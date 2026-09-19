Ο Αρτέτα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού του Μαξ Ντάουμαν

Ο Μικέλ Αρτέτα άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί δανεικός ο 16χρονος Μαξ Ντάουμαν, ο οποίος έχει ήδη συστηθεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και θεωρείται το «next big thing». Η Άρσεναλ θα εξετάσει μία τέτοια κίνηση εφόσον κριθεί ότι θα βοηθήσει περισσότερο την εξέλιξη του νεαρού ποδοσφαιριστή. Παρά την εμπιστοσύνη που του δείχνει η ομάδα, ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο για το επόμενο στάδιο της πορείας του.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις και ρεκόρ

Ο Μαξ Ντάουμαν, στα 16 του χρόνια, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο ταλαντούχος εξτρέμ βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον αγώνα του Carabao Cup, όπου η Άρσεναλ αντιμετώπισε την Ίπσουιτς. Σε αυτή την αναμέτρηση, που μεταδόθηκε ζωντανά, οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν με 4-2, με τον Ντάουμαν να πετυχαίνει δύο γκολ.

Ο νεαρός άσος άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα και βρήκε ξανά δίχτυα στο 47ο λεπτό, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την πρώτη ομάδα. Ο Μαξ Ντάουμαν κατέχει το ρεκόρ του νεαρότερου ποδοσφαιριστή που έχει κάνει ντεμπούτο στην Premier League. Επιπλέον, την περσινή σεζόν, έβαλε και αυτός το «λιθαράκι» του στην κατάκτηση της Premier League από την Άρσεναλ, σκοράροντας ένα γκολ.

Η στάση του Μικέλ Αρτέτα

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο δανεισμού του Ντάουμαν, τονίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση θα ληφθεί με γνώμονα το συμφέρον του παίκτη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξή του. «Θα αξιολογούμε κάθε έξι μήνες πού βρισκόμαστε και ποιο είναι το καλύτερο για εκείνον και μετά θα παίρνουμε τη σωστή απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.

Ο Αρτέτα εξήγησε ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από αρκετούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι ανάγκες του ίδιου του παίκτη, η τρέχουσα κατάσταση του ρόστερ της ομάδας, καθώς και τα λεπτά συμμετοχής που θα μπορούσε να λάβει ο Ντάουμαν, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα αυτών των λεπτών. Η Άρσεναλ σκέφτεται τον δανεισμό αν αυτό θα τον βοηθούσε να αναπτύξει το σούπερ σταρ δυναμικό που πιστεύουν ότι έχει.

Προϋποθέσεις και ενδιαφέρον για δανεισμό

Ο Μαξ Ντάουμαν θα αποκτήσει το δικαίωμα να παραχωρηθεί δανεικός όταν συμπληρώσει τα 17 του χρόνια. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου. Αμέσως την επόμενη ημέρα, την 1η Ιανουαρίου, ανοίγει και το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο, γεγονός που καθιστά εφικτή και πιθανή μια τέτοια κίνηση για τον νεαρό άσο.

Ήδη, υπάρχουν αναφορές για ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Η Λούτον, στην οποία προπονεί ο πρώην «κανονιέρης» Τζακ Γουίλσιρ, φέρεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του νεαρού ποδοσφαιριστή. Η Άρσεναλ είναι ανοιχτή στον δανεισμό του Μαξ Ντάουμαν, αρκεί να είναι υπό τις σωστές συνθήκες που θα εξασφαλίζουν την ανάπτυξή του.

Προτεραιότητα η παραμονή στην πρώτη ομάδα

Παρά τις συζητήσεις για πιθανό δανεισμό και την αξιολόγηση των επιλογών, ο Μικέλ Αρτέτα υπογράμμισε ότι, για την ώρα, η προτεραιότητα είναι ο Μαξ Ντάουμαν να παραμείνει στην πρώτη ομάδα της Άρσεναλ. «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καλό μέρος. Ας τον κρατήσουμε εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στον παίκτη.

Ο Αρτέτα πρόσθεσε επίσης ότι ο καλύτερος τρόπος για τον νεαρό παίκτη να κερδίσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να συνεχίσει την εξέλιξή του είναι να «μιλάει» μέσα στο γήπεδο, δηλαδή να αποδεικνύει την αξία του με τις επιδόσεις του. Η ομάδα πιστεύει στο ταλέντο του και επιθυμεί να διασφαλίσει την ομαλή του ένταξη και εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Athletiko