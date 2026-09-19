Ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή με στόχο την αντίδραση και την ηρεμία

Ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε ένα τοπικό ντέρμπι που φέρει ξεχωριστό χαρακτήρα και μεγάλη βαθμολογική σημασία. Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στο Πρωτάθλημα και μέτριες εμφανίσεις στο Κύπελλο, η ανάγκη για τρεις βαθμούς είναι ξεκάθαρη για τους «κιτρινόμαυρους». Το παιχνίδι, που διεξάγεται σήμερα στις 19:30 και μεταδίδεται από το Novasports Prime, αποτελεί κρίσιμο σημείο για την ομάδα πριν από την επερχόμενη διακοπή της σεζόν.

Η σημασία του τοπικού ντέρμπι

Δεκαπέντε χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση σε επίπεδο Πρωταθλήματος, Άρης και Ηρακλής βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι. Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων είχε γίνει τον Μάρτιο του 2011, όταν ο Ηρακλής είχε επικρατήσει με σκορ 1-0, χάρη σε γκολ του Γιάκομπ. Η σημερινή αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο λόγω της ιστορικής αντιπαλότητας, αλλά και εξαιτίας της τρέχουσας βαθμολογικής θέσης και της ψυχολογίας των δύο ομάδων.

Για τον Άρη, η νίκη είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς οι δύο διαδοχικές ήττες στο Πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ έχουν αφήσει τους «κιτρινόμαυρους» πίσω από τις αρχικές απαιτήσεις της σεζόν. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν μικρά διαστήματα στα οποία η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έδειξε καλά στοιχεία, δεν κατάφερε να αποκτήσει διάρκεια ούτε να αντιδράσει σωστά όταν οι αγώνες άρχισαν να στραβώνουν.

Η αγωνιστική εικόνα και η ανάγκη για αντίδραση

Η μέτρια εικόνα του Άρη δεν περιορίστηκε μόνο στις αναμετρήσεις του Πρωταθλήματος. Ούτε τα δύο παιχνίδια Κυπέλλου άλλαξαν αισθητά την κατάσταση. Στην Τρίπολη, ο Άρης έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα, ενώ απέναντι στη Μαρκό πήρε μεν τη νίκη με 1-0, αλλά χωρίς να συνοδεύσει το αποτέλεσμα με εμφάνιση που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα διαφορετικό κλίμα εντός της ομάδας και στους φιλάθλους.

Ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου έχει εκφράσει ανοιχτά την ανάγκη της ομάδας να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή της. Επίσης, έχει τονίσει τη σημασία της αποκατάστασης των αγωνιστικών συνδέσεων και της δουλειάς πάνω σε αυτοματισμούς, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Η σημερινή αναμέτρηση αποτελεί μια ευκαιρία για τους παίκτες να δείξουν την απαιτούμενη αντίδραση.

Η διακοπή της σεζόν και η ηρεμία

Το ντέρμπι με τον Ηρακλή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ακολουθεί η πρώτη μεγάλη διακοπή της σεζόν. Αυτή η διακοπή θα προσφέρει στον Μιχάλη Γρηγορίου τον χρόνο που μέχρι τώρα δεν είχε, προκειμένου να δουλέψει εντατικά με την ομάδα. Πριν από αυτή τη σημαντική περίοδο προετοιμασίας, ο Άρης χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να δουλέσει με μεγαλύτερη ηρεμία και να ανακτήσει την ψυχολογική του ισορροπία.

Μια νίκη θα δώσει την απαραίτητη ώθηση και θα επιτρέψει στο τεχνικό επιτελείο να εφαρμόσει πιο αποτελεσματικά το πλάνο του κατά τη διάρκεια της διακοπής. Η ηρεμία που θα προσφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα είναι καθοριστική για την περαιτέρω εξέλιξη της ομάδας και την επίτευξη των στόχων της για τη συνέχεια του Πρωταθλήματος.

Αλλαγές στην ενδεκάδα και βασικές επιλογές

Σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στη Μαρκό, η εικόνα της ενδεκάδας αναμένεται να αλλάξει σημαντικά. Ο Μιχάλης Γρηγορίου προσανατολίζεται στην επιστροφή αρκετών βασικών επιλογών που πήραν ανάσες μεσοβδόμαδα. Μεταξύ αυτών των ποδοσφαιριστών συγκαταλέγονται οι Φαντιγκά, Ρίτσαρντς και Ράτσιτς, οι οποίοι αναμένεται να επανέλθουν στο αρχικό σχήμα.

Κάτω από την εστία, βασικός θα είναι ο Ρικάρντο Βέλιο. Μπροστά του, το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών θα αποτελείται από τους Φαμπιάνο και Σούταλο. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα αγωνιστεί ο Φατιγκά, ενώ στο αριστερό θα βρίσκεται ο Ρίτσαρντς, συμπληρώνοντας την αμυντική τετράδα.

Ο άξονας και η επίθεση

Στον χώρο του κέντρου, παρτενέρ του Ράτσιτς θα είναι εκτός απροόπτου ο Μπασίρου. Αυτό το δίδυμο έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά από τον Γρηγορίου το τελευταίο διάστημα, με τον προπονητή να περιμένει μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους δύο παίκτες. Η συνεργασία τους στον άξονα είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του παιχνιδιού και την αναχαίτιση των επιθέσεων του αντιπάλου.

Ανάλογη επαναφορά βασικών παικτών αναμένεται και μεσοεπιθετικά. Οι Γκαρέ και Γιαννιώτας βρίσκονται μεταξύ των βασικών επιλογών για τα άκρα της επίθεσης, προσφέροντας ταχύτητα και δημιουργικότητα. Τα περισσότερα ερωτήματα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί ο άξονας πίσω από τον φορ, καθώς και την κορυφή της επίθεσης. Για τη θέση του επιθετικού, οι Καντεβέρε, Μανού Γκαρθία, Κουαμέ και Μορόν δίνουν τη δική τους μάχη για μια θέση στην ενδεκάδα, προσφέροντας στον προπονητή αρκετές επιλογές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta