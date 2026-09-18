Ο Τόμας Γουόκαπ πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με την Ντουμπάι BC

Ο Τόμας Γουόκαπ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, την Ντουμπάι BC. Η πρώτη του εμφάνιση έγινε στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague, όπου αντιμετώπισε τη Ρεάλ. Σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην παράταση, ο έμπειρος περιφερειακός αγωνίστηκε για περισσότερα από είκοσι λεπτά, καταγράφοντας τους πρώτους του αριθμούς με τα νέα του χρώματα.

Νέοι ορίζοντες για τον Τόμας Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ αγωνίζεται πλέον με διαφορετικά χρώματα τη φετινή σεζόν, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην επαγγελματική του καριέρα. Ο παίκτης, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο κατέκτησε τόσο την Euroleague όσο και το πρωτάθλημα Ελλάδος με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, βρίσκεται πλέον στις τάξεις της Ντουμπάι BC.

Η μετακίνησή του στην ομάδα από τα Εμιράτα τον φέρνει σε ένα νέο μπασκετικό περιβάλλον. Εκεί, ο Γουόκαπ καλείται να αποδείξει την αξία του και να καταστεί πολύτιμος για τον νέο του προπονητή, Τσάβι Πασκουάλ, συνεχίζοντας την πορεία του μετά την κομβική του παρουσία στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα τα προηγούμενα χρόνια.

Το επίσημο ντεμπούτο και η αναμέτρηση με τη Ρεάλ

Το επίσημο ντεμπούτο του Τόμας Γουόκαπ με την Ντουμπάι BC πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ημιτελικού του Super Cup της Euroleague. Η πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα από τα Εμιράτα τον έφερε αντιμέτωπο με την ισχυρή Ρεάλ, σε μια αναμέτρηση υψηλού επιπέδου.

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερα δραματικό παιχνίδι, το οποίο οδηγήθηκε στην παράταση, καθώς οι δύο ομάδες πάλεψαν σκληρά για τη νίκη. Τελικά, η Ντουμπάι BC ηττήθηκε με οριακό σκορ 98-95, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη επίσημη εμφάνιση του Γουόκαπ με ήττα.

Η στατιστική του Γουόκαπ στην πρώτη του εμφάνιση

Ο Τόμας Γουόκαπ πάτησε παρκέ για συνολικά 20 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Ρεάλ. Ολοκλήωσε το παιχνίδι με τέσσερις πόντους στο ενεργητικό του, συμβάλλοντας στο σκοράρισμα της νέας του ομάδας.

Στους ατομικούς του αριθμούς προστέθηκαν επίσης ένα ριμπάουντ και τρεις ασίστ. Μία από τις ασίστ αυτές ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δόθηκε στον Οκόμπο στα 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, σε έναν αιφνιδιασμό που έδωσε προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του.

Ευστοχία και συνεισφορά σε κρίσιμες στιγμές

Αναφορικά με την ευστοχία του από την περιφέρεια, ο Τόμας Γουόκαπ είχε 1/3 προσπάθειες στα τρίποντα. Στις ελεύθερες βολές, η επίδοσή του ήταν 1/2. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παίκτης δεν επιχείρησε κανένα δίποντο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο παρκέ.

Πέρα από τους πόντους και τις ασίστ, ο Γουόκαπ κατέγραψε και ένα κλέψιμο, δείχνοντας την αμυντική του συνεισφορά. Η συνολική του παρουσία και η αποτελεσματικότητά του αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου σημείωσε θετικό πρόσημο με +6.

Η χαμένη ευκαιρία για τη νίκη στην κανονική διάρκεια

Ο Τόμας Γουόκαπ είχε μια κομβική στιγμή στην αναμέτρηση, καθώς του δόθηκε η ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, αστόχησε σε ένα τρίποντο από τη γωνία, στο «at the buzzer» σουτ.

Παρά την προσπάθεια αυτή, η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση, όπου τελικά η Ντουμπάι BC ηττήθηκε από τη Ρεάλ. Έτσι, ολοκληρώθηκε το επίσημο ντεμπούτο του Τόμας Γουόκαπ με τη νέα του ομάδα, αφήνοντας μια γεύση από την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta