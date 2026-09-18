Ο Παναθηναϊκός σημείωσε άνετη νίκη επί της Μπουργκ με σκορ 90-69, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή του στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Η αναμέτρηση διεξήχθη σε ένα φορτισμένο κλίμα, με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center και τις τιμές που αποδόθηκαν σε σημαντικά πρόσωπα να κυριαρχούν.

Η επιστροφή Ομπράντοβιτς και οι τιμές

Το παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και Μπουργκ είχε από την αρχή έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς η αγωνιστική του διάσταση πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σημεία της βραδιάς, προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό.

Παράλληλα, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο λόγω της μνήμης του Παύλου Γιαννακόπουλου, τον οποίο τίμησαν τα μέλη των πρασίνων. Μία ακόμη αποθεωτική υποδοχή επεφύλασσαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος τιμήθηκε από την πράσινη ΚΑΕ για την προσφορά του.

Η κυριαρχία του Παναθηναϊκού στον αγώνα

Στα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός εμφάνισε σαφή ανωτερότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, οι πράσινοι κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλες διαφορές στο σκορ, θέτοντας τις βάσεις για την πρόκριση στον τελικό.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 20 πόντων. Αυτή η διαφορά διατηρήθηκε σε ανάλογα επίπεδα και κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου, με το τριφύλλι να δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει ενσωματώσει στο παιχνίδι του, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, στοιχεία από τη φιλοσοφία του «Ζοτς», τα οποία έλειπαν την περσινή σεζόν.

Στιγμές που ξεχώρισαν

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές που σημειώθηκαν στο T-Center ήταν όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε την ευκαιρία στον 16χρονο Ιάσωνα Βαρβαρίτη να περάσει στο παρκέ. Ο νεαρός παίκτης, με θράσος, ευστόχησε σε τρίποντο, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το τελικό σκορ 90-69, δίνοντας στους πράσινους την πρώτη τους φετινή νίκη στην έδρα τους, έστω και σε φιλικό πλαίσιο.

Ο δρόμος προς τον τελικό

Μετά την επικράτηση επί της Μπουργκ, ο Παναθηναϊκός έκλεισε ραντεβού με τον ΠΑΟΚ για τον μεγάλο τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου του 2026, στις 20:00.

Αναλυτικά οι πόντοι των παικτών

Για τον Παναθηναϊκό, υπό την καθοδήγηση του Ομπράντοβιτς, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτες και σημείωσαν τους παρακάτω πόντους: Καλαϊτζάκης 2 (3 ριμπάουντ), Φρανσίσκο 18 (2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Μπάντιο 8 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Βαρβαρίτης 3 (1 τρίποντο), Γκραντ 6 (4 ασίστ), Λεσόρ 15 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γιαμπουσέλε 9 (6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μπόνγκα 5 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 2 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 10 (3 ριμπάουντ), Μαντζούκας 12 (4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη).

Για την Μπουργκ, υπό την καθοδήγηση του Φοτού, οι παίκτες που αγωνίστηκαν ήταν οι εξής: Τζόρνταν 7 (0/4 τρίποντα), Μουλέρ 9 (1 τρίποντο), Νέλσον 2 (0/3 τρίποντα), Σάμουελ 6 (3 ριμπάουντ), Λαμπάνκα 3 (1/7 τρίποντα), Γουόκερ 20 (2/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 1/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκαουντό 6 (6 ριμπάουντ), Σόλιμαν 2 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σέντρικ 5 (3 ριμπάουντ), Γούντμπερι 8 (2/5 τρίποντα), Σελεμπάνζ 1, Μονέ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta