχουν δεχθεί μόλις πέντε γκολ καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2026.

Για την τρέχουσα σεζόν, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 6η θέση της Stoiximan Super League με 7 βαθμούς, έχοντας δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, με απολογισμό γκολ 3-2. Στην πέμπτη θέση της κατάταξης του 2026 βρίσκεται ο ΟΦΗ, ο οποίος έχει επίσης 29 βαθμούς, αλλά σε 16 παιχνίδια. Η ομάδα της Κρήτης μετρά εννέα νίκες, δύο ισοπαλίες και πέντε ήττες, έχοντας πετύχει 25 γκολ.

Οι υπόλοιπες ομάδες και η τρέχουσα σεζόν

Πέρα από την πρώτη πεντάδα, ο Παναιτωλικός καταλαμβάνει την έκτη θέση στη σχετική κατάταξη του 2026, έχοντας συγκεντρώσει 20 βαθμούς σε 15 παιχνίδια. Ακολουθεί ο Ατρόμητος, αν και δεν δίνονται περαιτέρω στοιχεία για την επίδοσή του στο ημερολογιακό έτος 2026.

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα σεζόν 2026/27, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στην 5η θέση της Stoiximan Super League, με οκτώ βαθμούς και απολογισμό τερμάτων 11-2. Η εικόνα της βαθμολογίας του 2026, αν και υποθετική, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα οπτική για την απόδοση των ομάδων στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko