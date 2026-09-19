Νέα σύγκρουση στη FIFA: Ζητούν από τον Ινφαντίνο να μοιράσει 2,1 δισ. δολάρια στις ομοσπονδίες

Νέα σύγκρουση έχει ξεσπάσει στους κόλπους της FIFA, καθώς οι επικεφαλής του ευρωπαϊκού και του βορειοαμερικανικού ποδοσφαίρου, Αλεξάντερ Τσέφεριν και Βίκτορ Μονταλιάνι, ζητούν από τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο να διαθέσει επιπλέον 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η απαίτηση αφορά τις 211 εθνικές ομοσπονδίες και έρχεται στον απόηχο της εγκατάλειψης του σχεδίου παραχώρησης ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Οι απαιτήσεις των Τσέφεριν και Μονταλιάνι

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, οι οποίοι κατέχουν παράλληλα θέσεις αντιπροέδρων στη FIFA, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της παρέμβασης. Οι δύο παράγοντες ζητούν να διατεθούν συνολικά περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια από τα διαθέσιμα κεφάλαια της ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, προτείνουν να δοθούν επιπλέον 10 εκατομμύρια δολάρια σε καθεμία από τις 211 ομοσπονδίες, πέραν των ήδη προγραμματισμένων χρηματοδοτήσεων. Αυτή η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση των ποδοσφαιρικών υποδομών και την ανάπτυξη του αθλήματος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η οικονομική ισχύς της FIFA

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Sky News, το οποίο επικαλείται επιστολή που εστάλη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στον κ. Ινφαντίνο, τα αποθεματικά της FIFA αναμένεται να αυξηθούν στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ισχυρή οικονομική θέση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Η επιστολή αμφισβητεί ευθέως το επιχείρημα του προέδρου της FIFA ότι απαιτούνται ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου, δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής ευρωστίας.

Το σχέδιο παραχώρησης και η εγκατάλειψή του

Η νέα αυτή σύγκρουση έρχεται στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης που είχε προηγηθεί σχετικά με το σχέδιο παραχώρησης ποσοστού του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει το εν λόγω σχέδιο.

Αυτή η εξέλιξη φαίνεται να έχει ενισχύσει τη θέση των επικεφαλής των ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών ομοσπονδιών, οι οποίοι τώρα πιέζουν για τη διάθεση των πλεονασμάτων προς όφελος των εθνικών ομοσπονδιών.

Προγραμματισμένες και προτεινόμενες χρηματοδοτήσεις

Η FIFA έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο για τη διάθεση 8 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθεμία από τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες για την περίοδο 2027-2030. Τα χρήματα αυτά προορίζονται για μια σειρά αναγκών, όπως η χρηματοδότηση υποδομών και η εκπαίδευση προπονητών.

Επιπλέον, περιλαμβάνουν τη στήριξη των εθνικών ομάδων, τη διοργάνωση ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ωστόσο, οι κ.κ. Τσέφεριν και Μονταλιάνι υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της FIFA επιτρέπει μια πολύ μεγαλύτερη ενίσχυση των ομοσπονδιών.

Τα αποθεματικά μετά τη διάθεση των κεφαλαίων

Οι υπολογισμοί που παρουσιάζονται στην επιστολή των δύο αντιπροέδρων της FIFA δείχνουν ότι, ακόμη και μετά τη διάθεση των πρόσθετων 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα ταμειακά αποθεματικά της ομοσπονδίας θα εξακολουθούσαν να ανέρχονται σε τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για την βιωσιμότητα της πρότασής τους και την ικανότητα της FIFA να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου χωρίς την ανάγκη ιδιωτικών επενδύσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos