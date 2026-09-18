Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Βερολίνου 7-0: Πάρτι των Βαυαρών στην Αλιάνζ Αρένα με χατ τρικ του Ολίσε

Η Μπάγερν Μονάχου πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης, συντρίβοντας την Ουνιόν Βερολίνου με το εμφατικό σκορ 7-0. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην Αλιάνζ Αρένα για την 4η αγωνιστική της Bundesliga, βρήκε τους Βαυαρούς σε εξαιρετική φόρμα. Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης αναδείχθηκαν ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ, και ο Χάρι Κέιν, που πέτυχε δύο τέρματα και κατέγραψε ένα σημαντικό ρεκόρ.

Η κυριαρχία των Βαυαρών και το πρώτο ημίχρονο

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους. Μόλις στο 18ο λεπτό, ο Μουσιάλα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Μπάγερν Μονάχου με ένα τρομερό σουτ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Η πίεση των Βαυαρών συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα να κερδίσουν πέναλτι στο 39ο λεπτό. Ο Χάρι Κέιν ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του και διαμορφώνοντας το 2-0. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, και συγκεκριμένα στο 43ο λεπτό, ο Μάικλ Ολίσε πρόσθεσε ένα ακόμη γκολ, κάνοντας το 3-0. Το τέρμα του Ολίσε, το οποίο ήρθε μετά από ασίστ του Μουσιάλα, ήταν μια οβίδα από πλάγια θέση, σφραγίζοντας την κυριαρχία της Μπάγερν στο πρώτο μέρος.

Το ρεκόρ του Κέιν και η επέκταση του σκορ

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Στο 54ο λεπτό, ο Χάρι Κέιν βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά με κεφαλιά, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Αυτό το γκολ ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τον Άγγλο επιθετικό, καθώς τον έκανε τον παίκτη που ξεπέρασε τα 100 γκολ στην Bundesliga γρηγορότερα από κάθε άλλον, επιτυγχάνοντας αυτό το επίτευγμα σε μόλις 98 συμμετοχές.

Η επιθετική φρενίτιδα των Βαυαρών δεν σταμάτησε εκεί. Ο Σαϊμπάρι, στο 70ο λεπτό, έβαλε και εκείνος το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Με ένα σουτ μέσα από την περιοχή, ο Σαϊμπάρι πέτυχε το πέμπτο τέρμα για την ομάδα του, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμα της Μπάγερν στην Αλιάνζ Αρένα.

Το χατ τρικ του Ολίσε και το τελικό αποτέλεσμα

Ο Μάικλ Ολίσε ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Στο 73ο λεπτό, ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε ξανά, αφού απέφυγε και τον τερματοφύλακα της Ουνιόν Βερολίνου, ανεβάζοντας το σκορ στο 6-0. Αυτό ήταν το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στον αγώνα, δείχνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 76ο λεπτό, ο Ολίσε ολοκλήρωσε το προσωπικό του χατ τρικ με ένα υπέροχο μακρινό σουτ. Με αυτό το εντυπωσιακό τέρμα, διαμόρφωσε το τρομακτικό τελικό 7-0 για την ομάδα του Κομπανί. Η επίδοση του Ολίσε επισφράγισε την επιβλητική νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί της Ουνιόν Βερολίνου.

Η βαθμολογική θέση των ομάδων

Μετά από αυτή την εμφατική νίκη, η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τους 10 βαθμούς στην Bundesliga. Οι Βαυαροί βρίσκονται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας, αν και με ένα ματς παραπάνω από τους διώκτες τους, επιβεβαιώνοντας την δυναμική τους στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη πλευρά, η Ουνιόν Βερολίνου παραμένει σε δύσκολη θέση. Με μόλις 1 βαθμό, η ομάδα βρίσκεται στην 16η θέση της Bundesliga, έχοντας δεχθεί μια βαριά ήττα που την κρατά χαμηλά στον πίνακα της βαθμολογίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta