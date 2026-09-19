Η Βαλένθια συμφώνησε με τον Αγκίρε μετά τις αρνήσεις Μεντιλίμπαρ και Βαλβέρδε

Η Βαλένθια φαίνεται πως κατέληξε στον νέο της προπονητή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει η «Marca», επήλθε καταρχήν συμφωνία με τον Χαβιέ Αγκίρε. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις αρνητικές απαντήσεις που έλαβε η ομάδα από τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ερνέστο Βαλβέρδε, οι οποίοι δεν δέχτηκαν να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία. Ο Μεξικανός τεχνικός αναλαμβάνει πλέον το δύσκολο έργο να οδηγήσει τις «Νυχτερίδες» μακριά από την τελευταία θέση της La Liga και την επικίνδυνη ζώνη.

Η καταρχήν συμφωνία με τον Χαβιέ Αγκίρε

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η «Marca», οι δύο πλευρές, δηλαδή η Βαλένθια και ο Χαβιέ Αγκίρε, έχουν φτάσει σε μια καταρχήν συμφωνία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Το deal αυτό αναμένεται να οριστικοποιηθεί πλήρως μέσα στις επόμενες ώρες, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο σύλλογος φέρεται να έχει υποβάλει στον Μεξικανό προπονητή μια πρόταση για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει επίσης μια οψιόν επέκτασης για ακόμα ένα έτος. Η ενεργοποίηση αυτής της οψιόν θα εξαρτηθεί άμεσα από την επίτευξη του στόχου της σωτηρίας της ομάδας από τον υποβιβασμό τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Οι προηγούμενες προσπάθειες και οι αρνήσεις

Πριν την κατάληξη στη λύση του Χαβιέ Αγκίρε, η διοίκηση της Βαλένθια είχε καταβάλει προσπάθειες να πείσει άλλους προπονητές να αναλάβουν τον πάγκο της ομάδας. Συγκεκριμένα, οι προσπάθειες αυτές επικεντρώθηκαν σε δύο ονόματα που έχουν συνδεθεί με το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς αμφότεροι υπήρξαν πρώην προπονητές του Ολυμπιακού.

Ο λόγος γίνεται για τον Ερνέστο Βαλβέρδε και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και οι δύο τεχνικοί απάντησαν αρνητικά στην πρόταση των «Νυχτερίδων», με αποτέλεσμα οι προσπάθειες να τους φέρουν στον πάγκο της ομάδας να πέσουν στο κενό. Έτσι, η Βαλένθια στράφηκε στην περίπτωση του Χαβιέ Αγκίρε, ο οποίος πλέον αναμένεται να διαδεχθεί τον Κάρλος Κορμπεράν στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Η κρίσιμη αποστολή του Μεξικανού τεχνικού

Εφόσον όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ολοκληρωθούν και επισημοποιηθούν στο προσεχές διάστημα, ο Χαβιέ Αγκίρε θα επιστρέψει στην Ισπανία έχοντας μπροστά του μια ξεκάθαρη και ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή. Ο βασικός του ρόλος θα είναι να αναλάβει την ομάδα και να την ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της La Liga, όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή.

Ο 67χρονος προπονητής καλείται να οδηγήσει τη Βαλένθια όσο το δυνατόν μακρύτερα από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. Η επιτυχία σε αυτή την αποστολή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς από αυτήν εξαρτάται και η ενεργοποίηση της οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του για ένα επιπλέον έτος, διασφαλίζοντας την παραμονή του στον πάγκο της ομάδας και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η εμπειρία του Αγκίρε στην La Liga και το βιογραφικό του

Ο Χαβιέ Αγκίρε φέρει ένα πλούσιο και εκτενές βιογραφικό στην προπονητική του καριέρα, με ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στο ισπανικό πρωτάθλημα, την La Liga. Η εμπειρία του αυτή θεωρείται καθοριστική για την ανάληψη του δύσκολου έργου στη Βαλένθια.

Στο παρελθόν, ο Μεξικανός τεχνικός έχει καθίσει στους πάγκους αρκετών γνωστών ισπανικών συλλόγων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Σαραγόσα, η Εσπανιόλ, η Λεγανιές και η Μαγιόρκα. Τα προηγούμενα δύο χρόνια, ο Αγκίρε είχε αναλάβει προπονητικά καθήκοντα στο Μεξικό, ενώ η πορεία του περιλαμβάνει και την παρουσία του στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026.

Με πληροφορίες από: Gazzetta