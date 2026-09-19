Ο τελικός του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Παναθηναϊκός AKTOR εναντίον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για τη μεγάλη αναμέτρηση που θα κρίνει τον νικητή του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι δύο ελληνικές ομάδες θα συναντηθούν στον τελικό, ο οποίος έχει οριστεί για το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, στις 20:00. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα πραγματοποιηθεί από τον ΣΚΑΪ, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διεκδίκηση του τροπαίου.

Η κορυφαία αναμέτρηση στο Telekom Center Athens

Η αυλαία του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα πέσει το Σάββατο, με τον τελικό να διεξάγεται στο Telekom Center Athens. Εκεί, ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο ΠΑΟΚ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους, διεκδικώντας το τρόπαιο της διοργάνωσης. Πρόκειται για μια αναμέτρηση που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ, καθώς δύο από τις ιστορικότερες ελληνικές ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες.

Το τουρνουά, που φέρει το όνομα του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, αποτελεί κάθε χρόνο ένα σημαντικό γεγονός για το ελληνικό μπάσκετ. Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται με έναν «εμφύλιο» τελικό, μετά την επιτυχημένη πορεία και των δύο φιναλίστ στους ημιτελικούς.

Η πορεία του Παναθηναϊκού AKTOR στον τελικό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με μια άνετη επικράτηση. Η ομάδα των «πρασίνων» αντιμετώπισε την Μπουργκ στον ημιτελικό, όπου και κατάφερε να επιβληθεί με το τελικό σκορ 90-69. Η νίκη αυτή τους έδωσε το εισιτήριο για τον αγώνα διεκδίκησης του τροπαίου, δείχνοντας την αγωνιστική τους ετοιμότητα.

Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR στον ημιτελικό χαρακτηρίστηκε από την αποτελεσματικότητα και την κυριαρχία του στο παρκέ. Με αυτή την επιτυχία, η ομάδα του Παναθηναϊκού AKTOR επιβεβαίωσε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η θριαμβευτική πρόκριση του ΠΑΟΚ

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια μεγάλη πρόκριση επί της Παρτίζαν, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή του στον τελικό. Η αναμέτρηση του «Δικεφάλου του Βορρά» με την Παρτίζαν ήταν ιδιαίτερα συναρπαστική και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το οριακό σκορ 100-99, σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η νίκη αυτή ήρθε χάρη σε ένα τρίποντο του Μάρκους Φόστερ, το οποίο σημειώθηκε στην εκπνοή του αγώνα. Το καλάθι του Φόστερ έδωσε τη νίκη και την πρόκριση στον ΠΑΟΚ, προκαλώντας ενθουσιασμό στις τάξεις της ομάδας και των φιλάθλων της. Έτσι, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό AKTOR στον τελικό του τουρνουά.

Ώρα και τηλεοπτική μετάδοση του τελικού

Το τζάμπολ του τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον ΠΑΟΚ έχει οριστεί για τις 20:00 του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση από την τηλεόραση, καθώς ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Η μετάδοση αυτή εξασφαλίζει ότι το κοινό θα μπορέσει να ζήσει την αγωνία και τον παλμό του μεγάλου τελικού.

Η συγκεκριμένη ώρα μετάδοσης επιτρέπει σε ένα ευρύ κοινό να παρακολουθήσει τον αγώνα, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις, καθώς οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν με πάθος το τρόπαιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο αγώνας για την τρίτη θέση

Πριν από τον μεγάλο τελικό, η δράση στο Telekom Center Athens θα ξεκινήσει νωρίτερα με τον αγώνα για την τρίτη θέση του τουρνουά. Στις 17:00 του Σαββάτου, η Μπουργκ θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει την τρίτη καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης.

Αυτός ο αγώνας δίνει την ευκαιρία στις δύο ομάδες που ηττήθηκαν στους ημιτελικούς να κλείσουν τη συμμετοχή τους στο τουρνουά με μια νίκη. Η αναμέτρηση της Μπουργκ με την Παρτίζαν θα προηγηθεί του τελικού, προσφέροντας ένα πλήρες πρόγραμμα μπάσκετ στους παρευρισκόμενους και τους τηλεθεατές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta