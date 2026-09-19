Ραφίνια: «Άδικο που εγώ κι ο Πέδρι δεν είμαστε υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα»

Ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, Ραφίνια, ξεσπάθωσε σχετικά με την τελική 30άδα των υποψηφίων για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας. Ο Βραζιλιάνος χαρακτήρισε ως άδικη την απουσία του ίδιου, καθώς και του συμπαίκτη του στην καταλανική ομάδα, Πέδρι, από τη λίστα των διεκδικητών για την κορυφαία ατομική διάκριση.

Η απουσία από την τελική 30άδα

Οι τριάντα υποψήφιοι για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας ανακοινώθηκαν πρόσφατα, περιλαμβάνοντας εκπλήξεις αλλά και ηχηρές απουσίες. Ανάμεσα στα ονόματα που έμειναν εκτός της τελικής λίστας ήταν και αυτό του Ραφίνια, μια εξέλιξη που προκάλεσε έκπληξη σε ένα μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είχε κατακτήσει την 5η θέση στην ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα μόλις το 2025. Ένα χρόνο αργότερα, η απουσία του από την τελική 30άδα αποτελεί μια σημαντική μεταβολή στην πορεία του, οδηγώντας τον ίδιο σε δηλώσεις δυσαρέσκειας.

Η άποψη για τον Πέδρι και τους συμπαίκτες

Ο Ραφίνια ξεκαθάρισε πως η δική του απουσία, μαζί με αυτή του συμπαίκτη του Πέδρι, αποτελεί αδικία. «Νομίζω ότι είναι άδικο. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τον Πέδρι. Θεωρώ πως κι αυτός άξιζε να βρίσκεται στη λίστα», τόνισε χαρακτηριστικά στις τελευταίες του δηλώσεις, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον νεαρό μέσο.

Από το φετινό ρόστερ της Μπαρτσελόνα, μόνο δύο ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στους 30 υποψήφιους: ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Ρόδρι. Αυτό το γεγονός ενισχύει την αίσθηση αδικίας που εξέφρασε ο Ραφίνια για την απουσία άλλων σημαντικών παικτών της ομάδας.

Η περσινή σεζόν και η συμβολή του

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Η συμβολή του στην επιτυχία της ομάδας ήταν καθοριστική, καθώς αποτέλεσε έναν εκ των ηγετών της υπό την καθοδήγηση του προπονητή Χάνσι Φλικ.

Ο απολογισμός του Ραφίνια την περασμένη σεζόν ήταν εντυπωσιακός, καθώς σημείωσε 33 γκολ και μοίρασε 21 ασίστ. Τα στατιστικά αυτά υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο του στην επιθετική λειτουργία της Μπαρτσελόνα και δικαιολογούν, κατά την άποψή του, την προσδοκία του για μια θέση στη λίστα των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα.

Η αποκάλυψη για την πιθανή αποχώρηση

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ραφίνια προέβη και σε μια προσωπική αποκάλυψη. Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα ομολόγησε ότι βρέθηκε κοντά στην αποχώρηση από τον σύλλογο μετά την ολοκλήρωση του Κόπα Αμέρικα. Η δήλωση αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στις σκέψεις και τις αποφάσεις του ποδοσφαιριστή.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα των συναισθημάτων του παίκτη, δείχνοντας ότι η περίοδος αυτή ήταν γεμάτη προβληματισμούς για το μέλλον του στην ομάδα, πριν τελικά παραμείνει στην Μπαρτσελόνα.

Η στήριξη στον Λαμίν Γιαμάλ

Παρά τη δική του δυσαρέσκεια για την απουσία του από τη λίστα, ο Ραφίνια δεν παρέλειψε να εκφράσει τη στήριξή του σε έναν νεαρό συμπαίκτη του. Ο Βραζιλιάνος υπερασπίστηκε ανοιχτά τον Λαμίν Γιαμάλ, δηλώνοντας ότι ο νεαρός παίκτης της Μπαρτσελόνα αξίζει να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα.

Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αναγνώριση του Ραφίνια προς το ταλέντο και την απόδοση του Γιαμάλ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αισθάνεται αδικημένος από τις φετινές υποψηφιότητες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta