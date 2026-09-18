Παναθηναϊκός – Μπουργκ 90-69: «Πράσινος» περίπατος και τελικός με τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα ιδιαίτερα θετικό αγωνιστικό πρόσωπο στο Telekom Center, επικρατώντας άνετα της Μπουργκ με σκορ 90-69. Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Εκεί, θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Κυριαρχία από το πρώτο δεκάλεπτο

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε αποφασισμένη στο παρκέ του Telekom Center, επιβάλλοντας από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό της αναμέτρησης. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν πλήρως, μετατρέποντας ουσιαστικά τον αγώνα σε παράσταση για έναν ρόλο και δείχνοντας από νωρίς τις αγωνιστικές τους διαθέσεις.

Με πρωταγωνιστή τον Λευτέρη Μαντζούκα, ο οποίος ξεκίνησε «καυτός» από την περιφέρεια, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να δημιουργήσει μια σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα, προηγήθηκε με 25-10 στο τέλος της πρώτης περιόδου, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την μετέπειτα άνετη επικράτηση και την πρόκριση στον τελικό.

Διατήρηση του προβαδίσματος και διεύρυνση της διαφοράς

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε καθόλου στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Οι «πράσινοι» διατήρησαν την πίεση στην άμυνα, ενώ παράλληλα κυκλοφορούσαν σωστά την μπάλα στην επίθεση, βρίσκοντας συνεχώς τις κατάλληλες λύσεις.

Η ομάδα βρήκε λύσεις από διαφορετικούς παίκτες, γεγονός που συνέβαλε στη σταθερή διεύρυνση της διαφοράς. Έτσι, ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με ένα σημαντικό προβάδισμα 20 πόντων, καθώς το σκορ διαμορφώθηκε σε 51-31, δείχνοντας την ανωτερότητά του.

Αμυντική σταθερότητα και επιθετική πολυφωνία

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός διατήρησε την έντασή του στην άμυνα και τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Δεν επέτρεψε στη Μπουργκ να αμφισβητήσει ουσιαστικά την κυριαρχία του σε κανένα σημείο, διατηρώντας το προβάδισμα σε ασφαλή επίπεδα.

Αυτό που ξεχώρισε στην απόδοση των «πρασίνων» ήταν η αποτελεσματική πίεση στην περιφέρεια, οι σωστές περιστροφές στην άμυνα και η αποτελεσματική λειτουργία κοντά στο καλάθι. Αυτά τα στοιχεία επέτρεψαν στην ομάδα να δημιουργήσει από νωρίς μια σημαντική διαφορά και να τη διατηρήσει χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες μέχρι το τέλος του αγώνα.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στην επίθεση, όπου ο Παναθηναϊκός δεν στηρίχθηκε σε έναν μόνο παίκτη. Αντιθέτως, παρουσίασε πολυφωνία και καλή κυκλοφορία της μπάλας, αξιοποιώντας τόσο το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα όσο και την περιφερειακή εκτέλεση. Χαρακτηριστικό της συνολικής επιθετικής λειτουργίας της ομάδας ήταν ότι και οι 11 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν κατάφεραν να σκοράρουν, αποτυπώνοντας τη συλλογική προσπάθεια.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό αναδείχθηκε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική του συμβολή στην επιθετική λειτουργία της ομάδας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ματίας Λεσόρ πρόσθεσε 15 πόντους και κατέγραψε 7 ριμπάουντ, συμβάλλοντας σημαντικά τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, προσφέροντας λύσεις κοντά στο καλάθι. Ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος έδωσε από νωρίς το σύνθημα για την κυριαρχία των γηπεδούχων με την «καυτή» του εκκίνηση, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά με 4/5 τρίποντα.

Με πληροφορίες από: Topontiki