Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα το Σάββατο με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και διεθνή ντέρμπι

Αθλητικά
Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα το Σάββατο με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και διεθνή ντέρμπι

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται ένα πλούσιο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα, προσφέροντας πλήθος επιλογών στους φιλάθλους. Η ημέρα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το Euroleague Super Cup, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

Ελληνικό μπάσκετ με μεγάλες αναμετρήσεις

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 20:00, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Novasports 4, διεκδικώντας το Euroleague Super Cup. Την ίδια ώρα, στις 20:00, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα «μονομαχήσουν» στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, με τη μετάδοση να γίνεται από τον ΣΚΑΙ.

Νωρίτερα, στις 17:00, το ΣΚΑΙ θα μεταδώσει τον αγώνα Μπουργκ – Παρτίζαν, ενώ το Novasports 4 θα δείξει τη Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάϊ BC.

Ελληνικό ποδόσφαιρο και τοπικά ντέρμπι

Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Άρης θα δώσει τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή στις 19:30, με τη μετάδοση από το Novasports Prime. Επίσης, στις 19:00, ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει την Κηφισιά, σε έναν αγώνα που θα προβληθεί από το Novasports 2.

Η δράση ξεκινάει νωρίς με την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, όπου η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ στις 13:45, με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ. Στις 16:00, η Αναγέννηση Καρδίτσας υποδέχεται τον Πανιώνιο, επίσης από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Διεθνείς αναμετρήσεις σε Premier League και La Liga

Από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μπράιτον του Κωστούλα με την Άρσεναλ του Τζόλη στις 17:00, που θα προβληθεί από το Novasports Premier League. Την ίδια ώρα, η Νιούκαστλ θα παίξει με την Χαλ του Τζολάκη (Novasports Start) και η Έβερτον με την Ίπσουιτς (Nova Sports News).

Νωρίτερα, στις 14:30, η Τότεναμ θα φιλοξενήσει την Άστον Βίλα (Novasports Premier League), ενώ η Μίλγουολ θα αντιμετωπίσει την Γουέστ Χαμ (14:30, Magenta Sport 3) για το Sky Bet EFL Championship. Στη La Liga, η Οσασούνα υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο στις 15:00 (Magenta Sport 3), ενώ στις 17:15 η Αθλέτικ Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει την Αλαβές (Magenta Sport 4). Αργότερα, στις 22:00, η Σεβίλλη θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 3).

Γερμανία, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές λίγκες

Στη Γερμανία, στις 16:30, θα διεξαχθούν πολλοί αγώνες: Γκλάντμπαχ – Μάιντς (Novasports 5), Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ (Novasports 3), Αμβούργο – Κολωνία (Novasports 2) και Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ (Novasports Extra 2). Στις 19:30, η Στουτγκάρδη θα υποδεχθεί τη Ντόρτμουντ (Novasports 3).

Από την Ιταλία, η Μπολόνια θα παίξει με την Τορίνο στις 16:00 (Magenta Sport 1), η Ουντινέζε με την Κάλιαρι την ίδια ώρα (Magenta Sport 2). Στις 19:00, η Ρόμα θα υποδεχθεί την Ίντερ (Magenta Sport 1), ενώ στις 21:45 η Βενέτσια θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Λάτσιο του Μανδά (Magenta Sport 1). Στην Πορτογαλία, στις 22:30, η Σπόρτινγκ θα αντιμετωπίσει την Αρούκα (Magenta Sport 2).

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και Davis Cup

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μηχανοκίνητο αθλητισμό με το Γκραν Πρι Αυστρίας. Συγκεκριμένα, στις 10:20 θα μεταδοθούν οι 2ες Ελεύθερες Δοκιμές του Moto2 (Magenta Sport 5), στις 11:05 οι 2ες Ελεύθερες Δοκιμές του MotoGP (Magenta Sport 5), και στις 11:45 οι Κατατακτήριες Δοκιμές του MotoGP (Magenta Sport 5).

Ακολουθούν οι Κατατακτήριες Δοκιμές του Moto3 στις 13:40 (Magenta Sport 5) και του Moto2 στις 14:35 (Magenta Sport 5). Επίσης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται στο Davis Cup. Τέλος, στις 13:30, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Σαντιάγκο Γουόντερερς για το UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup (Magenta Sport 4).

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta

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