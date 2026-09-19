Τα δίδυμα αδέρφια Τόμπσον έγραψαν ιστορία στο NBA με τις απολαβές τους

Οι Άμεν και Άουσαρ Τόμπσον κατάφεραν ένα πρωτοφανές επίτευγμα στην ιστορία του NBA, καθώς έγιναν τα πρώτα δίδυμα αδέρφια που εξασφάλισαν από ένα συμβόλαιο αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων έκαστος. Οι δύο παίκτες, οι οποίοι επιλέχθηκαν διαδοχικά στο Draft του 2023, υπέγραψαν νέες συμφωνίες με τις ομάδες τους, τους Χιούστον Ρόκετς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς, με το συνολικό ποσό των απολαβών τους να ανέρχεται στα 363 εκατομμύρια δολάρια.

Ιστορική επίδοση για τους δίδυμους Τόμπσον

Η επίτευξη των Άμεν και Άουσαρ Τόμπσον αποτελεί ένα ορόσημο για το NBA, καθώς κανένα άλλο ζευγάρι δίδυμων αδερφών δεν είχε καταφέρει στο παρελθόν να εξασφαλίσει τόσο υψηλές απολαβές σε ατομικό επίπεδο. Το γεγονός ότι και οι δύο υπέγραψαν συμβόλαια που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, τους τοποθετεί σε μια ξεχωριστή κατηγορία στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Η ιστορική αυτή στιγμή επισφραγίζει την ανοδική πορεία των δύο αθλητών, οι οποίοι από την επιλογή τους στο Draft έχουν δείξει σημαντικά δείγματα γραφής. Η αναγνώριση αυτή έρχεται μέσα από τις νέες συμφωνίες που υπέγραψαν με τις ομάδες τους, εντός της ίδιας offseason.

Το συμβόλαιο του Άμεν Τόμπσον με τους Ρόκετς

Ο Άμεν Τόμπσον ήταν ο πρώτος εκ των δύο αδερφών που προχώρησε σε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του. Συγκεκριμένα, ο παίκτης των Χιούστον Ρόκετς συμφώνησε για μία νέα συνεργασία διάρκειας πέντε ετών. Η συνολική αξία αυτής της επέκτασης ανέρχεται στα 208 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της ομάδας στο ταλέντο και τις δυνατότητές του.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του Άμεν, εξασφαλίζοντάς του μακροπρόθεσμη παρουσία στην ομάδα και οικονομική σταθερότητα. Η υπογραφή του συμβολαίου του Άμεν άνοιξε τον δρόμο για την αντίστοιχη κίνηση και του δίδυμου αδερφού του.

Η συμφωνία του Άουσαρ Τόμπσον με τους Πίστονς

Λίγες εβδομάδες μετά την επέκταση του συμβολαίου του Άμεν, ήρθε η σειρά του Άουσαρ Τόμπσον να εξασφαλίσει τη δική του νέα συμφωνία. Ο φόργουορντ των Ντιτρόιτ Πίστονς έδωσε τα χέρια με την ομάδα του για μία πενταετή επέκταση, η οποία θα του αποφέρει συνολικά 155 εκατομμύρια δολάρια. Το συμβόλαιο αυτό είναι πλήρως εγγυημένο, προσφέροντας στον παίκτη πλήρη ασφάλεια.

Η υπογραφή του Άουσαρ με τους Πίστονς ολοκλήρωσε το ιστορικό επίτευγμα των δίδυμων αδερφών, καθιστώντας τους τους πρώτους στην ιστορία του NBA που έχουν εξασφαλίσει ατομικά συμβόλαια άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας.

Η εντυπωσιακή σεζόν του Άουσαρ

Η νέα συμφωνία του Άουσαρ Τόμπσον έρχεται ως επιστέγασμα μιας ιδιαίτερα σημαντικής σεζόν σε ατομικό επίπεδο. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Άουσαρ κατέγραψε εξαιρετικές επιδόσεις, οι οποίες αναγνωρίστηκαν από την κοινότητα του NBA. Συγκεκριμένα, τερμάτισε στην τρίτη θέση της ψηφοφορίας για το βραβείο του Defensive Player of the Year, αναδεικνύοντας τις αμυντικές του ικανότητες.

Επιπλέον, ο Άουσαρ Τόμπσον ήταν πρώτος σε κλεψίματα ανά αγώνα σε ολόκληρο το NBA, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά του στην άμυνα. Παράλληλα, κατέγραψε συνολικά 215 κλεψίματα και τάπες, αριθμός που τον έφερε στην τρίτη θέση της σχετικής επίδοσης, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του στο παιχνίδι.

Συνολικές απολαβές και η θέση τους στο Draft

Με τις δύο συμφωνίες να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην ίδια offseason, οι δίδυμοι Τόμπσον έχουν πλέον συμβόλαια που φτάνουν αθροιστικά τα 363 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει την αξία και τις προσδοκίες που υπάρχουν για τους δύο νεαρούς αθλητές.

Ο Άμεν και ο Άουσαρ είχαν επιλεγεί διαδοχικά στο Draft του 2023, με τον Άμεν στο Νο. 4 και τον Άουσαρ στο Νο. 5 αντίστοιχα. Η ταχεία εξέλιξή τους και η εξασφάλιση τόσο σημαντικών συμβολαίων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τους έχει κατατάξει σε μια ξεχωριστή σελίδα της ιστορίας του NBA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta