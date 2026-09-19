Η κατάσταση του Σιμόν Μπάνζα στον ΠΑΟΚ, ο Παναιτωλικός και η κλήση στην εθνική Κονγκό

Ο Σιμόν Μπάνζα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων σχετικά με την ετοιμότητά του και την ενσωμάτωσή του στην ομάδα. Η συμμετοχή του στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο θα κριθεί σήμερα, ενώ το ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα αναμένεται να γίνει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Παράλληλα, ο Αφρικανός επιθετικός έχει κληθεί στην εθνική ομάδα του Κονγκό για τους προκριματικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Το μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ και η ετοιμότητα

Ο Σιμόν Μπάνζα αποτέλεσε την τελευταία προσθήκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ κατά την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, με την ομάδα να προσδοκά σημαντική ενίσχυση στη γραμμή κρούσης. Ο Αφρικανός φορ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Δικεφάλου για τον αγώνα Κυπέλλου εναντίον του Ατρομήτου, καθώς η πλήρης ενσωμάτωσή του απαιτεί χρόνο.

Η παρουσία του Μπάνζα στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση της σημερινής τελευταίας προπόνησης. Ωστόσο, ακόμη και αν ταξιδέψει με την ομάδα, το πιθανότερο σενάριο είναι το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ να πραγματοποιηθεί μετά την επικείμενη διακοπή του πρωταθλήματος.

Προσαρμογή στις τακτικές του Αλέσιο Λίσι

Ο λόγος για την καθυστέρηση του ντεμπούτου του Μπάνζα έγκειται στην ανάγκη του να προσαρμοστεί πλήρως στην τακτική φιλοσοφία του προπονητή Αλέσιο Λίσι. Ο παίκτης χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να φτάσει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο και να ενσωματωθεί αρμονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Σιμόν Μπάνζα έχει ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, επιδεικνύοντας διάθεση να είναι απόλυτα έτοιμος το συντομότερο δυνατό. Η προσπάθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή ένταξή του στο σύνολο του ΠΑΟΚ.

Η κλήση στην εθνική Κονγκό και οι επιπτώσεις

Ο Σιμόν Μπάνζα έχει λάβει κλήση στην εθνική ομάδα του Κονγκό για τη συμμετοχή του στους προκριματικούς αγώνες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Οι αντίπαλοι του Κονγκό σε αυτή τη φάση είναι η Ισημερινή Γουινέα και η Ζιμπάμπουε, γεγονός που θα τον κρατήσει μακριά από τις προπονήσεις του συλλόγου για ένα διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Αφρικανός επιθετικός θα χάσει ένα σημαντικό μέρος των προπονήσεων που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων που μεσολαβούν από τον αυριανό αγώνα με τον Παναιτωλικό μέχρι την εντός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Αυτό το διάστημα είναι κρίσιμο για την περαιτέρω προσαρμογή του.

Το πρόγραμμα της εθνικής και η επιστροφή στον ΠΑΟΚ

Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα θετικό στοιχείο σχετικά με την κλήση του Μπάνζα στην εθνική του ομάδα. Η ομοσπονδία της πατρίδας του έχει ανακοινώσει δύο διαφορετικές λίστες παικτών. Η πρώτη λίστα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ, αφορά το διάστημα από τις 21 έως τις 29 του τρέχοντος μήνα.

Υπάρχει επίσης και μία δεύτερη λίστα, η οποία ξεκινά από τις 28 του μήνα και μετά, για τη διεξαγωγή κάποιων φιλικών παιχνίδων. Αυτή η διάκριση στις κλήσεις σημαίνει ότι ο Σιμόν Μπάνζα, παρά τις εθνικές του υποχρεώσεις, αναμένεται να είναι παρών στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ από τις αρχές Οκτωβρίου. Έτσι, ο προπονητής Αλέσιο Λίσι θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί του για περίπου ένα δεκαήμερο πριν από την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, διευκολύνοντας την πλήρη ενσωμάτωσή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta