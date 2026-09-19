Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα το Σάββατο με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και διεθνή ντέρμπι

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται ένα πλούσιο τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα, προσφέροντας πλήθος επιλογών στους φιλάθλους. Η ημέρα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το Euroleague Super Cup, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

Ελληνικό μπάσκετ με μεγάλες αναμετρήσεις

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 20:00, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Novasports 4, διεκδικώντας το Euroleague Super Cup. Την ίδια ώρα, στις 20:00, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα «μονομαχήσουν» στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, με τη μετάδοση να γίνεται από τον ΣΚΑΙ.

Νωρίτερα, στις 17:00, το ΣΚΑΙ θα μεταδώσει τον αγώνα Μπουργκ – Παρτίζαν, ενώ το Novasports 4 θα δείξει τη Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάϊ BC.

Ελληνικό ποδόσφαιρο και τοπικά ντέρμπι

Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Άρης θα δώσει τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή στις 19:30, με τη μετάδοση από το Novasports Prime. Επίσης, στις 19:00, ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει την Κηφισιά, σε έναν αγώνα που θα προβληθεί από το Novasports 2.

Η δράση ξεκινάει νωρίς με την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, όπου η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ στις 13:45, με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ. Στις 16:00, η Αναγέννηση Καρδίτσας υποδέχεται τον Πανιώνιο, επίσης από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Διεθνείς αναμετρήσεις σε Premier League και La Liga

Από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μπράιτον του Κωστούλα με την Άρσεναλ του Τζόλη στις 17:00, που θα προβληθεί από το Novasports Premier League. Την ίδια ώρα, η Νιούκαστλ θα παίξει με την Χαλ του Τζολάκη (Novasports Start) και η Έβερτον με την Ίπσουιτς (Nova Sports News).

Νωρίτερα, στις 14:30, η Τότεναμ θα φιλοξενήσει την Άστον Βίλα (Novasports Premier League), ενώ η Μίλγουολ θα αντιμετωπίσει την Γουέστ Χαμ (14:30, Magenta Sport 3) για το Sky Bet EFL Championship. Στη La Liga, η Οσασούνα υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο στις 15:00 (Magenta Sport 3), ενώ στις 17:15 η Αθλέτικ Μπιλμπάο θα φιλοξενήσει την Αλαβές (Magenta Sport 4). Αργότερα, στις 22:00, η Σεβίλλη θα αναμετρηθεί με την Μπαρτσελόνα (Magenta Sport 3).

Γερμανία, Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές λίγκες

Στη Γερμανία, στις 16:30, θα διεξαχθούν πολλοί αγώνες: Γκλάντμπαχ – Μάιντς (Novasports 5), Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ (Novasports 3), Αμβούργο – Κολωνία (Novasports 2) και Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ (Novasports Extra 2). Στις 19:30, η Στουτγκάρδη θα υποδεχθεί τη Ντόρτμουντ (Novasports 3).

Από την Ιταλία, η Μπολόνια θα παίξει με την Τορίνο στις 16:00 (Magenta Sport 1), η Ουντινέζε με την Κάλιαρι την ίδια ώρα (Magenta Sport 2). Στις 19:00, η Ρόμα θα υποδεχθεί την Ίντερ (Magenta Sport 1), ενώ στις 21:45 η Βενέτσια θα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Λάτσιο του Μανδά (Magenta Sport 1). Στην Πορτογαλία, στις 22:30, η Σπόρτινγκ θα αντιμετωπίσει την Αρούκα (Magenta Sport 2).

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και Davis Cup

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μηχανοκίνητο αθλητισμό με το Γκραν Πρι Αυστρίας. Συγκεκριμένα, στις 10:20 θα μεταδοθούν οι 2ες Ελεύθερες Δοκιμές του Moto2 (Magenta Sport 5), στις 11:05 οι 2ες Ελεύθερες Δοκιμές του MotoGP (Magenta Sport 5), και στις 11:45 οι Κατατακτήριες Δοκιμές του MotoGP (Magenta Sport 5).

Ακολουθούν οι Κατατακτήριες Δοκιμές του Moto3 στις 13:40 (Magenta Sport 5) και του Moto2 στις 14:35 (Magenta Sport 5). Επίσης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνίζεται στο Davis Cup. Τέλος, στις 13:30, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τη Σαντιάγκο Γουόντερερς για το UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup (Magenta Sport 4).

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta