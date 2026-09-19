Ο Ντόντα Χολ MVP στην πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 92-90 στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό. Σε μία αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή, δείχνοντας εξαιρετική εικόνα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στην επιτυχία αυτή, ο Ντόντα Χολ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης για την ελληνική ομάδα, με την εμφάνισή του να μην περνά απαρατήρητη.

Η ανατροπή και η πρόκριση στον τελικό

Η αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, όμως με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο τελευταίο δεκάλεπτο, κατάφεραν να ανατρέψουν την κατάσταση.

Το τελικό σκορ 92-90 υπέρ του Ολυμπιακού επισφράγισε την πρόκριση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στον τελικό της διοργάνωσης. Παρότι ο Εβάν Φουρνιέ ήταν αυτός που «έλαμψε» με το νικητήριο δίποντο, η συνολική προσπάθεια της ομάδας και η ατομική απόδοση ορισμένων παικτών ήταν καθοριστική.

Ο πολυτιμότερος παίκτης των «ερυθρόλευκων»

Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της αναμέτρησης, ο Ντόντα Χολ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού. Η εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην επικράτηση των Πειραιωτών.

Η συμβολή του Χολ ήταν καθοριστική σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό του ρόλο στην ομάδα. Η διάκριση του ως MVP υπογραμμίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε στο παρκέ.

Ο ρόλος του βασικού σέντερ

Η απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ έφερε τον Αμερικανό Ντόντα Χολ στον ρόλο του βασικού σέντερ για τον Ολυμπιακό. Μία θέση με αυξημένες απαιτήσεις, την οποία ο Χολ ανταποκρίθηκε άψογα, παρά τις προκλήσεις.

Ο ρόλος του δεν είναι εύκολος, καθώς οι νέοι point guard της ομάδας, ΜακΙντάιρ και Μοντέρο, χρειάζονται χρόνο για να αναπτύξουν τις ιδανικές συνεργασίες με τους ψηλούς. Ο Ντόντα Χολ, ως παίκτης που απαιτεί τη σωστή πάσα κοντά στο καλάθι, κατάφερε να προσαρμοστεί και να προσφέρει τα μέγιστα.

Η στατιστική του Ντόντα Χολ

Στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε στον ημιτελικό, ο Ντόντα Χολ κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, σημείωσε 20 πόντους, έχοντας 4/4 βολές και 4/7 δίποντα, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση.

Παράλληλα, συνέλεξε 12 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 8 ήταν επιθετικά, αναδεικνύοντας την κυριαρχία του κάτω από τις δύο ρακέτες. Στην στατιστική του προστέθηκε και 1 ασίστ, ενώ υπέπεσε σε 2 λάθη. Η συνολική του εμφάνιση, με βάση αυτά τα νούμερα, κρίνεται ως εξαιρετική και δεν πρέπει να περνά απαρατήρητη.

Η συμβολή στην ομάδα

Η παρουσία του Ντόντα Χολ στο παρκέ είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που βοηθάει ουσιαστικά την ομάδα, προσφέροντας λύσεις και ενισχύοντας την αγωνιστική της ταυτότητα.

Η ικανότητά του να κυριαρχεί κάτω από τη ρακέτα καθιστά τον Ολυμπιακό πολύ δυνατό σε αυτόν τον τομέα, παρέχοντας ασφάλεια και δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση, καθώς και προστασία στην άμυνα. Η συνεισφορά του είναι αναμφίβολα πολύτιμη για την πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta