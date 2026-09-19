Η Μαρία Σάκκαρη θα αγωνιστεί ως seeded στο τουρνουά της Σιγκαπούρης

Η Μαρία Σάκκαρη, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση δηλώνοντας συμμετοχή στο 500άρι τουρνουά της Σιγκαπούρης. Παρά το άδοξο τέλος της πορείας της στο πρόσφατο US Open, η Σάκκαρη σημείωσε άνοδο δύο θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη της WTA. Αυτή η βελτίωση της κατάταξης της επιτρέπει να αγωνιστεί ως seeded στην επερχόμενη διοργάνωση, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στο κυρίως ταμπλό.

Η συμμετοχή στο Singapore Open

Η Ελληνίδα αθλήτρια, ηλικίας 31 ετών, αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο Singapore Open, ένα τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Μαρία Σάκκαρη θα συμμετάσχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία φιλοξενείται στην Ασία.

Το τουρνουά της Σιγκαπούρης έχει γνωρίσει αναβάθμιση τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι, επέστρεψε στο καλεντάρι της WTA ως τουρνουά κατηγορίας 250, ενώ φέτος αναβαθμίστηκε σε WTA 500, γεγονός που σηματοδοτεί την αυξημένη του σημασία και τα υψηλότερα έπαθλα που προσφέρει.

Η θέση της Μαρίας Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη

Παρά τον αποκλεισμό της στον δεύτερο γύρο του US Open, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να ανέβει δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της WTA. Η τρέχουσα θέση της, στο Νο33, της εξασφαλίζει μια προνομιακή θέση στο ταμπλό του τουρνουά της Σιγκαπούρης.

Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο6 του κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης. Η υψηλή αυτή κατάταξη της επιτρέπει να αγωνιστεί ως seeded, κάτι που σημαίνει ότι θα αποφύγει τις ισχυρότερες αντιπάλους στους πρώτους γύρους του τουρνουά.

Η πορεία της στο US Open και η επιστροφή στη δράση

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open ολοκληρώθηκε άδοξα, καθώς αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Έκτοτε, η 31χρονη αθλήτρια δεν έχει αγωνιστεί ξανά σε κάποιο άλλο τουρνουά, επιλέγοντας να κάνει ένα διάλειμμα από τους αγώνες.

Η απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στο Singapore Open σηματοδοτεί την επιστροφή της στα κορτ. Η Σάκκαρη θα επιδιώξει να βρει ξανά τον ρυθμό της και να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη εμφάνιση σε αυτό το σημαντικό 500άρι τουρνουά, λίγο μετά την άνοδο της στην παγκόσμια κατάταξη.

Οι συμμετοχές και οι απουσίες στο τουρνουά της Σιγκαπούρης

Στο 500άρι τουρνουά της Σιγκαπούρης αναμένεται να συμμετάσχουν και άλλες γνωστές αθλήτριες του παγκόσμιου τένις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Μίρα Αντρέεβα, η οποία βρίσκεται στο Νο5 της κατάταξης, η Αμάντα Ανισιμόβα (Νο11) και η Αλεξάντρα Ιάλα (Νο18).

Επίσης, στο κυρίως ταμπλό θα αγωνιστούν η Ελίζ Μέρτενς (Νο19), η Μάγια Τσβαλίνσκα (Νο26), η Ντόνα Βέκιτς (Νο37) και η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Νο38). Από τη διοργάνωση θα απουσιάσει η Τζέσικα Πεγκούλα, ένα σημαντικό όνομα που δεν θα δώσει το παρών στους αγώνες της Σιγκαπούρης.

Με πληροφορίες από: Athletiko